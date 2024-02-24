15+ человек, которые однажды опоздали и влипли в историю на миллион

Народное творчество
1 час назад

Даже самые ответственные и пунктуальные люди когда-нибудь да опаздывали: на важную встречу, экзамен или же транспортное средство. Ведь порой в наши планы вмешиваются факторы, которые от нас совсем не зависят. Но, так или иначе, опоздание влечет за собой некоторые последствия. Герои наших историй знают об этом не понаслышке.

  • Как-то на днях я проспал рабочий день. Мне показалось это весьма забавным, что целая система уперлась в тупик из-за отсутствия одного сотрудника. Это означало, что она несовершенна, хотя начальник говорил обратное. На следующий день я пришел на свое рабочее место и на вопрос о причине отсутствия ответил коротко: «Я так захотел». Мне выписали премию. Начальник сказал, что такого уровня наглости еще не встречал и он восхищен. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я унесла из мусорки кактус. Шла на работу, в контейнере одиноко лежала здоровенная опунция — метра полтора высотой. Сначала я прошла мимо, потом чертыхнулась и вернулась за ней. Она была с горшком и все вместе весило килограмм 15. В итоге я исколола себе все руки и опоздала на работу. А что поделать — опунция тоже живая. © Подслушано / Ideer
  • У нас в школе была такая система: опоздавших принимали сразу на входе дежурные ученики с дежурным учителем, где подвергали позорному осмеянию и ругали с соответствующей записью в дневник.
    После одного из таких случаев я в слезах позвонил отцу, и тот сказал, мол, если он сам будет виноват в моем опоздании (а такое частенько случалось), то обязательно зайдет со мной и отмажет.
    И вот этот день настал: мы сидим в машине у школы, а я опоздал уже на 10 минут, потому что машина решила покапризничать. Папа обещал — папа сделал: мы вместе заходим в школьный холл. Далее произошла небольшая сценка.
    Учительница: «Опять опоздал. Готовь дневник, вызовем родителей. Боже мой! Ваня! Иванов!» (Это она моего папу увидела.)
    Папа: «Ирина Викторовна?!»
    Учительница: «Иванов! Столько лет прошло, ничего не меняется!»
    Папа: «Ирина Викторовна...»
    Учительница, мне: «Я так понимаю, что родителей вызывать бессмысленно. Ладно, беги на урок, а мы тут поболтаем».
    Вечером, когда я вернулся домой, папа честно признался, что больше со мной в школу не зайдет ни при каких условиях. © Mit.ya / Pikabu
  • Как-то выбежала из психиатрической больницы, вижу первую попавшуюся отъезжающую машину, бегу за ней по лужам, под дождем, кричу: «Подождите-е-е! Остановитесь!», размахиваю руками. Потом только дошло, как это, должно быть, выглядело. Ну а что, больница в 40 км от города, а мы с подругой — два интерна-психиатра — опоздали на рабочий автобус. Водитель остановился, поржал, довез. © Подслушано / Ideer
  • Я сегодня опоздала на работу почти на 2 часа, потому что моей заболевшей кошке захотелось немного любви. Она в прямом смысле вылезла мне на руки и не уходила, а когда я ее перекладывала на кровать, она становилась на задние лапки и передними опиралась на меня, требуя, чтобы я взяла ее на руки и погладила. Приехала, начальник посмотрел на меня после того, как я ему рассказала причину опоздания, а потом подбежал и стал показывать фотографии своего котика. Опоздание он мне простил. © Карамель / VK
  • Понадобился нам новый сотрудник в штат. Нашли человека, скажем, Сашу, с каким-то небольшим опытом, приставили к более опытному коллеге и прочее. Через две недели, получив первую зарплату, говорит, что надо съездить на выходных в соседнюю область, на родину, к другу на свадьбу. Мол, в понедельник как штык. Наступает понедельник — человека нет. Переживаю, звоню — вдруг что случилось. В телефоне: «Я тут маленько задержусь, до сентября, дела срочные. На дворе примерно 15 августа 2015 года. Понятно, что ждать его две недели никто не стал, нашли другого сотрудника. Но прикол не в этом.
    Второго сентября 2016 года у меня звонит телефон, и кто-то уверенным голосом говорит: «Здрасьте, это Саша, готов приступить в работе, можно, я завтра выйду?» Прошел год и две недели! Погулял чувак на свадьбе, так погулял. Но к сентябрю вернулся. © SvetikTik1 / Pikabu
  • Собирались как-то всей семьей в поездку на море. Все было так хорошо, так спокойно... Ровно до того момента, пока мы с мужем не проспали будильники... Встали, начали быстро собираться, накормили ребенка, собрали сумки и мигом уехали на такси. Нам повезло, мы успели, поэтому уже в поезде спокойно сели и дружно посмеялись над сложившейся ситуацией. По приезду начали разбирать сумки и обнаружили, что наш сын умудрился впихнуть в большую сумку с одеждой свой горшок! Мы с мужем и не заметили, как ему это удалось. А он выдал: «А как мне бы ходить в туалет без него?» © Мамдаринка / VK
  • Однажды опоздала на работу, потому что 20 минут спускалась с пятого этажа. На лестнице сидела здоровенная крыса и не пропускала меня вниз. Зная, что в случае опасности они могут напасть, да и прыгают очень высоко, я не рискнула обойти или перепрыгнуть эту тушку. В отличие от меня, зверюга явно не спешила никуда, и вальяжно спускалась по одной ступеньке, переваливаясь с боку на бок. Я и шумела, и топала, и монетку в нее кинула. Ей было все равно. Так и ползли мы медленно, пока она не скрылась в подвале. © Подслушано / Ideer
  • Не услышала будильник и проспала — а мне банковское отделение открывать надо было. Быстренько собралась, вызвала такси, приехала. Смотрю — у входа уже собралась толпа недовольных клиентов. Думаю, ну все, сейчас будет скандал, еще и жалобу напишут. Но почему-то люди, заметив меня, заулыбались во все 32. Чудеса, думаю. А потом забегаю в раздевалку и вижу, что на мне разные ботинки. Они были разных цветов (черный и синий), а еще и подошва была разной высоты. А я из-за стресса даже не ощутила никаких неудобств.
  • Опоздала на работу. Ну и наврала, что проспала. В правду бы никто не поверил, приняли бы за тупую отмазку. А начальник взял да и выписал мне премию. Выяснилось, что он проезжал мимо, когда я топала по другой стороне улицы и вела бабульку со скоростью один сантиметр в минуту. Она пыталась перейти оживленную шестиполосную дорогу, а светофор для пешеходов там был всего на 20 секунд. Сказала мне, что уже много зеленых сигналов пропустила, попросила помочь перейти. Я про такие ситуации читала только в старых книгах, не думала, что когда-то столкнусь, но согласилась помочь. © Подслушано / Ideer
  • Как-то я на поезд опаздывал. Время отправления поезда — 14:48, а я к этому моменту только на метро подъехал к вокзалу. Мысленно уже успокоился, приготовился к сдаче старого билета, покупке нового, ну и ожиданию другого поезда. Но только открылись двери вагона метро, как с высокого старта побежала одна девчонка. То ли у меня сработал древний инстинкт, то ли еще что-то, но, взвалив на плечо огромную и тяжелую сумищу, я побежал за ней. Благо в то время на входе еще не было рамок досмотра. И вот так, зацепившись взглядом за эту девушку, я добежал до своего поезда. Поезд уже тронулся, но в ближайшем вагоне двери были открыты, девушка запрыгнула в него, следом я закинул свой баул и заполз сам. В какую сторону она ушла, я уже не заметил, вагон был не мой, и я до своего вагона добирался, наверное, час. Сил не осталось, отдыхал в каждом тамбуре. Спасибо этой прекрасной незнакомке, которая помогла мне не опоздать на поезд. © oscilljator / Pikabu
  • Это, конечно, не было катастрофой, но запомнилось. Как-то, еще маленьким, я не смог" сходить в боулинг с моим лучшим другом. Он позвонил мне и сказал, что если я буду в" условленном месте через 10 минут, то смогу поехать вместе с ним и его папой. О, я был еще как воодушевлен — я никогда раньше не был в боулинге!
    Вот только моя мама была из таких женщин... Ну знаете, вот это: «Так, у тебя чистые уши? А ну проверь, нам ведь не нужно, чтобы там могла аж картошка вырасти, да? А белье у тебя чистое? А то мало ли что». В общем, угадайте, кому устроили самое роскошное умывание в его юной жизни.
    Я: «Но мам, у меня только 10 минут».
    Мама: «Ничего, подождут. Я не могу отправить тебя грязным. Так, чистая одежда тоже нужна».
    Я: «Но ма-а-а-ам!»
    Да, потом я бежал так быстро, как только мог. Вот только было слишком поздно. Сердце у меня упало и разбилось.
    Мама: «Ты как-то быстро вернулся.
    Я: «Они уехали без меня».
    Мама: «Ну ты хотя бы чистый». © Ed Gamble / Quora
  • Мы пошли в гости к друзьям и внепланово задержались. Сын играл в соседней комнате, пока мы общались и веселились за столом. Потом друзья нашли домашнее караоке и понеслась. Вспомнили все хиты молодости, пели и отдыхали так классно. Не успели оглянуться, как час ночи. А это было воскресенье, и впереди рабочая неделя. С третьей попытки так распрощались со всеми, сын задремал в машине, переложили его дома в кровать. Утром проспали с мужем все будильники, опоздали везде, и сына гораздо позже завезли в садик. Дети врать не умеют, поэтому малой так и сказал в саду, что родители пели песни и поздно привезли его спать. Воспитательница передала мне послание, чтобы в следующий раз оставляли ребенка на бабушек, а то не высыпается. Неловко получилось. © Мамдаринка / VK
  • Как-то я опоздал на работу из-за своего коллеги, который к тому же был моим соседом по комнате. Вообще со мной живут еще 3 парня, каждый со своим распорядком дня — я всегда ухожу из дома последним.
    Так вот, однажды я уже собрался идти на работу, но заметил, что дверь-то закрыта. Снаружи. У нас там просто есть защелка, кто-то ее задвинул — и все.
    Звоню коллеге, спрашиваю, он ответил, мол, да, это он меня запер. Просто забыл, что я еще внутри, ага. Причем спокойно так говорит это все. А я-то в бешенстве, естественно — мол, приезжай и выпускай меня! А он: «Ой, я не могу, я же работаю». Нормально, да? Я вообще-то тоже там работаю! Потом он предложил мне поорать, чтобы кто-то с улицы услышал меня и открыл эту несчастную защелку. Отлично, блин! Но к слову, план-то сработал, и меня высвободили. Правда, мой спаситель ржал минут пять. А про то, как ржали в офисе, я вообще молчу. Вот только это еще не все. На следующей неделе этот мой коллега сделал то же самое! Я позвонил начальнику и просто так сказал: «Он снова запер меня». Кстати, выпустил меня тот же парень, что и в первый раз. Смеялся он практически до истерики. © Gaurav Soni / Quora
  • Как-то я разболталась в сети с парнем одним, побеседовали, созвонились. Он: «Я тут в командировке, приеду, позвоню, давай встретимся». Я: ок. Проходит неделя, другая, не звонит — ну, думаю, и ладно, не больно-то хотелось. И спустя 5 лет приходит мне смс: «Я вернулся, как насчет свидания?» Я не понимаю, кто и откуда там вернулся, что это за конь в пальто нарисовался. Вот я обалдела, когда он все-таки смог объяснить, кто он такой и откуда у него мой номер. © Tykovka888 / Pikabu
  • Проспала на работу, оделась быстро, впопыхах. Несусь на работу вприпрыжку, хорошо, что недалеко. Ловлю на себе заинтересованные взгляды, думаю: «Да, котятки, я еще очень даже ничего». Прибежала на работу, успела. На работе зеркало в полный рост — смотрю на себя. Поняла весь ужас заинтересованных взглядов: под брюки я не надела нижнее белье, а молния на брюках расстегнулась, пока я бежала. Короче, мне, похоже, нужно переехать в другой город навсегда. © Подслушано / Ideer

Еще больше историй про то, как люди угодили в неловкую ситуацию, вы можете узнать из этих статей:

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