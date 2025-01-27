Тест: проверьте свою эрудицию, сможете ли вы угадать, что изобрели в первую очередь?
Некоторые повседневные вещи кажутся нам относительно недавними изобретениями, тогда как другие, напротив, воспринимаются как созданные на заре времен. Мы предлагаем вам проверить свою эрудицию и угадать, какой предмет из пары был изобретен раньше.
1. Безопасная бритва или крем для депиляции?
2. Помада или лак для ногтей?
3. Радио или телефон?
4. Легинсы или чулки
5. Карандаш или ластик?
6. Сигнализация или дверная ручка с защелкой
7. Лифт или эскалатор?
8. Велотренажер или велосипед
9. Чайные пакетики или растворимый кофе
10. Вилка или ложка
11. Стиральная машинка или посудомойка
12. Кусачки для ногтей или пилка
13. Поезд или автомобиль
14. Утюг или фен
15. Спички или зажигалка
Ответы:
- Различные средства для депиляции существовали с давних времен, но массовое производство специального крема началось только в 1841 году. Первый безопасный бритвенный станок для женщин появился в 1915 году.
- Помада в выдвижном тюбике появилась в 1915 году, а массовое производство лака для ногтей началось в 1920-х годах.
- Хотя многие ученые проводили опыты с радиоволнами, первая коммуникационная система, передававшая сообщения на дальние расстояния, появилась в 1895 году. Патент на электрический телефон был выдан в 1876 году.
- Леггинсы появились примерно в XIII веке, хотя в те времена они выглядели иначе. Чулки начали носить в XV веке.
- Графитовые стержни существовали с XVI века, но карандаш в современном виде был запатентован и начал массово производиться в 1795 году. Первый ластик из резины появился в 1770 году.
- Первую электрическую сигнализацию изобрели в 1853 году. Патент на дверную ручку со встроенным замком, который автоматически защелкивался, был получен в 1878 году.
- В 1880 году был сконструирован первый электрический лифт. Первый рабочий образец эскалатора появился в 1896 году.
- Первый гимнастический аппарат, напоминающий велотренажер, был изобретен в 1796 году. Первый велосипед без педалей появился в 1818 году.
- Первая смесь, похожая на растворимый кофе, появилась в 1771 году, чайные пакетики запатентовали в 1901 году.
- Доподлинно неизвестно, когда изобрели столовые приборы, но самая старая сохранившаяся ложка была найдена на территории Древнего Египта и датируется X веком до н.э. Вилки изначально использовались для приготовления еды и появились на столах только в VIII или IX веках.
- Электрическую посудомойку изобрели в 1886 году. Доподлинно не известно, кто именно изобрел электрическую стиральную машинку, но многие исследователи сходятся во мнении, что первая модель, которую начали массово производить, появилась в 1907 году.
- Различные инструменты для обработки ногтей существовали с древних времен, но предполагается, что первый патент на усовершенствованные кусачки для ногтей был выдан в 1875 году. Пилочку для ногтей запатентовали в 1883 году, хотя аналоги из других материалов существовали и раньше.
- Первый самоходный автомобиль на паровом двигателе был сконструирован в 1769 году. Локомотив на паровом двигателе впервые запатентовали в 1784 году.
- Первый патент на электрический утюг был получен в 1882 году. В 1911 году впервые запатентовали портативный фен для волос.
- Первую зажигалку изобрели в 1823 году, тогда как спички — в 1826.
Кстати, за некоторые полезные изобретения нам стоит поблагодарить женщин.
Комментарии
про велотренажер и растворимый кофе - сомнительно. Ладно, пакетики чая запатентовали поздно. Но сомневаюсь, что заваривать чай в мешочке додумались позже, чем научились кофе растворять.
Ладно, с велотренажером - может быть. Сначала сделали спорт инвентарь, а потом - ХОПА, оно ж еще и ездить может.
Назвать «гимнастикон» велотренажёром нельзя, так как в нём отсутствовал принцип кручения педалей ногами. Там надо было сидя нa скамейке поочерёдно нажимать педали. А руками можно было при желании крутить коловорот или дёргать за рычаги.