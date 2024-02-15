12 переписок с мамами, которым не нужен повод, чтобы эпично шуткануть

Порой наши мамы проявляют себя как настоящие королевы комедии и внезапно приправляют уморительной шуткой совершенно обыденный разговор. К счастью, нередко подобные диалоги происходят в переписках, которыми можно поделиться в сети. Так и поступили герои нашей подборки, а мы отобрали среди всего многообразия лучшее, чтобы повеселить вас.