14 жизненных историй о взрослых и подростках, которые сумели услышать друг друга

Подростки умеют хлопнуть дверью так, что слышно на весь подъезд. Могут три дня отвечать односложным «нормально», а потом за пять минут рассказать все, что накопилось. И попробуй угадай, когда лучше оставить их в покое, а когда сесть рядом и спросить: «Ну что у тебя?»

Я собрала истории о взрослых и подростках, которым в нужный момент удалось услышать друг друга. А в конце расскажу, как два года была классным руководителем старшеклассников и в итоге будто окончила школу вместе с ними.