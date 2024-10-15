Ну что за бред - дело шло к свадьбе, но молодой человек не спешил делать предложение? Вы сами себя читаете, когда пишете?
18 женщин, которые вышли победительницами из токсичных отношений
Истории
36 минут назад
Расставание с некогда любимым человеком — это процесс, в котором обычно бывает множество малоприятных моментов. Иногда недовольство друг другом копится годами, а последней каплей может стать сущая ерунда. Но если человек остается верен себе, то даже окончание отношений становится не проблемой, а возможностью начать что-то новое. И некоторые женщины знают об этом не понаслышке, ведь им удалось с честью выпутаться из токсичных отношений.
- Знакомая продала свое жилье и вложила деньги в ремонт квартиры парня. Вместе они поменяли машину, дачку прикупили. Поженились, даже ребенка сделали, а потом он заявил ей: «Пошла вон!» Но у девушки было правильное образование, поэтому муж быстро пожалел о своем поступке. Оказалось, что она сохранила все чеки на мебель и стройматериалы, всю историю переводов денег от нее ему, а также всю переписку с женихом и потом мужем. Всю их совместную жизнь знакомая все, что говорилось устно, потом уточняла в переписке. По машине она тоже сумела доказать в суде, что деньги были ее. На закуску она отсудила право проживания в его квартире до какого-то возраста их совместного ребенка (кажется, до 7 лет). Муж, соответственно, все это время жил у родителей и выплачивал ей то, что она вложила в совместный быт до и после свадьбы. Бывший после всех судов очень возмущался, мол, он считал, что его любят, а она чеки собирала. Я до сих пор, когда вспоминаю это, прям восхищаюсь девушкой. © PPTA / Pikabu
- Подруга вышла замуж. Сначала все было хорошо, а потом ее муж начал гулять. Ночевать не приходил, а жене своей втирал: «Да кому ты с двумя детьми нужна?» Со временем он настолько обнаглел, что даже привел любовницу в дом! Тут уже у подруги сорвало крышу и в порыве злости она взяла и замутила роман с лучшим другом мужа. Тот долго думать не стал, забрал ее и детей к себе. О, что тут началось! Муж орал: «Ты разрушила нашу семью!» Подруга подала на развод и на раздел имущества. Ему досталась четверть от всего, на что он смог купить убитую однушку. В новые апартаменты «любовь всей жизни » приходить отказалась и бросила его. Подруга купила трешку. За ее сердце идут бои мужчин. А бывший ходит и всем рассказывает слезливые истории, какая бывшая жена плохая, разрушила семью и наставила ему рога с лучшим другом. © Wsebydet / Pikabu
- Встречалась с парнем. Однажды еду по делам, смотрю: его тачка стоит. Ну, я рядом припарковалась, на машину его облокотилась и стою, жду — типа, сюрприз. Выходит он из магазина с пакетами, а позади плетется бабенка с ребенком. Я от любви неземной кидаюсь ему на шею, а он в ужасе берет и шарахается от меня! В какой то мент я сообразила, что бабенка — это его жена (ну, она орать начала просто). Я в шоке села в машину и уехала. Так этот парень позвонил через 40 минут и, как будто ничего не было, стал строить планы на вечер. Я ему: «Алеша, ты же женат!» А он: «А что такого?». © logistvvv / Pikabu
- Когда мы развелись с мужем, дочке было 20 лет. Поэтому ни о каких алиментах и речи быть не могло. Но она училась на платном, да и есть, пить, одеваться нужно было. А папенька за все годы обучения ни разу не помог финансово дочери. А сейчас обижается на нее, что не хочет с ним общаться, да еще и сама денег ему не дает. Говорит: «Ты же понимаешь, что пенсия маленькая». И не хочет же понимать, что он сам виноват. Но нет, проще обвинить бывшую жену, ретроградный Меркурий и глобальное потепление! © Светлана_psgbel / ADME
- Он был одержим идеей заставить меня выглядеть лучше. Он контролировал мое питание и заставлял заниматься спортом каждый день. Когда я выходила с ним куда-то, мне приходилось надевать каблуки. Причем он указывал, что носят другие девушки, и что мне следует выбрать из одежды. Наносить макияж — это обязательно. Он не разрешал мне смотреть драмы, которые, по его мнению, были ерундой. Моей последней каплей было то, что он попросил меня сделать операцию на груди. Я поняла, что больше не могу так жить, ведь он никогда не будет доволен. © Cutestuff_ / Reddit
- Когда наша младшая дочь сломала руку, папа был на каком-то фестивале. Я написала ему прямо из травмпункта. В ответ я получила короткое видео со словами: «Поправляйтесь быстрее. Люблю и скучаю» Никакого предложения приехать и помочь. За неделю даже ни разу не позвонил. Да, я знала про его любовницу, но именно этот момент приблизил нас к разводу. © Reingleiv / Pikabu
- Мой мужчина мне изменил. Причем так, что забеременела какая-то женщина. А потом он позвонил мне через несколько недель со словами: «Можешь стать крестной матерью ребенка? Просто я знаю, что ты очень хорошо ладишь с детьми». © kmmy89399 / Reddit
- Год прожили с мужчиной, спрашиваю: «Жениться будем?» Тут же замялся, начал увиливать от прямого ответа. И рано, мол, и некогда, и вообще... Я ему в лоб вопросы задала: «Ищешь вариант получше? Просто планируешь свалить в закат однажды? Не любишь, но удобно? Не хочешь семью?» Снова начал что-то мямлить и говорить, что любит, что все устраивает, никого не ищет, никуда не собирается, мечтает о семье и детях. «Ну, — говорю. — Раз все так чудесно, то давай жениться». Квартира есть (у обоих свои, но жили в его), доход есть, авто есть, дачу нам моя мама оставила, перестала туда ездить. Возраст такой, что пора уже думать о детях, а вне брака рожать я не буду. Снова начал пытаться отвертеться от вопросов о штампе в паспорте, причину своих волнений напрочь отказывался называть. Через пару дней я собрала все свои вещи и съехала к себе. Пытался вернуть, сказала: «Без кольца не приходи». На этом общение прервалось. Через два года написал, что был неправ, готов все вернуть и в перспективе жениться. А у меня свадьба через три месяца. Я его пригласила по старой дружбе, а он почему-то обиделся. © Подслушано / Ideer
- С мужем (уже бывшим) был общий бюджет. Всю мою зарплату мы тратили на ребенка, ипотеку, коммуналку и продукты, а вот его откладывали на отдых, а остальное он тратил на себя. Каждый вечер он играл за компом, с ребенком вообще не помогал. И как-то раз выпалил: «Мне надоело пахать, чтобы возить тебя по морям». Ну, обалдеть! Я тут кинула ответочку: «А ничего, что мы живем на мою зарплату?» Так это чудо ответило: «Ну мы же семья!» Предложила ему поменяться, чтобы я семью возила на море, но он отказался и сказал, что тогда ему не хватит на себя. Развелась с этим эгоистом.
- С моим парнем мы более-менее встречались 4 года, дело шло к свадьбе, но он что-то не торопился с предложением. И вот вчера он сказал мне: «Похудеешь еще на 7 кг (я 175 см и 65 кг) — женюсь!» И вот сегодня утром я решилась. Решилась найти у себя глубоко внутри хоть немного самоуважения и выгнала его без всякого сожаления из своей жизни! Горжусь собой. © Подслушано / Ideer
- Я была помолвлена с парнем, с которым встречалась 3 года и планировала свадьбу за границей. Однажды ночью он изменил мне с нашей общей подругой. Его мама, с которой он жил, пока мы искали квартиру, случайно застукала их. Она сразу позвонила мне и рассказала, что произошло. Он все отрицал, когда я попыталась с ним поговорить, но это лишь больше усугубило ситуацию. Отменили свадьбу и расстались. Примерно через 5 лет он женился на другой женщине, причем в том самом месте и с таким же декором, о которых я всегда мечтала. Такое чувство, что он просто взял мою папку, куда я сбрасывала свои хотелки, и воплотил в жизнь. В итоге я переехала через всю страну, встретила мужчину, который является моим мужем вот уже 8 лет. А в прошлом году у нас родился первый ребенок. Я счастлива! © St3phiroth / Reddit
- Я не говорила гадостей, не изменяла ему даже в мыслях, не садилась на шею, а просто побрила себе виски. И собиралась брить дальше, потому что оказалось, мне это очень удобно — меня бесят лезущие мне за уши волосы. А тут ничего не лезет, красота! Но мужчина твердил, что выглядеть я должна женственно. Потому что женщина должна привлекать партнера своим внешним видом и не делать со своим внешним видом того, что ему не нравится. Дичь. Из-за прически меня еще не бросали. А ведь мы немолоды, нам уже 41 и 50. © Аноним / Pikabu
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- Жила с парнем, он постоянно в игрушки рубился. Я работала, подрабатывала, училась и занималась домом насколько могла, а он просто работал и отдыхал с друзьями, причем строго без меня — я не нравилась его друзьям. Прожили так год, и вдруг я стала замечать странности: он передвинул комп и поставил на него пароль, стал все чаще уходить из дома без объяснений. Несколько раз спрашивала, что случилось, но он отнекивался и говорил, что я придумываю и просто пилю его. Внезапно мне сообщают, что мой крестный умер (жил в соседнем городе). Его ближайший родственник — сын, в сутках езды на поезде, поэтому попросил помочь. Я на нервах, начинаю покупать билеты, и тут парень подходит и говорит: «Кажется, я влюбился в другую». Я спросила: «Зачем мне эта информация?» На что получила гениальный ответ: «Ну, не знаю, я думал, ты что-нибудь придумаешь». Тут у меня щелкнуло. Сказала, что уезжаю на три дня, а когда приеду, то чтобы его вещей в квартире не было. В итоге он съехал и прихватил еще и часть моих вещей. Это были мои самые плохие отношения. © DinaSova / Pikabu
- Бывший муж категорически был против имени Егор для нашего сына, а мне категорически не нравился его вариант. В итоге назвали другим именем, компромиссным. Развелись. Угадайте, как зовут его сына от нового брака?! © Zest / ADME
- Подруге пришли плохие анализы от онколога. Вполне операбельное, но нужно дорогое лечение — операция, химия. Но ее муженек вместо поддержки начал возмущаться ее халатным отношением к здоровью и выдал: «Эгоистка ты, если о себе не думаешь, то о других бы подумала! Теперь такие траты предстоят, а я так в Таиланд хотел, да и в машине кое-что обновить надо» Довел до истерики и довольный ушел утром на работу. Жили в ее добрачной квартире. Вечером приходит, а его встречают тесть и собранные чемоданы. Подруга выглянула из комнаты, посмотрела на него, как на пустое место, и скрылась обратно, даже не слушая. Дальше порога тесть его не пустил. Поехал муженек к маме. Разводу сопротивляться не стал, но обиделся: «Я же разумные вещи говорил, а меня послали». © Stuxinya / ADME
- Я думала, что мы будем вместе до конца. Но потом не стало моего папы. После этого мой мужчина даже не спросил, в порядке ли я, и никак не поддержал. Вот тогда я поняла, что у нас просто разные ценности, поэтому я рассталась с ним. Но мы остались хорошими друзьями. © Chicken****gette / Reddit
- У меня с бывшим сейчас горячая пора, снова собачимся. А все из-за того, что он начинает мне лапшу на уши вешать: «Буду твои мечты исполнять, раз в браке ты из-за меня во всем себе отказывала. Раскошелиться готов, только скажи». В итоге у меня был трудный период, и с ребенком я ничего не успевала, поэтому попросила его забрать его на несколько дней. Слился. © Эйси / ADME
- Бывший муж очень переживал, что мы разводимся. Но себе уже давно нашел другую. Еще какое-то время мы жили вместе, и он без стеснений мог сюсюкаться со своей пассией по телефону при мне, хотя я просила этого не делать. А он возмущался: «А что тут такого?» Но как-то раз он подошел и выдал: «А что мне лучше надеть на Новый год вместе с ней? И что подарить?» Полный маразм. Прошло полтора года с развода, а за это время он ни разу не позвонил, чтобы спросить, как у меня дела. Больше двадцати лет душа в душу. Даже не ссорились. Вот такая жизнь — интересная штука. © Deklarant / ADME
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