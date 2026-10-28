Меня прикалывает это подростковое "да что вы там понимаете".
Я для знакомого ребенка с серьезным перекосом в эту сторону придумала игру.
Расчертила круг на 80 секторов - 1 сектор=1 год жизни.
Посадила за стол его и родителей и начала задавать вопросы: В каком возрасте вы пошли в школу, закончили школу, поступили в вуз, закончили его, когда устроились на первую работу, купили машину, квартиру, лишились родителей, родили ребенка, поехали на море, заграницу и т.п. И у ребенка наглядно открывается биография их родителей. Если еще и знать нюансы биографии родителей (например, у папы того ребенка было несколько совершенно разных работ, был свой бизнес), то опрос становится еще интереснее. Потом еще и родители включаются "а вот в этом возрасте я в первый раз ногу сломал!". И главный вывод такой игры: родители прошли огромный путь еще ДО твоего рождения, они уже прожили 3-4 твоих жизни, у них есть такой опыт, который тебе пока недоступен. Ты не первый, кто идет по этому пути, есть близкие люди, которые его уже проходили и могут с ним помочь.
14 жизненных историй о взрослых и подростках, которые сумели услышать друг друга
Подростки умеют хлопнуть дверью так, что слышно на весь подъезд. Могут три дня отвечать односложным «нормально», а потом за пять минут рассказать все, что накопилось. И попробуй угадай, когда лучше оставить их в покое, а когда сесть рядом и спросить: «Ну что у тебя?»
Я собрала истории о взрослых и подростках, которым в нужный момент удалось услышать друг друга. А в конце расскажу, как два года была классным руководителем старшеклассников и в итоге будто окончила школу вместе с ними.
- Дочь несколько дней таскала в свою комнату мое увеличительное зеркало и не разрешала его трогать. Я решила, что ее что-то беспокоит, и уже подбирала слова для осторожного разговора. Постучала, захожу, а она сидит над старым дедушкиным будильником и с помощью зеркала разглядывает крошечный механизм. Оказалось, решила сама починить его к дедушкиному дню рождения. Я спросила: «Помощник нужен?» Она сначала фыркнула: «Ты в этом разбираешься?» А я напомнила, что в ее возрасте сама разбирала папины часы из любопытства. В итоге она дала мне фонарик, сама взялась за отвертку, и мы два часа просидели над этим будильником. Не починили. Зато за эти два часа дочь рассказала мне больше, чем за последние две недели. На следующий день вместе понесли его часовщику.
Меня прикалывает это подростковое "да что вы там понимаете".
Отец не знал ни одной песни этой группы, но все равно поехал с сыном на концерт
- На Рождество 15-летний сын подарил нам билеты на концерт группы, о которой я даже не слышал. Выступление должно было состояться через четыре месяца, в двух часах езды от дома и посреди рабочей недели. Я взял выходной, послушал несколько их песен, и мы поехали. Боялся, что сын будет стесняться папы, но после концерта мы даже вместе сфотографировались с его любимым музыкантом. По дороге сын вдруг сказал: «Я сейчас такой счастливый». И я понял, насколько важным для него оказался этот вечер.
- Сыну 14. Последние недели он стал задерживаться после школы и на вопрос «Где был?» отвечал: «Да так». Муж уже собирался устраивать серьезный разговор. А однажды я увидела, как сын передает пакет с продуктами пожилому мужчине возле соседнего дома. Оказалось, это его бывший учитель, которому временно было трудно выходить из дома. Сын с друзьями помогал ему с покупками, но нам ничего не рассказывал: боялся, что мы начнем хвалить его перед всей родней и устроим фанфары. Тут я поняла, что он не закрывается от нас, ему просто хочется делать добрые вещи без торжественных объявлений. Мы стали меньше расспрашивать и больше доверять. И сын неожиданно сам начал чаще рассказывать, где был и чем занимался.
- Пятилетний сын случайно пролил сок на белые кроссовки старшего брата. Решил самостоятельно исправить положение и отправил их в стиральную машину. Я ничего не заметила и постирала кроссовки вместе со своими розовыми вещами. В итоге любимая обувь нашего подростка стала нежно-розовой. Я уже приготовилась к возмущению, а старший посмотрел на кроссовки, рассмеялся и сказал: «Ничего, сейчас это называется кастом». Потом поцеловал младшего брата в макушку и ушел к себе. Новые кроссовки мы, конечно, купили, но реакцию сына я запомнила гораздо лучше.
А ко мне в машинку хоть телевизор засовывайте, я не замечу. Запускаю по мере заполнения, включаю и все, вещи не перебираю. Кота глазами нахожу только.
- Забрал 15-летнюю дочь после ночевки у подруги и спросил, не хочет ли она поесть. Мы выбрали кафе, где подают суп в хлебной тарелке, и за обедом разговорились. Дочь рассказала, что стала увереннее в себе и теперь больше себе нравится. Я сказал, что тоже это замечаю. «Значит, я изменилась к лучшему?» — спросила она. Я ответил: «Я бы так не сказал. С тобой и раньше все было хорошо. А сейчас я рад, что ты счастлива». Она улыбнулась. Как родитель я не раз ошибался, но в тот день, кажется, сумел подобрать нужные слова.
Приемная мама не стала ругать дочь за испорченное одеяло, а собрала его заново — лоскуток за лоскутком
- Я один воспитываю 16-летнего сына. Раньше мы могли запросто поговорить о том, что он читает, а последние месяцы на тот же вопрос я слышал только: «Книгу». Я злился, иногда даже повышал голос: казалось, он нарочно мне грубит. Но наши разговоры от этого становились только короче. Тогда я попробовал взглянуть на себя его глазами. Мне казалось очевидным, что я люблю сына, а ему, возможно, слышались от меня одни замечания. Я извинился за то, что часто говорю с ним таким недовольным тоном, и сказал, что люблю его и доверяю ему. Он ответил: «Спасибо, пап». И впервые за долгое время я почувствовал, что он сказал это от души.
- Однажды я заметил, что мой 14-летний сын совсем приуныл. Сел рядом и спросил, что происходит. Сначала услышал привычное «нормально», но потом сын признался: ему кажется, что друзья больше не хотят проводить с ним время. А еще он иногда бывает со мной резким, потому что боится перестать мне нравиться. «Я знаю, что ты обязан меня любить. Но я хочу, чтобы я тебе еще и нравился», — сказал он. Я ответил, что мне действительно интересно с ним: он добрый, веселый и с ним здорово проводить время. Сын пробормотал: «Ладно, пап, я понял», но улыбку я все-таки заметил. Теперь вместо дежурного «Как дела?» я чаще предлагаю что-нибудь сделать вместе. За делом он почему-то рассказывает гораздо больше.
- Вчера я резко ответила 14-летней дочери, когда она подшутила надо мной из-за одного знакомого. Мне стало неловко, и я зря на нее рассердилась. Сегодня я попросила у нее несколько минут, извинилась и честно объяснила, почему так отреагировала. Дочь сказала, что прощает меня, и обняла. А потом я призналась: возможно, она все-таки кое-что заметила и этот знакомый мне немного нравится. «Я так и знала!» — воскликнула дочь и тут же засыпала меня вопросами о нем. Я боялась, что своей резкостью испортила наш разговор, и очень обрадовалась, что мы снова можем обсуждать такие вещи.
- Моей младшей сестре 16 лет, и недавно она стала расспрашивать, как мы с мужем познакомились. Рассказала: «Я сидела в кафе, он подошел, разговорились — и вот уже девять лет вместе». Сестра вздохнула: «Почему со мной никто не знакомится?» Я спросила, когда она последний раз вообще была в кафе. Она задумалась: «Вчера даже гулять вышла. Но потом вспомнила, что в игре должно появиться обновление, и пошла домой. Хотя знаешь, не так уж мне нужны эти знакомства». Вот и поговорили о большой любви.
На День отца 16-летняя падчерица сделала отчиму особенный подарок — взяла его фамилию
- Сижу на кухне и до сих пор не могу отойти от вчерашнего. Моя 15-летняя дочь обычно встречает меня в наушниках и отвечает коротким: «Мам, отстань». А вчера я пришла после работы совершенно без сил, и она вдруг сказала: «Мам, садись. Я тебе чай сделаю и ужин разогрею». Я аж замерла, она же в свои 15 лет обычно даже тарелку за собой не убирает. Села рядом, налила мне чай и начала рассказывать, как у нее в школе день прошел, спросила про мою работу. Потом тихонько: «Я понимаю, что тебе тяжело одной нас тянуть, я тоже стараться буду». У меня слезы на глаза навернулись, я ее к себе прижала, и мы так минут десять сидели. Она выросла уже, а я все еще думаю, что она маленькая.
- С дочерью-подростком мы ладим не всегда. Но однажды в День матери я проснулась и увидела рядом с кроватью красивую коробку. Внутри лежал семейный фотоальбом: море, дача, гости, наши обычные домашние вечера. Дочь сама отобрала и разложила все фотографии. А на кухне меня ждал завтрак с запиской: «Сначала разогрей, пожалуйста». Я сразу ей позвонила и разревелась в трубку. Вечером мы заказали любимую еду, включили «Друзей» и впервые за долгое время нормально поговорили.
А вот и моя история:
- Когда я стала классным руководителем старшего класса, до выпуска оставалось два года. Я была старше ребят всего на четыре-пять лет, и поначалу они меня почти не слушали. Однажды класс снова отругали за безразличие к учебе и сказали, что подростков ничем невозможно увлечь. Я увидела их лица и не стала присоединяться к общей нотации. Вместо этого пошла к директору и сказала, что у класса есть потенциал: ребятам просто давно никто не давал возможности показать себя с другой стороны. Ребята каким-то образом об этом узнали. После того случая они стали мне доверять. Не за один день, конечно: мы еще спорили, уставали друг от друга и мирились. Но постепенно класс стал дружным, любознательным и, по-моему, самым классным в школе. На выпускном я поймала себя на мысли, что будто окончила школу вместе с ними.
Похоже, общий язык с подростком редко начинается с торжественного: «Нам нужно поговорить». Гораздо чаще он находится над разобранным будильником, по дороге после концерта или на кухне, где кто-то молча ставит перед тобой чашку чая.
А вам удавалось неожиданно разговорить подростка или узнать о нем что-то, чего вы совсем не ожидали?
Советуем заглянуть также: