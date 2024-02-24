15+ человек, которые однажды опоздали и влипли в историю на миллион

Даже самые ответственные и пунктуальные люди когда-нибудь да опаздывали: на важную встречу, экзамен или же транспортное средство. Ведь порой в наши планы вмешиваются факторы, которые от нас совсем не зависят. Но, так или иначе, опоздание влечет за собой некоторые последствия. Герои наших историй знают об этом не понаслышке.