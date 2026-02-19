18 историй об умных питомцах, которые могут и клад найти, и на работу устроить

Зачастую животные оказываются не так просты, как многим кажется: они умеют помогать, хитрить и вполне себе понимают речь. Иногда кажется, что наши питомцы просто притворяются неговорящими, лишь бы не ходить на работу и не мыть посуду. Мы собрали истории о пушистых умниках, которые могут и ребенка спать уложить, и лучшее место перед теликом отжать у хозяина.