15 курьезных историй, которые начались с обычного «Проснулся я, значит, ночью...»
Мы все обожаем сладко поспать, ведь хороший сон — это маленькое счастье, доступное каждому. Но почему-то именно он нередко превращается в роскошь, которую удается себе позволить далеко не каждую ночь. То домашние питомцы решат устроить ночной марафон по квартире, то организм внезапно напомнит о себе походом в туалет. И самое обидное — после таких пробуждений вернуться к крепкому, полноценному сну получается уже с большим трудом.
- Три часа ночи. Я встаю с постели и бесшумно прошмыгиваю на кухню мимо комнаты моего брата. Свет не включаю, на ощупь достаю из микроволновки вчерашние котлеты и с тихим чавканьем начинаю их поглощать так, что за ушами трещит. Хочется умять всю кастрюлю. Это момент гармонии и единения с собой. Был. Пока я не услышал справа от себя голос, с укором говорящий: «Трескаешь?» Я включаю свет и натыкаюсь на моего брата, обнявшего кастрюлю с куриной лапшой. Стыдно обоим. Ему за то, что он решил днем ранее сесть на диету, но сдался. А мне за то, что я обещал поддержать его и посидеть на такой же диете целую неделю, чтобы ему было легче привыкнуть. Решили отложить диету, пока котлеты не закончатся естественным образом. © Подслушано / Ideer
- Посреди ночи услышал, как 4-месячный сын плачет в своей кроватке в другой комнате. Заглядываю и вижу руки, которые тянутся к ребенку и вытаскивают его из кроватки. И тут я как заору: «Отпусти моего ребенка!» Включаю свет и чуть ли не падаю. Стоит жена, одетая в мою большую черную толстовку, и держит на руках сына. Минут через 15 мы от души посмеялись, но как же в тот момент все испугались. Я за сына, а она — от моего крика! © Ironwolf9876 / Reddit
- Стала замечать, что парень встает в 2 часа ночи и куда-то уходит, а после возвращается около 4 утра. Хлопанье дверей никогда не было слышно, как и других посторонних звуков. В одну ночь решила проследить, что он там делает. В итоге застаю его на кухне с бульончиком от «доширака». Сказал, что только так в воскресенье может отоспаться. Долго ломала голову, как я чайник не слышала все это время, пока не вспомнила вечно стоявшую кастрюлю с водой на плите. © Подслушано / Ideer
- Недавно простудился. Лег спать рано, около 9 часов вечера. В итоге проснулся по ощущениям около 5 утра, но понял, что уже нормально выспался. Выхожу из комнаты, а навстречу мне идет младшая дочь, которая только готовится ложиться спать. Смотрю на часы, а там 23:50. © GrimRip / Pikabu
- Как-то раз просыпаюсь оттого, что меня кто-то лупит по лицу. Открываю глаза, а это вообще незнакомый мне кот. Оказалось, что он каким-то образом пробрался ко мне в дом. Я его покормил и оставил себе. © Unknown author / Reddit
- Муж в давние времена проснулся ночью от звука льющейся воды. Оказалось, что сорвало кран холодной воды. Причем напор был такой, что бил фонтан в потолок. Муж как был в трусах, так и нырнул в этот фонтан. А там закислились краны, которые перекрывали воду. Повернуть его не получалось. Затопили соседей снизу и сверху. Теперь у мужа пунктик на этот счет, поэтому на ночь он перекрывает краны. Зато спокойны всегда за воду дома. © Подслушано / Ideer
- Как-то ночью захотелось в туалет. Встал с кровати, пошел не спеша и на ощупь. Открыл дверь, иду дальше уже более уверенно, но с закрытыми глазами. Нехило врезал ногой по дивану, больно. Кое-как добрался до туалета. Свет ослепил. Вышел из санузла, двигался в сторону комнаты, но вот незадача — впечатался в арку. Больно! Злость начала бурлить. Врезался в полуоткрытую дверь своей комнаты. Уже просто не хватало слов. Лег в кровать, уснул. Утром проснулся, а на лбу синяк и разбита бровь. В туалет больше ночью не хочу. © Подслушано / Ideer
- Всю ночь я просыпался из-за странного шуршания под ухом. В итоге оказалось, что какой-то жучок заполз в наволочку. Понятия не имею, как он туда попал, но теперь я постоянно боюсь засыпать. © toyou123 / Reddit
- Пришли ко мне друзья после работы. Посидели мы на кухне, поиграли на гитаре. Все разошлись, и я почти сразу отрубился. Просыпаюсь посреди ночи, а из кухни доносятся какие-то звуки... потом снова, мелодично как-то. Иду туда, включаю свет и вижу картину. Сидит кошка и дергает лапой струны на гитаре. Забрал ее к себе в кровать, спали уже до утра. Хорошо я тогда посмеялся. © Сергей Тарасов / ADME
- В 5 утра я проснулся от жуткого грохота. Сперва подумал, что кто-то вломился. И тут замечаю, что нет монитора! Но на деле все оказалось проще. У монитора просто сломалась ножка, и он грохнулся на пол! Стоял себе, стоял, никого не трогал. Сверху что-то упасть на него не могло. Экран вдребезги. Я в трауре. Еще и не выспался из-за этого происшествия. © kka2012 / Pikabu
- Однажды я проснулась от нечеловеческого крика, доносившегося из комнаты ребенка. Я испугалась. И в этот момент забегает ко мне в комнату ребенок, держится за руку и кричит. Разумеется, я начала тоже кричать, мол, что случилось. И тут он опускает глаза, перестает кричать и спокойно выдает: «Ой. Это же просто моя рука». И молча ушел спать. В итоге я так и не смогла больше уснуть, хотя муж под боком продолжал и дальше сладко спать. © mel2mdl / Reddit
- Собираюсь ехать в Японию. Уже собрал вещи, предвкушая грандиозное свидание с восточной страной, как вдруг уронил телефон, и на нем разбился экран, я очень расстроился. Все думал, как же я теперь поеду. На этой грустной ноте я резко проснулся! Посмотрел на лежащий целый телефон и расстроился еще больше, так как ни в какую Японию я не еду. © Подслушано / Ideer
- Снимаю квартиру. Ближе к ночи проснулась от настойчивого стука в дверь. Открываю, а там предыдущие жильцы — девушка и ее отец. Сказали, что пришли за кухонным столом, который им хозяйка квартиры не отдавала полгода. Говорят, что тупо игнорировала их и не отвечала на телефон. Пришлось отдать стол. Люди хорошие оказались, но вот хозяйка даже словом не обмолвилась о возможных «приключениях». Теперь единственный горизонтальный предмет в квартире — гладильная доска. Притащила ее на кухню и ем теперь на доске. © Подслушано / Ideer
А нам, наоборот, арендаторы съехав оставили стол. Я его себе захапала, а то у меня ноут стоял на складном столике и коленки упирались. Теперь хорошо.
- Посреди ночи меня, мирно спящую, разбудил парень и с волнением в голосе прошептал: «Солнышко! Солнышко, ты на электричке приехала, представляешь?!» Он редко разговаривает во сне, но если это случается, то запоминается надолго. © Anetta / Pikabu
- Как-то раз проснулась из-за того, что на лицо что-то тяжелое упало. Открываю глаза, а это змея! Она вылезла из террариума, который стоял на комоде рядом с моей кроватью. Я не боюсь змей, но в тот момент я прям испугалась. © SmoSays / Reddit
Но иногда причина ночного пробуждения оказывается настолько нелепой и смешной, что вместо раздражения остается только смех. И такие моменты, как ни странно, запоминаются на всю жизнь — даже сильнее, чем самые крепкие и спокойные сны. Наверняка и у вас найдется немало подобных историй. С удовольствием обсудим в комментариях.
Комментарии
Спать рядом с террариумом - даже читать страшно. Меня от змей на экране монитора передергивает. Если на природе наткнусь- паника и истерика. А у людей оно добровольно дома😱 ….чтоб по ночам на лицо падать…..🤦♀️