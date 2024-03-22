Пытаюсь представить себе соус с кожурой. Не, не буду такие ужасы представлять
15 историй про тех, для кого главное в жизни — вкусно покушать, несмотря ни на что
Люди относятся к своему питанию по-разному. Для кого-то важно, чтобы все было свежее и полезное, кому-то нравится сладкое, другие без ума от острого. Есть те, кто ни за что не будут делиться едой, и те, кому кусочек в рот не полезет, если они не угостят другого. И все идет хорошо, пока те и другие прислушиваются друг к другу. Ведь вокруг такой простой потребности, как поесть, также могут царить шекспировские страсти.
- В первом браке бывшая допекала так, что сбежал, в чем был, лишь бы в покое оставила. Как-то вернулся с работы за полночь, по дороге купил шаурму, чтобы тихонько поесть и не шуметь с готовкой. А она скандал закатила, что взял только одну, а она тоже хочет. Женился второй раз, жена уехала на учебу — она врач, им положено периодически. Лезу в холодильник, а там все коробочками с едой забито. И записка: «С красной крышкой — греть, с синей — ешь так!» Стоял перед холодильником и плакал, честное слово. © Короче говоря / VK
- У знакомых всегда в наличии три разных набора блюд. Едят разное, и каждый сам себе готовит. Жена придерживается здорового питания, все должно быть сбалансировано, не жирное, не жареное, не соленое. Дочь готовит себе что-то гурманистое, модное, экзотическое, красивое. Мужу нужна сытная и вкусная еда, много-много мяса, еще и пироги, которые сам печет-жарит, соленья заготавливает. И только сын ест все. Когда захожу к ним, наперебой пытаются угостить, каждый расхваливает свое и забавно, не зло, ругает чужое.© Ines.MM / Pikabu
- Когда в компании есть повар, это не всегда плюс. Наш, когда доходит дело до готовки, берет ее на себя. Мы помогаем, но основными процессами занимается он. Приготовление еды в таком случае занимает гораздо больше времени, чем если бы готовили простые смертные. Вчера собрались посмотреть фильм и решили приготовить спагетти, так Никита сначала помидоры от кожуры почистил, потом минут сорок тушил их в сковородке, чтобы сделать соус, потом варил саму пасту. Готовил где-то полтора часа! А на вкус получилось не намного лучше того, что я бы сама за за полчасика состряпала. У меня бы и помидоры в кожуре остались — и ничего бы это не испортило. © Палата № 6 / VK
- Встречались с парнем еще со школы, были вместе весь универ, потом съехались. Отношения, в общей сложности, просуществовали почти десять лет. Не раз пыталась выяснить, не хочет ли он жениться, один раз даже предлагала сама. А он все отказывался, говоря, что сначала хочет обустроиться в жизни, а потом можно и о браке подумать. Расстались. Месяца через три он встретил другую, а еще через три они поженились. Узнала от общих знакомых, что предложение он ей сделал на кухне, после того как она приготовила ему шаурму. © Карамелька / VK
- Надоело готовить! Договорились с парнем, что сегодня ужин заказываем в ресторане. Зашла в продуктовый кое-чего докупить, и тут началось: «О, креветки по акции! Вот бы их с лимонным маслом. Ну, возьму, на потом. О, руккола! Хочу салат с рукколой! А будет ли он в том ресторане? Возьму на всякий случай». И таких «О!» было еще штук семь. Пришла в итоге домой со всеми ингредиентами для ужина, заказывать смысла уже не было. Приготовила, поели, довольные, и снова мысль в голове: «Надоело готовить!» © Карамелька / VK
- Мама, сколько себя помню, всегда готовила кастрюлями. А я в детстве была тощенькая, и порции, который мне предлагали, просто физически доесть не могла, всегда что-то оставляла, а потом выслушивала: «Невкусно? Мама готовила, а ты! Я все для вас, а потом в помойку все летит! Не цените!» Сейчас у меня уже свои дети, но когда приезжаем в гости, мамочка так и продолжает готовить-готовить-готовить. Есть борщ — надо сварить суп с лапшой. Есть кастрюля оливье — стругает «Мимозу». Есть картошка с котлетами — жарит отбивные и варит макарошки. А потом жалуется, что столько готовит, а мы не едим. Из-за готовки она не успевает пообщаться с внуками. Говорю: «Еды целый холодильник, идите с детьми погуляйте или просто отдохни», ответ: «Ну я же не могу вас голодными оставить». © KastrulyaKompota / Pikabu
Это бзик, который не лечится. Помогает только вынести из дома все кастрюли больше 2 литров
- Девушка — адепт правильного питания. Все бы ничего, но мы живем с ней уже два года, и она два года готовит абсолютно несоленую и безвкусную еду. По воскресеньям мы один раз в день, чаще всего на обед, едим «вредное». И ей никак не объяснить, что я спортсмен весом в сто кило и мне нужно питаться чем-то еще, кроме запеченной рыбы и нута! Из-за этого стал чаще ездить к маме. Там можно отлично поесть, да еще и похвалят, если добавки попрошу. © Подслушано / VK
- Кто-то жалуется на мужиков, заливающих все майонезом, а я везде фигачу чеснок. Суп, любой, с чесноком, макароны, каши, бутерброды, пироги, пицца, яичница, салаты. Сладкая выпечка — единственное, что я пока ем без чеснока. Работаю дома, мужу на запах плевать. Но как я страдаю, когда мне нужно куда-то пойти и за полдня до этого чеснок есть не стоит. © Подслушано / VK
- В последнее время то и дело ночую у своего парня. Мы даже разделили некоторые обязанности по дому. Ему больше всего нравится готовить. Он и правда замечательный повар, друзья в восторге от его стряпни. А я, признаюсь, в этом не разбираюсь. Вот только для меня его еда слишком острая — он добавляет гору специй, соусов. Я прошу не класть столько или, по крайней мере, добавить все острое в последнюю очередь, откладывая отдельно мою порцию. А он говорит, что это испортит вкус, блюда станут не такими яркими. Мол, если положить специи в самом конце, это разрушит весь баланс. Как-то я сорвалась и накричала на него, чтобы он прекратил готовить то, что я не могу есть, а он сказал мне, что раз так, то я могу стряпать себе сама. © AITA_Spicy_Foods / Reddit
Чеснок очень полезен. Я тоже люблю блюда с чесноком. Но, правда, не фигачу его в каждое блюдо. А по-поводу запаха, есть очень много средств для устранения неприятного запаха изо рта.
- Работала в большом офисном здании. На первом этаже была кулинария с огромным выбором вкусной недорогой еды. Я же готовить просто ненавидела и почти каждый день затаривалась там кучей всего: брала по три-четыре салата, котлеты, отбивные, рыбу, курицу, пироги и так далее. Девочки-продавщицы решили, что это я, такая молодец, коллегам беру. А мне стыдно было признаться, что это я со своими 50 кг сама все съедаю. Пришлось поддерживать легенду, придумывать разных коллег, кто из них что любит и что не любит. Продавцы всегда советовали еще, что кому из них взять, спрашивали, понравилось ли. Так и кормила воображаемых коллег больше года. © Подслушано / VK
- Мне мама всегда готовила отдельную еду, без лука. Меня от его вида и запаха тошнило. Пельмени для всех и отдельно для меня, без лука. Пирог на противне состоял из двух частей и так же точно со всеми блюдами.
— Мама, а какая сторона пирога моя?
— Та, что с сердечком из теста.
Я выросла, у меня родилась дочь. Лук она ест, но не ест котлеты, гуляши, любые виды подлив. Подавай ей только вермишелевый суп, макароны, просто вареное мясо, огурцы да яблоки. Мама моя смеется и говорит, что внучка за нее отомстила. © KisKisMeow
/ Pikabu
- Просил меня батя не готовить ему торт на день рождения. А я кондитер и не представляю, как это — праздник без сладкого. Посоветовалась с мамой, появилась идея. Пришла с пустыми руками — папа радуется, что я его просьбу выполнила. А через пять минут в зал заносят огромный торт, который целиком состоит из разного мяса. Сочного, вкусного, поджаренного, да еще и с лучком. Батя плакал, как ребенок, когда увидел этот «не торт» в его честь. © Палата № 6 / VK
- Пригласил в хороший дорогой ресторан девушку, которая мне очень понравилась. Пришла разодетая, на каблуках, пахнет духами дорогими. Я голодный, начал выбирать, она тоже смотрит в меню. Хотел от души поесть и полюбоваться девушкой, а она тыкала в меню, и с каждым разом ее лицо становилось все более скорбным: это жирно, тут белка мало, это глютеновое, тут трансжиры. Заказала салат и уныло его жевала. Мне стало стало неудобно при ней объедаться, тоже взял какой-то салатик. Пока сидели, она несла какую-то чушь про диеты, косметологов, подруг. Вышли из ресторана, посадил ее в такси и отправил восвояси. Решил пойти поесть как следует, увидел кафе, смотрю, а возле него девушка в нерешительности стоит. Симпатичная. Одета просто: джинсы и рубашка. Говорю: «Пойдем, посидим и поедим, я угощаю». Она говорит: «А пойдем!» Зашли, заказали бургеров, колбаски какие-то. Она так аппетитно ела, аж жир брызгал от этих колбасок. Пока ели, говорили про кино, игры, книги, страны разные. В общем, теперь у меня крутая девушка, мы уже два года вместе. © Подслушано / VK
Какие то стереотипы. Если красивая, стройная, то зануда. Если жрёт всё подряд с аппетитом, то с разносторонними интересами.
- Жена на прошлой неделе купила килограмм брокколи. Я так удивился, ведь она же никогда не ела овощи, ненавидит их. Еще больше я офигел, когда она эту капусту себе на обед сварила. Но буквально через пару дней все встало на свои места: жена по телефону рассказывает подругам, какая она вся правильная, на здоровом питании, как это круто, советует им такую диету. Сама при этом ест пиццу с четырьмя видами мяса. А брокколи гниет в холодильнике. © Не все поймут / VK
- Подруга жалуется, что мама в ресторане всегда лезет в ее тарелку. Мол, дай попробовать. А если вкусно, предлагает поменяться. Подружка мамочке отказать не может. Как-то пошли пообедать втроем. Ее маман в своем репертуаре и ко мне вилкой — шасть. А я ее за руку схватила и говорю: «Рада, что мое блюдо выглядит аппетитно. Очень жаль, что вы не взяли себе то же самое». И спокойно продолжила есть.
А вот несколько историй про любителей покушать, которые попали в гости к хлебосольным хозяевам, чьи кулинарные таланты оказались настолько же далеки от идеала, насколько Северный полюс от Южного.
Комментарии
Один мужик в супермаркете докопался до брокколи какой-то девушки в очереди, что мужики это не едят. А меня на брокколи муж подсадил)) Ещё на другие овощи пытался, но безуспешно. Салаты в нашем доме почти исключительно для него. Сейчас думаю, может, мужика авитаминоз замучил, хотелось овощей, а нельзя, отвалится что-нибудь, вот он и цеплялся?