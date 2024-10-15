18 женщин, которые вышли победительницами из токсичных отношений

Расставание с некогда любимым человеком — это процесс, в котором обычно бывает множество малоприятных моментов. Иногда недовольство друг другом копится годами, а последней каплей может стать сущая ерунда. Но если человек остается верен себе, то даже окончание отношений становится не проблемой, а возможностью начать что-то новое. И некоторые женщины знают об этом не понаслышке, ведь им удалось с честью выпутаться из токсичных отношений.