Моя свекровь тоже истерила, чтобы мы дочь назвали Настей в честь бабушки мужа, ее матери. Но мне это имя не нравилось никогда, да простят меня Анастасии. Правда, денег и квартиры не предлагала, просто скандалила 🤣🤣🤣. Назвали дочь Таней. Скоро 19 лет уже моей Танюшке))
18 историй о свекровях, в которых есть все — от любви до ненависти
Истории
4 часа назад
Если мужа выбрать можно, то вот его мама идет в комплекте к лучшему для тебя в данный момент мужчине на планете по умолчанию. Сложатся или нет отношения со свекровью, зависит от вас двоих. И некоторым невесткам откровенно везет, а другие всю жизнь находятся в статусе «с мамой мужа все сложно».
- Муж стал задерживаться на работе. Приходит уставший, огрызается, придирается ко мне. А тут звонит свекровь, спрашивает, почему ее сынок перестал к ней на обед ходить. Я звоню мужу — не берет. Потом свекровь перезванивает и ехидно выдает: «Ты не переживай, он у Алены ел». А Алена — это так-то бывшая моего мужа, я видела фотки с ней. Когда мы познакомились, она переехала в другой город. А теперь она, оказывается, вернулась, живет недалеко от мужниной работы, предложила ему к ней на обед приходить, а ему, видите ли, неловко было отказать. После нашего разговора муж ходил понурый, как нагадивший котенок. А свекровь меня с самого начала невзлюбила — не сложились у нас с ней отношения. Вот она и позвонила, разыграла сцену, вывернув все так, чтобы я узнала об измене мужа. Теперь не знаю, как быть. © Sin Psychology / VK
- Я беременна, ждем девочку. Свекровь очень хочет, чтоб мы назвали дочку в честь нее — Ниной. Мы с мужем сказали, что сами имя выберем. Но свекровь не унимается. Сначала она предложила нам 50 тысяч за имя — мы отказались. Потом сумма взлетела до 500 штук. Теперь на кону квартира. А самый смак в том, что мы и так с мужем пришли к этому имени, ведь, кроме свекрови, Ниной звали и мою бабушку, которая меня вырастила. Просто мы хотели, чтоб это было нашим решением. Но если к этому имени прилагается еще и квартира, то почему бы и нет?
- Прихожу с работы, муж дома и свекровь в гостях. Ну, говорю, давайте ужинать, у нас как раз борщ есть. А муж мой возмущенно так: «Я что, женился для того, чтоб вчерашний борщ есть? Вот мама всегда все свежее готовит, не ленится». И смотрит так ласково на свекровь. А она как выдаст: «Я, сынок, готовила каждый день, потому что вы, четыре мужика в доме (муж и 3 сына), все за раз съедаете, сколько ни сделай! Да и не работала я никогда — отец нас обеспечивал. А твоя жена пашет побольше тебя! А хочешь свежего, мог бы и сам приготовить что-нибудь, 2 часа уже дома». Муж как-то сразу замолчал, сник, а я поняла, что все-таки повезло мне со свекровью, как ни крути.
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- Моя свекровь вообще переплюнула всех. Пока я лежала с ребенком в больнице, она уговорила моего мужа пожить у нее. Когда я, измученная, вернулась, она мне говорит: «Зеленые плавки сыночка не могу найти, не догадываешься, где они?» А мне было не до трусов как-то. Так она месяц меня ими долбила, пока до меня не дошло, что она имела в виду. За 25 лет общения чего только не было с ее стороны, но теперь мы не общаемся. © olkaosoka
- Мама и папа моего парня помогли нам переехать в новый дом. Мама унесла все вещи своего сына в одну спальню, а мои — в другую. Затем, искренне не понимая, она спросила, почему в грузовике с нашими вещами только одна кровать, и уточнила, заказали ли мы вторую. Мы даже растерялись и не осмелились ей что-либо ответить. © Unknown author / Reddit
- Моя бывшая свекровь подарила моим троим маленьким детям подарки на Рождество, которые им очень понравились. Прошло два дня и она пришла к нам снова, собрала все эти подарки, сложила их в сумки и отвезла их обратно в магазин. А все из-за того, что она вдруг оказалась на мели. © nothingis_real / Reddit
- У свекрови нас две невестки, примерно в одно время мы познакомились с нашими мужьями, но общаться начали только спустя 4 года. Я считала, что вторая сноха меня не переваривает, а она думала про меня то же самое, это свекровь нам плела друг про друга. За общим столом мы собирались редко и даже тогда толком не разговаривали. Мужья наши общаются, но редко. Много дел. С каждым разом фантазии нашей свекрови становились все более извращенными, негатив все нарастал и нарастал. И вот мы решили встретиться и высказать все друг другу. Каково же было наше удивление, что нас дурачили, как девчонок. Свекрови мы, конечно, высказали все потом, на что была неадекватная истерика, а мне до сих пор непонятно, что у человека в голове, чтобы осознанно нести разлад в свою семью? © Подслушано Телеграм / Telegram
- Я периодически сижу на диетах, поэтому свекровь перед праздниками всегда звонит и уточняет, все я ем сейчас или нет. Если да, то она часть блюд старается готовить диетическими. Например, у всех свиной шашлык, для меня запеченная индейка. Для всех оливье, для меня овощной салат с заправкой из йогурта. Все едят горячие бутерброды, а я закуску в лаваше. Я очень благодарна ей за такую заботу. © Lirala / Pikabu
- Моя свекровь застала меня в ванной за депиляцией усиков. Что началось! Оказывается, замужняя женщина, удаляющая любые волосы на теле, не самая умная. По ее мнению, нет волос — нет любви, и муж скоро пойдет «нормальных» женщин искать. Добила она меня фразой: «Ты еще скажи, что тратишь на это все деньги, я сразу сына от тебя заберу». Мы с мужем в шоке. © Подслушано / Ideer
"Нет волос - нет любви". Это что-то новенькое, первый раз такое слышу!
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- Пока я была беременна, свекровь постоянно вдалбливала мне, как мучительно рожать. Я старалась не слушать и в итоге родила часа за 4. Было больно, но не так, как она внушала. Когда она пришла ко мне в палату, то спросила: «Ты вообще рожала?». А потом мой муж рассказал, как она позвонила и заявила ему, что, скорее всего, этот ребенок не его. Говорила, что я подкупила врачей, а на самом деле малыша выносил кто-то другой, ведь ее даже в палату не пустили, когда я рожала. Да и роды должны длиться часов 12. Услышав все это, я не знала, смеяться мне или злиться. Мой муж, конечно, знал, что я была беременна, ведь он видел мой живот сотни раз, да и на УЗИ мы всегда ходили вместе. © pearl_sapphire / Reddit
- Моя свекровь очень сдержанный человек, практически не проявляющий чувства и эмоции.
Но ко мне она относится нормально или, скорее, терпит ради сына. Я была уверена в этом до определенного момента, пока не попала в ДТП на такси. На обледенелой дороге нас понесло и перевернуло. Машина искорежена, я отделалась синяками и адским испугом.
Свекровь добралась ко мне даже раньше мужа. Рыдала, целовала меня, обнимала и не отпускала до приезда мужа, называя своей родной доченькой. Она по-прежнему сдержанна, но теперь я знаю правду. © Подслушано Телеграм / Telegram
- С теперь уже бывшим мужем мы сошлись, когда нам было по 23 года. Готовить я училась уже в отношениях и часто пересаливала блюда. Свекровь всегда шутила, мол, значит, любит сильно. Развелись мы с мужем, когда я привыкла к специям и стала даже немного недосаливать. В один из вечеров он устроил мне скандал, мол, маман сказала, что кончилась любовь, раз я стала нормально солить. © Подслушано Телеграм / Telegram
История про роды, это что вообще? Послать такую свекровь, далеко и навсегда!
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- Во время нашего медового месяца мы попросили маму мужа кормить нашего кота, пока нас не было. Когда мы вернулись, то обнаружили, что она сделала перестановку в нашем доме, перевесила все картины на стенах, навела порядок в кухонных шкафах и ящиках. Как же я рада, что теперь она моя бывшая свекровь. © PLobosfn / Reddit
- Моя сестра сначала познакомилась со своей свекровью, а уже потом с мужем. Однажды вечером парень, с которым жила сестра, выгнал из своей квартиры в чужом для нее городе, где ни друзей, ни знакомых. Потому что так сказала его мать. А сестренка, будучи гордой, взяла вещи и ушла. Заревела уже на улице. Там случайно столкнулась с женщиной, которой и рассказала о своей беде. Женщина ее утешила и оставила переночевать у себя. Утром к ней заглянул ее сын. А через год он и моя сестра поженились. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь рассказала, что у моего мужа в молодости была любовь с одной соседской девушкой, и что они друг другу писали письма. Я дала ей понять, что мне все равно, ведь это — прошлое. Потом рассказала это мужу и рассмеялась, когда он сказал, что вообще такого не было никогда, а с этой девушкой он даже не дружил. Вот так на скандал пытаются спровоцировать. © anakovac91
- Лет 10 назад родителям мужа пришлось пожить у нас. Я сварила, как обычно, супчик (я люблю жидкие супы с минимумом продуктов), вечером свекровь тихонько мне сказала, что ее муж есть такой супчик не будет. Я пожала плечами и предоставила ей кухню. Все это время готовила она, а я только помогала. Свекровь готовит вкусно, но я люблю полегче. Когда они уехали, муж как-то обмолвился, что мама готовит борщ по-другому, на что я сказала, что если хочет суп, как у мамы, пусть идет жить к маме. Я готовлю по-своему. Спасибо им за адекватность. Больше ни свекровь, ни муж даже не заикались про мою готовку. © Аноним1104358 / Ideer
- Мы с бывшим копили деньги на совместную поездку. Примерно за неделю до отъезда он рассказал, что его мать жаловалась, мол, у нее много долгов. Он, будучи хорошим сыном, решил отдать ей большую часть из своих накоплений. Я отнеслась к этому с пониманием, и мы договорились перенести поездку, чтобы он мог накопить деньги снова.
Несколько дней спустя я навестила его маму, а она хвалится мне огромным декоративным фонтанчиком, который она купила для своего сада. Мне стало смешно, и я пробормотала: «Дорогой наверное». А она похлопала меня по плечу и сказала: «Путешествовать на машине опасно. Так будет лучше». © hazelk / Reddit
- Спустя 10 лет брака выяснилось, что моя свекровь спрятала паспорт мужа за 2 дня до свадьбы. Она думала, что все обломится, но связи тогда помогли нам быстро сделать паспорт. А спустя 10 лет мы с мужем разводимся. Вот теперь думаю, что лучше бы, наверное, и не помогли тогда связи. © Подслушано / Ideer
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