Что значит «колготиться», «лытка» и «михрютка»? Тест на знание старинных слов, которые помнят наши бабушки
Наши бабушки говорили на особенном языке. Но словечки, которые они использовали, постепенно выходят из употребления, и услышать их в обычной речи почти невозможно. Мы решили это исправить и придумали тест, который вас и развлечет, и обогатит речь. Предлагаем вам угадать или вспомнить значение таких слов. Внимание: после каждого блока с вопросом следует объяснение, так что листайте осторожно, чтобы не натолкнуться на спойлер. Поехали!
1. Колготиться
Пример употребления можно найти в «Дневниках» Ю. Л. Нельской-Сидур: «Я с Мишкой позанималась французским, и он поехал кататься на велосипеде. Мы с Аллой колготились на кухне».
Слово «колготиться» имеет значение суетиться, хлопотать.
2. Лопотина
Это слово можно найти в книге «Бойцы» Д. Н. Мамина-Сибиряка: «Все же лопотина какая ни на есть на бурлаке, деньги, может, у другого, оно, глядишь, и покорыстуется».
Слово «лопотина» имеет значение верхняя одежда. А вы когда-нибудь его слышали?
3. Вчуже
Пример употребления этого слова можно найти в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина:
«Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал».
И да, вчуже — со стороны, с точки зрения чужого, непричастного.
4. Наперерыв
В художественной литературе это слово встречается довольно часто:
М. Ю. Лермонтов, «Герой нашего времени»: «...княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв».
А. П. Чехов, «Лошадиная фамилия»: «И в доме все наперерыв стали изобретать фамилий. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую...».
Итак, наперерыв — это значит наперебой, стараясь опередить друг друга. Довольно легко, правда?
5. Шкандыбать
Это слово встречается в книге С. Черного «Лебединая прохлада»: «Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на ем нет». А также в «Несмертельном Головане» Н. С. Лескова: «Он не хромал, а, по местному выражению, „шкандыбал“, то есть на одну, на правую ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал».
Если вы выбрали вариант «Прихрамывать, ковылять», то оказались совершенно правы.
У Г. Хазанова:
- Пошла, пошла, пошла… пошкандыбала! Кикимора болотная…
Так что слово встречается.
6. Лытка
Примеры:
П. Бажов, «Веселухин ложок»: «Ужо матери-то скажу, что с голыми лытками бегаешь».
Л. Н. Толстой, «Кавказский пленник»: «Взяли... под мышки да под лытки, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю».
Это просторечное слово означает голень, икру ноги.
7. Вехотка
Это слово можно найти у Е. Ф. Богданова в его книге «Високосный год»: «Степан Артемьевич умывался, шумно отфыркиваясь и расплескивая воду, вытирал за собой вехоткой пол». Многим это слово, скорее всего, знакомо. Вехотка — это мочалка или тряпка.
8. Каймак
Пример употребления этого слова можно найти у Л. Н. Толстого в его «Казаках»: «Старуха — мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике».
Каймак — это сливки, снятые с кипяченого или топленого молока.
9. Лайдак
На это слово можно натолкнуться в знаменитом романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: «— Пани Агриппина, — закричал пан, — я рыцарь, я шляхтич, а не лайдак!»
Слово имеет два значения: основное — лентяй, бездельник и также употребляется как бранное слово, например, в значении «негодяй». И в этом роде оно появляется, опять же, у Ф. М. Достоевского в том же романе: «— Пан лайдак! — проворчал вдруг высокий пан на стуле и переложил ногу на ногу. Мите только бросился в глаза огромный смазной сапог его с толстою и грязною подошвой. Да и вообще оба пана были одеты довольно засаленно. — Ну, вот и лайдак! Чего он бранится? — рассердилась вдруг Грушенька».
10. Ледащий
Удалось ли вам назвать правильный ответ? Кстати, это слово встречается в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского: «Этакая ледащая кобыленка, да таку тягость вскачь везти будет!» А еще его можно встретить в «Благонамеренных речах» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Паромишко ледащий, телега с нуждой уставится, не то что экипаж...»
Главное его значение — тщедушный, слабый, хилый. Но еще так называют что-то или кого-то плохого, негодного.
11. Михрютка
Это слово встречается в книге Л. Н. Андреева «Из жизни штабс-капитана Каблукова»: «— Экий ты, братец, михрютка, — кротко упрекнул капитан. — Нужно идти сразу, когда зовут».
Употребляется в значении невзрачный, неловкий, тщедушный человек, замухрышка.
Признавайтесь, сколько слов вы угадали? В своей жизни я слышала только одно из этих слов вживую — вехотка. Несколько попадалось мне в классической литературе, а об остальных я узнала только когда начала готовить эту статью. Больше всего меня поразило слово «колготиться», я от него в восторге и уже вовсю использую. Чрезвычайно симпатичное слово, как по мне.
А если вам хочется пройти еще несколько тестов, посетите эти статьи:
Комментарии
На Урале все вехоткой моются вместо мочалки)) мое средневолжское ухо долго привыкало)
"Колготиться" и "ледащий", "вчуже" и "шкандыбать" встречала в литературе.
"Kаймак" - в Казани слышала от татар.
"Вехотка" - в сети, от сибиряков... уже, как анекдот, наравне с мультифорой)
А Михрюткой ласково моя мама звала внучку лет до 6 😉🤗🤫