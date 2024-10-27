18 историй о свекровях, в которых есть все — от любви до ненависти

Если мужа выбрать можно, то вот его мама идет в комплекте к лучшему для тебя в данный момент мужчине на планете по умолчанию. Сложатся или нет отношения со свекровью, зависит от вас двоих. И некоторым невесткам откровенно везет, а другие всю жизнь находятся в статусе «с мамой мужа все сложно».