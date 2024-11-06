19 историй о бабушках, которые не дают скучать своим близким и знакомым

Когда речь заходит о бабушках, мы сразу представляем мудрую пожилую женщину с доброй улыбкой, которая накормит пирожками. Но бабушки бывают разными: кто-то любит поскандалить и поворчать, а кто-то остается таким же дерзким и открытым новому, как в молодости. В этой статье собраны истории о женщинах в возрасте, с которыми точно не заскучаешь.