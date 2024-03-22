15 историй про тех, для кого главное в жизни — вкусно покушать, несмотря ни на что

Люди относятся к своему питанию по-разному. Для кого-то важно, чтобы все было свежее и полезное, кому-то нравится сладкое, другие без ума от острого. Есть те, кто ни за что не будут делиться едой, и те, кому кусочек в рот не полезет, если они не угостят другого. И все идет хорошо, пока те и другие прислушиваются друг к другу. Ведь вокруг такой простой потребности, как поесть, также могут царить шекспировские страсти.