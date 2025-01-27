Тест: проверьте свою эрудицию, сможете ли вы угадать, что изобрели в первую очередь?

Наука
14 часов назад

Некоторые повседневные вещи кажутся нам относительно недавними изобретениями, тогда как другие, напротив, воспринимаются как созданные на заре времен. Мы предлагаем вам проверить свою эрудицию и угадать, какой предмет из пары был изобретен раньше.

1. Безопасная бритва или крем для депиляции?

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2. Помада или лак для ногтей?

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3. Радио или телефон?

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4. Легинсы или чулки

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5. Карандаш или ластик?

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6. Сигнализация или дверная ручка с защелкой

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7. Лифт или эскалатор?

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8. Велотренажер или велосипед

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9. Чайные пакетики или растворимый кофе

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10. Вилка или ложка

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11. Стиральная машинка или посудомойка

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© Adrian Pingstone / Wikimedia Commons, © Carlos Paes / Freeimages / Wikimedia Commons

12. Кусачки для ногтей или пилка

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13. Поезд или автомобиль

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14. Утюг или фен

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15. Спички или зажигалка

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© RichardBH / Flickr, © CC BY 2.0, © Alexa LaSpisa

Ответы:

  1. Различные средства для депиляции существовали с давних времен, но массовое производство специального крема началось только в 1841 году. Первый безопасный бритвенный станок для женщин появился в 1915 году.
  2. Помада в выдвижном тюбике появилась в 1915 году, а массовое производство лака для ногтей началось в 1920-х годах.
  3. Хотя многие ученые проводили опыты с радиоволнами, первая коммуникационная система, передававшая сообщения на дальние расстояния, появилась в 1895 году. Патент на электрический телефон был выдан в 1876 году.
  4. Леггинсы появились примерно в XIII веке, хотя в те времена они выглядели иначе. Чулки начали носить в XV веке.
  5. Графитовые стержни существовали с XVI века, но карандаш в современном виде был запатентован и начал массово производиться в 1795 году. Первый ластик из резины появился в 1770 году.
  6. Первую электрическую сигнализацию изобрели в 1853 году. Патент на дверную ручку со встроенным замком, который автоматически защелкивался, был получен в 1878 году.
  7. В 1880 году был сконструирован первый электрический лифт. Первый рабочий образец эскалатора появился в 1896 году.
  8. Первый гимнастический аппарат, напоминающий велотренажер, был изобретен в 1796 году. Первый велосипед без педалей появился в 1818 году.
  9. Первая смесь, похожая на растворимый кофе, появилась в 1771 году, чайные пакетики запатентовали в 1901 году.
  10. Доподлинно неизвестно, когда изобрели столовые приборы, но самая старая сохранившаяся ложка была найдена на территории Древнего Египта и датируется X веком до н.э. Вилки изначально использовались для приготовления еды и появились на столах только в VIII или IX веках.
  11. Электрическую посудомойку изобрели в 1886 году. Доподлинно не известно, кто именно изобрел электрическую стиральную машинку, но многие исследователи сходятся во мнении, что первая модель, которую начали массово производить, появилась в 1907 году.
  12. Различные инструменты для обработки ногтей существовали с древних времен, но предполагается, что первый патент на усовершенствованные кусачки для ногтей был выдан в 1875 году. Пилочку для ногтей запатентовали в 1883 году, хотя аналоги из других материалов существовали и раньше.
  13. Первый самоходный автомобиль на паровом двигателе был сконструирован в 1769 году. Локомотив на паровом двигателе впервые запатентовали в 1784 году.
  14. Первый патент на электрический утюг был получен в 1882 году. В 1911 году впервые запатентовали портативный фен для волос.
  15. Первую зажигалку изобрели в 1823 году, тогда как спички — в 1826.

Кстати, за некоторые полезные изобретения нам стоит поблагодарить женщин.

Фото на превью RichardBH / Flickr, CC BY 2.0, Alexa LaSpisa, CC BY 2.0

Комментарии

Уведомления
Jane
13 часов назад

про велотренажер и растворимый кофе - сомнительно. Ладно, пакетики чая запатентовали поздно. Но сомневаюсь, что заваривать чай в мешочке додумались позже, чем научились кофе растворять.
Ладно, с велотренажером - может быть. Сначала сделали спорт инвентарь, а потом - ХОПА, оно ж еще и ездить может.

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Маркизетта Бриллиант
12 часов назад

Назвать «гимнастикон» велотренажёром нельзя, так как в нём отсутствовал принцип кручения педалей ногами. Там надо было сидя нa скамейке поочерёдно нажимать педали. А руками можно было при желании крутить коловорот или дёргать за рычаги.

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