15 курьезных историй, которые начались с обычного «Проснулся я, значит, ночью...»

Мы все обожаем сладко поспать, ведь хороший сон — это маленькое счастье, доступное каждому. Но почему-то именно он нередко превращается в роскошь, которую удается себе позволить далеко не каждую ночь. То домашние питомцы решат устроить ночной марафон по квартире, то организм внезапно напомнит о себе походом в туалет. И самое обидное — после таких пробуждений вернуться к крепкому, полноценному сну получается уже с большим трудом.