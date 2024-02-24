15+ человек, которые однажды опоздали и влипли в историю на миллион

16 случаев, когда звезды оделись одинаково на одно мероприятие, но совсем не расстроились
Культура
2 года назад
Даже самые ответственные и пунктуальные люди когда-нибудь да опаздывали: на важную встречу, экзамен или же транспортное средство. Ведь порой в наши планы вмешиваются факторы, которые от нас совсем не зависят. Но, так или иначе, опоздание влечет за собой некоторые последствия. Герои наших историй знают об этом не понаслышке.
Еще больше историй про то, как люди угодили в неловкую ситуацию, вы можете узнать из этих статей: