Что значит «колготиться», «лытка» и «михрютка»? Тест на знание старинных слов, которые помнят наши бабушки

Пример употребления этого слова можно найти в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина:

«Сноснее многих был Евгений;

Хоть он людей, конечно, знал

И вообще их презирал, —

Но (правил нет без исключений)

Иных он очень отличал

И вчуже чувство уважал».

И да, вчуже — со стороны, с точки зрения чужого, непричастного.