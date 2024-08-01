15 человек, для которых автомобиль — не роскошь, а средство влипать в истории
Сначала ты просто обзаводишься автомобилем, чтобы было удобней добираться до дачи, а потом тебя на эту самую дачу просит отвезти вся родня. И каким бы опытным ни был водитель, разные неожиданности все равно выбивают из колеи. Ну или заставляют смеяться весь интернет.
- Рассказала моя подруга, которая на права недавно сдавала. Далее с ее слов. Еду как-то с инструктором по городу, движение достаточно плотное. Внезапно нас подрезает какая-то дамочка и начинает творить полный беспредел. Я в панике, остановилась, аварийку включила. Инструктор спустил окно и давай орать безумной женщине за рулем: «Дура, тебя где так учили ездить?» А дамочка в ответ вдруг говорит: «Ой, извините, Валерий Сергеевич...» © Палата 6 / VK
- Ехали всей семьей на море. Отец, чтобы я не уснул за рулем, посоветовал мне набрать в рот воды, и сам сделал то же самое. Через минут оборачиваюсь и вижу, как отец, склонившись на бок, храпит, а изо рта стекает вода... Эх, батя-батя. © Подслушано / Ideer
- Были мы, значит, со знакомым в кафешке. Выходим, идем на парковку, садимся в мою машину. Я за рулем, он рядом как пассажир. И вот перед нами о-о-очень медленно начинает выруливать грузовичок. Мой товарищ начинает закипать, мол, чего он там копошится, посигналь ему! Я отвечаю, мол, успокойся, мы никуда не торопимся. Так этот кадр сам начал тянуться, чтобы посигналить! Я отодвигаю его руку, а он все равно тянется! Тут я уже рявкнул: «Чувак, это не твоя машина, какого ты вообще лезешь?» Всю дальнейшую дорогу мы ехали в гробовой тишине, а потом мне предъявили, что я как-то «резко отреагировал». © throwinroaps2 / Reddit
- Работаю в такси, машина у меня праворульная. Для ясности: руль со стороны тротуара, то бишь «пассажирской». На днях приезжаю забирать девушку — она стоит возле моей двери. Спрашиваю: «Вы такая-то? Садитесь». Она: «Как я сяду, если вы заняли место пассажира?» Я решил прикольнуться и вышел. Она села за руль, я — на пассажирское. Я ей, мол, ну, поехали. Она: «Ой, а я думала, что это экстренный руль, чтобы пассажир мог помочь водителю в аварийной ситуации». © ПОЗОР / VK
- Недавно ездили с женой в отпуск в Австралию. Взяли машину в аренду в самом центре города: движение очень плотное, полосы узкие, руль правый, движение левостороннее. Стаж уже под 20 лет, а все равно нужно приноровиться. Сначала сильно тупил, нервничал из-за этого. Сильно удивлялся, что никто ни разу мне не сигналил, когда загорался зеленый, никто ни разу не подрезал, не нахамил за несколько дней. Прилетели обратно, поехали на дачу, только выехали — сразу поняли, что вернулись домой... © Подслушано / VK
- Из-за мужа мы попали в аварию. Я за рулем 5 лет, муж — 10. За весь мой стаж у меня ни одного нарекания и штрафа, а у мужа постоянно письма счастья. Но это ему не мешает давать советы, ведь он мастер вождения. У нас разные автомобили, но так вышло, что его авто сломалось и он стал пассажиром в моем. А в аварию мы попали, потому что это кадр начал на ходу вырывать у меня руль, я потеряла управление и врезалась во встречное авто. Но он считает, что все равно прав! © Подслушано / Ideer
- Опаздывала на работу, смотрю — мужчина стоит на трамвайных путях, развернуться хочет, а его никто не пропускает. Думаю, мол, надо же делать добрые дела, вдруг он тоже спешит куда-то. Пропустила, моргнула. Он, счастливый, выворачивает, и тут ему в бочину влетает с правого ряда другая тачка. Упс! © Подслушано / Ideer
- Было это давно. Очень хотела научиться водить. Муж в качестве инструктора оказался очень крикливым и вечно орал. Мне это надоело. Я договорилась со свекром. Едем, я за рулем. Тут меня обгоняет машина и водитель мне показывает какие-то знаки пальцами. Ну я не растерялась и в ответ ему показала неприличный жест, сказав: «Давай уже, езжай, не выеживайся». Мой свекор обалдел и произнес: «Он вообще-то показывал, что у тебя поворотник не отщелкнулся». Стыдно было ужасно. © Подслушано / Ideer
- Ехали как-то на машине с женой, пробка была ужасная. Вижу — с поворота пытается выехать девушка. Ну, думаю, уступлю дорогу. Она выезжает и вместо того, чтобы моргнуть «аварийкой», отправляет мне воздушный поцелуй. Надо было видеть реакцию моей жены. Доказывать, что я ту девушку не знаю, было просто бесполезно. © Axelis87 / Pikabu
- Каждый год муж настаивает на том, чтобы ехать в отпуск на машине, и постоянно что-то происходит: машина в дороге ломалась, мы теряли документы перед выездом, муж заболевал в дороге, травился в кафе, не мог уснуть в отеле. И каждый раз все заканчивается тем, что мы опаздываем почти на день и теряем деньги, а я еду ночью за рулем, пока муж спокойно спит. Приезжаю выжатая, а потом еще обратная поездка. В этот раз сказала, что лечу самолетом. Муж приехал через 4 дня: попал в аварию, чинился в дороге два раза. Зато я впервые отдохнула. © Подслушано / Ideer
Мужчина, наверно, боится летать, другого объяснения этому самомазохизму нет.
- Везу дочку на летнюю отработку в школу. Едем по мосту. Он пустой, только несколько встречных машин и одна «Тойота» с нами в полосе. Едет она посередине нашей части моста, аккурат по разметке. Сначала ехала 40, потом стала замедляться до 20... Еще и виляет вправо-влево. Аккуратно пытаюсь обогнать — бесполезно, виляет и совершенно не замечает другие машины. Дочка предлагает, мол, а давай бибикнем, вдруг заметит нас и даст проехать. Ну ок. Аккуратно коротко жму на сигнал. «Тойота» дергается и резко уходит в левую полосу. Бинго, нам можно спокойно ехать по правой. Опережаем машину. Открывается окно и оттуда на нас начинает орать блондинка-водитель: «Какого ты бибикаешь? Я, блин, тушь в кофе уронила! Мало того, что обрызгалась, так как я теперь липкой тушью буду докрашивать глаз!» А глаз действительно накрашен только один. Это все она орет на ходу из открытого окна. На руках у нее плюсом сидит собачка. Мобильник, естественно, тоже не в сумочке... Для меня осталось загадкой, чем же она рулила. © Krestjanka / Pikabu
- Ехали мы в поход: я, друг и его девушка. Сначала друг за рулем, потом я. Так барышне друга вечно все нет так. В одном месте навигатор показывает ехать прямо по плохой дороге, а я поворачиваю налево по основной, так как знаю маршрут. И тут она начинает орать, мол, навигатор показывает в другую сторону! Объясняю, что дороги сойдутся. Нет, навигатор лучше знает. Я не реагирую, еду как ехал. И тут она упирается ногами в приборную панель, хватает руль и тянет на себя! И нас, блин, выносит на встречку! Я пытаюсь вывернуть руль, а нетушки! У нее рычаг под ногами. В итоге кое-как выворачиваю вместе с ней на свою полосу. Друга там кидает по всему салону сзади. Благо встречных машин не было. Друг с ней потом расстался, кстати. © setitles / Pikabu
Я думала, девушка с тушью, кофе, собачкой и мобильником в разных руках это только в анекдоте
- Дело было, когда мне было года два-три, и эту историю мне поведала мама. В нашей семье первой права получила мама и она стала учить водить моего батю. В то время у нас была «копейка», вечерами батя практиковался на ней с инструктором-мамой на пассажирском сиденье. Я же сопровождал их на заднем сиденье, стоя пуская слюни на стекло пассажирского окна. И вот батя замешкался на перекрестке, и в нас врезался троллейбус. Удар пришелся на левый борт, машина опрокинулась на правый. Далее короткий диалог:
Мама: «САША! РЕБЕНОК!»
Батя: «Капец машине...» © ApexUs / Pikabu
- Поехал на дачу в пятницу, собрал все пробки, какие только можно и нет. Ехал долго и нудно, настроение ни к черту. Ближе к даче решил заскочить в магазин, как раз и дочь список скинула. Приезжаю к магазину, паркуюсь и наблюдаю такую ситуацию: парень с девушкой стоят и смотрят на стоящую недалеко машину и задорно так улыбаются. И вот что, оказывается, привлекло их внимание. © AleksFKII / Pikabu
- История рассказана автоинструктором. Далее от его имени. Вызвал после рабочего дня такси, устал. Сажусь в машину на переднее сиденье справа и на автомате говорю таксисту: «А теперь включаем передачу, плавненько отпускаем сцепление и добавляем газ». Таксист посмотрел пару секунд и говорит: «Да я как-нибудь разберусь». © Bristel / Pikabu
А вот еще несколько доказательств того, что в дороге с железным конем точно не соскучишься:
Комментарии
Дамы и господа, а вы заметили, что авторы перестали использовать быдло-жаргон в названиях статей?
Похвалим авторов!
Очень хочу научиться водить машину. Но после вот таких историй желание, как то, ослабевает. Больше хочется просто ЖИТЬ.