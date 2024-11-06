19 историй о бабушках, которые не дают скучать своим близким и знакомым

Семья
1 час назад

Когда речь заходит о бабушках, мы сразу представляем мудрую пожилую женщину с доброй улыбкой, которая накормит пирожками. Но бабушки бывают разными: кто-то любит поскандалить и поворчать, а кто-то остается таким же дерзким и открытым новому, как в молодости. В этой статье собраны истории о женщинах в возрасте, с которыми точно не заскучаешь.

  • Моя бабушка зарегистрировалась в соцсетях. Добавила своих старых друзей и родню. Сначала все шло хорошо. Ей ставили лайки, писали милые комменты. Но под одной фоткой, на которой бабуля обнималась со своим братом, одна дальняя родственница написала: «Быстро же ты своего мужа забыла!» Даже если бы это был ухажер, коммент все равно вводит в ступор. Если что, дедушки не стало четырнадцать лет назад. © Карамель / VK
  • Впервые после рождения сына выбрались с мужем в отпуск вдвоем. И вот, когда моя мать узнала, что мы едем в отпуск без ребенка, я услышала от нее много упреков. При этом внука она видела лишь два раза, так как живет далеко, а меня в детстве на все лето отправляли к бабушке, и ничего. Я очень люблю сына, и мы постоянно чем-то вместе занимаемся, но чувство вины подпортило весь отпуск. © Мамдаринка / VK
  • Работала в медицинском центре. Пришла однажды бабуля сдавать анализы, еле ходит. Умоляет меня: «Сделайте скидочку, я инвалид». А в паспорте у нее и правда свидетельство об инвалидности. Сжалилась. Сделала скидку. Она поблагодарила, чуть ли не расцеловала. Веселье началось на следующий день, когда она начала трезвонить к нам в офис с заявлением, что мы украли свидетельство. Когда звонки ей надоели, она пришла к нам и говорит: «Ты у меня взяла паспорт и достала отсюда документ! Верни его!» Я открыла паспорт, а там то самое свидетельство. «Ой извините», — ответила бабуля и уковыляла обратно. Скучно, видимо, ей дома. © Подслушано / Ideer
  • Бабушка у нас помешана на ЗОЖе. Пришла как-то в гости, а у нас пирог и печенье. Так она прямо при детях начала орать: «Вы что, хотите, чтобы дети ожирели? Уберите это немедленно!» Дети в слезы. Говорю ей: «Это же не на каждый день». Тут муж психанул и заявил: «Пусть в гости больше не приходит, если опять такое начнется». Я согласилась. © Мамдаринка / VK
  • У меня в деревне есть одна интересная бабуля. В свои 80 лет она поактивнее современной молодежи. Красится постоянно, создает феерические прически. И каждому встречному говорит: «Я красивая, надо же соответствовать!» К слову, выглядит она и вправду хорошо для своих лет. Только никто не понимает, что она имеет в виду, когда говорит «надо же соответствовать». Приезжих и новых жителей это удивляет. Думают, что бабуля крышей поехала. Но на самом деле у нее просто хорошее чувство юмора. Красивая — это ее фамилия, поэтому она и говорит, что ей нужно соответствовать. © Карамель / VK
  • Бабушка — просто кладезь поучительных историй. Однажды речь зашла про парня, с которым она встречалась до деда. После того, как она закончила рассказ, мама ехидно спросила: «Так. Смотри, с отцом ты познакомилась в 12, в 15 вы начали встречаться, в 18 поженились. Вопрос: это в каком таком возрасте у тебя был парень до деда?» Бабушка с недовольным лицом шикнула на маму и сказала: «Тьфу ты, молчи. Ну, придумала немного, зато поучительно как!» © Карамель / VK
  • Моя бабушка обзванивает редакции газет, пытаясь устроить меня на работу журналистом. Но у меня не только уже есть работа, я никогда не проявлял никакого интереса к журналистике. Бабуля считает, что, поскольку ее отец был журналистом, я буду успешным в этой профессии тоже. Неоднократно просил ее прекратить звонки в газеты, но она, похоже, не собирается понимать. Она женщина с причудами. © RedEd89 / Reddit
  • Отдыхала с бабушкой в Турции. Она у меня наивная, но яркая дама. Один турок так и ходил за ней по пятам. Однажды заговорил: «Дэвушка, как тебя зовут?» Бабушка будто в ступор встала. А какая-то туристка говорит: «Совесть потеряли, уже на старух вешаются». Тут моя бабуля, просто сразила всех ответом: «Может это любовь с первого взгляда! И причем тут возраст?» Самое интересное, что в итоге турок оказался порядочным мужчиной. Он специально выучил ту фразу и очень волновался. Кто бы мог подумать, но они женаты уже 2 года, счастливы.
  • Моей бабушке скоро исполнится 70, но она молода душой! Был у меня как-то девичник, собрала всех подруг. Мы хорошо отдохнули, повеселились. А на следующий день я узнала, что моя бабуля на меня обиделась. Пришлось ради нее устраивать повторное празднование. Я просто в шоке! Женщине уже почти 70, а она выглядит на 40, живет шикарной жизнью, ни в чем себе не отказывает и наслаждается каждым моментом. Горжусь своей бабулей! © Карамель / VK
  • Отправила мужа к бабуле, чтобы он поставил ей бойлер. Через полчаса пишет мне: «Катя, твоя бабка заперла меня в туалете!» До бабушки дозвониться не смогла. Нервничаю. Через 5 минут еще сообщение: «Теперь она поет какие-то жуткие песни!» 15 минут спустя она его выпустила. Выяснилось, что это был розыгрыш. А моя бабуля зарегистрировалась в соцсети и создает контент. © Карамель / VK
  • Я открыла ящик Пандоры. В один день на собеседование ко мне пришла бабушка 68 лет. Сказала, что за любые деньги готова работать. А я возьми и спроси, есть ли у нее подружки. Вместо одного продавца наняла трех бабушек. Работают смену из 12 часов по 4 часа каждая. Из минусов: медленные они, конечно, и часто болеют. Из плюсов: сами подменяют друг друга, не воруют совсем. Продаж стало больше, всех в лицо знают, здороваются, помнят, что предложить. © Подслушано / Ideer
  • Я всю жизнь мучилась со своими длинными волосами. Сначала мама запрещала обрезать. Потом — парень, с которым, слава богу, рассталась. Но 2 года назад я решилась на кардинальные перемены. В общем, теперь у меня выбрито полголовы и кольцо в носу. Я счастлива, уверена в себе и все наладилось. Родные, конечно же, не все одобрили, но разрулила ситуацию моя бабуля. Она сказала: «Чего вы раскудахтались! Если захочет, то отрастит, а сейчас не лезьте. И если кто-то скажет еще что-нибудь про кольцо в носу, то я себе тоже проколю». © Карамель / VK
  • Мою бабушку выдали замуж по желанию родителей за человека на 20 лет старше нее. Всегда она была примерной женой и хозяйкой. Но когда деда не стало, бабушка не горевала, а ушла в отрыв. Купила себе машину и учится ее водить. Ездит на концерты, ходит в театры и клубы. Дед-то был домоседом, и ее никуда не пускал. Отец ворчит, что она наследство деда проматывает. А бабушка отвечает: «Я свой долг выполнила. И с чем осталась? Полжизни зря прожила. Так хоть теперь оторвусь». Действительно, жизнь одна, и прожить ее стоит с радостью. © Мамдаринка / VK
  • У меня и моей девушки отличная работа на полный рабочий день. Но моя бабушка постоянно присылает нам вырезки из газет со случайными объявлениями о работе в ее районе в надежде, что я перееду к ней. Каждый раз, когда мы ее навещаем, она настаивает, чтобы жили в ее подвале, вместо того, что снимать квартиру и платить аренду. Я ее очень люблю, но это было бы слишком. © MrFish38 / Reddit
  • У меня достаточно молодая бабушка. Я родилась, когда ей было 45. Однажды, когда мне было лет семь-восемь, мы с ней шли из музыкальной школы. Она издалека увидела какого-то своего знакомого дяденьку и сказала мне, чтобы я сказала, что мне пять. А то мужчина подумает, что она очень старая. Дяденька оказался очень поздним отцом моего одноклассника. Забавно вышло. © Подслушано / Ideer
  • Зарегистрировали с мужем его бабушку в соцсетях. Сама она сидеть в телефоне не хочет, так что мы за нее сами и пишем, и отвечаем. Как-то приходит сообщение от дедушки лет 70: «Ну как ты там? Не передумала?» Звоню бабуле спросить, кто такой и что ему ответить. Так оказалось, что был в молодости парень, который все крутился вокруг нее, но она вышла замуж. Вот и ждет до сих пор. © Мамдаринка / VK
Коллега Олега
28 минут назад

Бабка с подвалом то ли американских слешеров пересмотрела, то ли имеет дальнее родство с одним арийцем ))

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  • Мне 25. Мы с бабушкой живем на одной и той же улице. Она постоянно приходит без предупреждения. Пристает с вопросами: «А ты трусики как часто стираешь? Может, я тебе постираю?» Я дико устала. Пытаюсь ей объяснить, мол, бабуля, мне не 5 и даже не 15. Когда уже срываюсь, слышу в ответ: «За что ты так со мной?» Увы, ей не объяснишь, что такое пассивная агрессия и гиперопека. © Подслушано / Ideer
  • Моя бабушка все хочет знать. Ее интересует все: от того, что ела собака, до того, с кем я говорю по телефону. Но худшее — это ее желание убираться по утрам. Иногда это происходит в 4 утра. Она не успокоится, пока не разбудит всех. © Ajay M Koyimuttal / Quora
  • Моя бабушка всегда была активной, всегда улыбалась. Каждый год куда-то ездила и получала от жизни максимум даже в самые сложные времена. Помню, в старшей школе мои одноклассницы много говорили о том, что хотят иметь одну любовь на всю жизнь. Это вызывало у меня некий диссонанс, потому что в то же время моя бабуля вышла замуж уже в четвертый раз. Спустя пару лет я поинтересовалась у нее, не переживала ли она из-за этого. На что эта прекрасная женщина ответила: «У меня есть цель — быть счастливой, а для этого мне мужчина вовсе и не нужен». © Карамель / VK

А вот еще несколько статей о бабушках, которые ломают стереотипы:

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