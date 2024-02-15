12 переписок с мамами, которым не нужен повод, чтобы эпично шуткануть
Порой наши мамы проявляют себя как настоящие королевы комедии и внезапно приправляют уморительной шуткой совершенно обыденный разговор. К счастью, нередко подобные диалоги происходят в переписках, которыми можно поделиться в сети. Так и поступили герои нашей подборки, а мы отобрали среди всего многообразия лучшее, чтобы повеселить вас.
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Комментарии
Сообщники, у меня одной опять эта уродская формация проявилась, когда комменты идет после статьи или у всех? надеюсь, что это просто глюк только у меня :((((
Очень неудобный интерфейс и ошибки. Невозможно из уведомлений попасть в нужный комментарий, если он посреди статьи. Это вообще лишняя и только сбивающая с толку приблуда. Сайт работает странно и некорректно.
Плюс непонятное меню. Как ориентироваться в рубриках? Она одна: творчество.
Плюс, решила потестить вкладку тэги. Прикол, если вбиваешь слово «художник», то ничего не находится. Это теперь сайт о творчестве без художников или как?
Мммм... новый кривой дизайн. Да еще и с комментариями под каждой отдельной фоткой. Вероятно, чтобы удобней читать все было в этом микро-окне.
уважаемая Регина Ф., без обид, но сливки, которые вы выбрали для этой статьи, протухли примерно в 2015 году - в том году, когда вы присоединились к команде эдми.
с наилучшими пожеланиями, ваш верный читатель, Холи Г.