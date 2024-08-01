15 человек, для которых автомобиль — не роскошь, а средство влипать в истории

Сначала ты просто обзаводишься автомобилем, чтобы было удобней добираться до дачи, а потом тебя на эту самую дачу просит отвезти вся родня. И каким бы опытным ни был водитель, разные неожиданности все равно выбивают из колеи. Ну или заставляют смеяться весь интернет.