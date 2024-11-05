10 созданных женщинами изобретений, без которых наша жизнь была бы совсем другой

У истоков изобретений и новшеств, которыми мы пользуемся, стояло немало женщин, чьи имена часто остаются в тени. Мы решили исправить это недоразумение и рассказать о тех, кто сделал нашу жизнь проще, приятнее и терпимее.

Аквариум (Жанна Вильпре-Пауэр)

Если у вас дома есть аквариум с разноцветными рыбками, за которыми вы любите наблюдать, то, возможно, вам захочется выразить свою благодарность Жанне Вильпре-Пауэр, французской натуралистке. В 1832 году она пыталась доказать, что аргонавты не используют выброшенные раковины других организмов, а наращивают их самостоятельно. Чтобы наблюдать за процессом, Пауэр пришла в голову идея изобрести стеклянный аквариум.

Печенье с шоколадной крошкой (Рут Грейвс Уэйкфилд)

Если вы любитель печенья с шоколадной крошкой, то за его изобретение нужно благодарить Рут Грейвс Уэйкфилд. Она была шеф-поваром, педагогом, диетологом и владелицей гостиницы. В 1930 году Уэйкфилд создала новый вид печенья, измельчив плитку шоколада и добавив ее в тесто. В гостинице уже подавали популярное печенье с ириской, и она хотела создать второй вариант этого десерта.

Мороженица (Нэнси Джонсон)

Нэнси Джонсон изобрела ручную мороженицу для экономии времени. В то время мороженое готовили методом, который занимал много времени и часто приводил к образованию комков. Джонсон создала устройство, в котором лопатки внутри цилиндра приводились в движение вручную, чтобы соскребать лед со стенок. Она запатентовала эту конструкцию, и ее мороженица до сих пор используется для приготовления десерта вручную.

Фильтр для кофе (Мелитта Бенц)

Раньше использование тканевых фильтров для заваривания кофе часто приводило к тому, что он получался переваренным, а гуща оставалась плавать в чашке. Мелитта Бенц, немецкая предпринимательница, была недовольна этим и искала способ приготовить более чистый напиток. В 1908 году она использовала промокашку своего сына, чтобы создать прототип фильтра. Этот простой, но эффективный метод был значительно лучше существующих способов заваривания. Кофейная гуща отфильтровывалась, оставляя лишь прозрачный ароматный напиток.

Кукла Барби (Рут Хэндлер)

Рут Хэндлер, вдохновленная игрой своей дочери Барбары с бумажными куклами, заметила отсутствие на рынке кукол, похожих на взрослых. Во время поездки в Европу она увидела немецкую куклу «Бильд Лилли», которая стала прототипом для Барби. По возвращении домой Рут изменила дизайн куклы и назвала ее в честь своей дочери. Позже к ней добавился бойфренд Кен, ему Хэндлер дала имя как у сына Кеннета.

Снегоуборочная машина (Синтия Мэй Вестовер)

Начиная с 1890 года, Синтия Мэй Вестовер в течение двух лет проработала секретарем городского комиссара по уборке улиц Нью-Йорка. В этот период она изобрела тележку для уборщиков улиц, чтобы облегчить жизнь дворникам и их лошадям, которым в то время приходилось тянуть тяжелые повозки. Тележка была достаточно маленькой, чтобы уборщики могли управляться с ней самостоятельно, и имела функцию саморазгрузки, так что ее можно было высыпать прямо на мусорные баки, минуя повозки, запряженные лошадьми.

MBTI (Кэтрин Кук Бриггс и Изабель Бриггс Майерс)

В 1923 году Кэтрин Кук Бриггс прочитала работу «Психологические типы» Карла Юнга и познакомила с ней свою дочь, Изабель Бриггс Майерс. Его теория была сосредоточена на врожденных различиях между людьми в том, что касается принятия решений и восприятия информации. Изабель, которая поначалу не интересовалась типологией личности, изменила свое мнение, когда поняла, что она может помочь определить, какой тип работы подходит людям с учетом их характера. Они решили объединить усилия вместе с матерью. Так начался двадцатилетний период наблюдения за типами. В 1945 году Кэтрин и Изабель провели первую оценку студентов и проверили на практике свой индикатор личности.

Вилка для выпечки (Анна Мангин)

По словам мужа Анны Мангин, Эндрю, она первой придумала, как упростить процесс приготовления теста с помощью усовершенствованной вилки и тут же обрисовала ее ему. Описание было настолько четким и подробным, что мужчина часто говорит, вспоминая об этом случае: «Я видел эту вилку так же ясно, как вижу вас сейчас». Эндрю сам вырезал инструментами прототип вилки из желтой сосны в своем сарае. Как только Анна одобрила модель, Эндрю заказал более основательное изделие, сначала из железа, а затем из белого металла. 1 марта 1892 года Анна Манген получила патент на вилку для выпечки.

Научная фантастика (Мэри Шелли)

Мэри Шелли написала первый роман в жанре научной фантастики в 1818 году. Вы можете поблагодарить ее за существование всех этих гипермаскулинных приключений в космосе, где женщин нужно спасать от роботов-драконов и прочего. Роман Шелли под названием «Франкенштейн, или Современный Прометей» положил начало новому жанру, который остается популярным вот уже двести лет.

Держатель для туалетной бумаги и прокладки (Мэри Кеннер)