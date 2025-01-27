Тест: проверьте свою эрудицию, сможете ли вы угадать, что изобрели в первую очередь?

про велотренажер и растворимый кофе - сомнительно. Ладно, пакетики чая запатентовали поздно. Но сомневаюсь, что заваривать чай в мешочке додумались позже, чем научились кофе растворять.

Ладно, с велотренажером - может быть. Сначала сделали спорт инвентарь, а потом - ХОПА, оно ж еще и ездить может.