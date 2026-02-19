18 историй об умных питомцах, которые могут и клад найти, и на работу устроить

Животные
1 час назад
18 историй об умных питомцах, которые могут и клад найти, и на работу устроить

Зачастую животные оказываются не так просты, как многим кажется: они умеют помогать, хитрить и вполне себе понимают речь. Иногда кажется, что наши питомцы просто притворяются неговорящими, лишь бы не ходить на работу и не мыть посуду. Мы собрали истории о пушистых умниках, которые могут и ребенка спать уложить, и лучшее место перед теликом отжать у хозяина.

  • Через дом от нас жил хаски. Соседка утром уходила на работу, а он перелезал в соседний к нам двор и выл. Громко, с надрывом и переливами... Кто хоть раз слышал, как плачет хаски, тот поймет. Все эти песни заводились прямо под моим окном, а у меня сын грудничок. Как-то я не выдержала, открыла окно — сидит, красивущий зверь, разглядела даже имя на ошейнике — Джой. Говорю: «Ну, что ты надрываешься, Джой? Ты ж умный, хороший пес. Скоро вернется твоя хозяйка. А у меня сын маленький, уснуть не может, пугаешь ты его. Помолчи, пожалуйста, не вой». Взглянул на меня собакен, вздохнул и полез через дырку в заборе домой. Месяц тишина была, а потом они переехали. © Vilo4ka2609 / Pikabu
  • Наш кот стащил запеченную куриную ногу и несет моей дочке в комнату. Я кричу: «Макс, она ела, можешь ей не тащить!» Он на полном ходу разворачивается и бежит в спальню. Заботливый, накормить хотел ребенка. © eva_berkina
  • Была у меня на заре молодости собака-подобрака. Хозяева наигрались, купили себе более «модную» афганскую борзую, а этой, Лотте, грозила участь быть выпущенной «на волю». Ну, я и забрала. И ни секунды не пожалела. На тот момент моим детям было 3 и 4 годика. Только перебрались жить в частный дом, еще полуразрушенный, но почти жилой. Дел по горло: дом, огород, муж-лодырь, как выяснилось. Так вот, собака оказалась лучшей нянькой и помощницей мне. Она знала много команд, но она еще умела слушать и понимать! Мелкие ни за что не хотели играть во дворе, их тянуло на приключения на улицу. Попрошу Лотту: «Сходи, пригляди за детьми, да смотри, чтобы на дорогу не выбегали и чтобы их никто не обидел!» Сразу скажу, что тогда по этой дороге почти никто не ездил, но все-таки! Сама занимаюсь делами, а на душе тревожно. Пошла в окошко посмотреть и вижу картину маслом: дети сидят, играются на куче песка, Лотта на вершине кучи — бдит! Тут сын подхватился — и шасть не дорогу. Лотта в два прыжка догнала, взяла аккуратно за шиворот и приволокла упирающегося егозу обратно на кучу. Вылизала ему грязные руки и щеки — и обратно на пост. Все-таки собаки — самые умные звери на свете! © annagbenjykova / Pikabu
  • У соседей был королевский пудель абрикосового окраса, красавец, победитель множества конкурсов. Вернее, красавица — самочка. Умнейшая псина. Теща ее научила бегать в магазинчик за углом за мелочами. Сшила вместительный кошель на шею, вкладывала туда записку и деньги, а обратно получала необходимые продукты и сдачу. Теща открывала дверь, выпускала собаку и командовала: «В магазин». Собака по лестницам сбегала вниз. Вниз-то ладно, под горочку, легко. А обратно на девятый этаж даже собаке тяжело. Эта собака вынюхала, что на первом этаже живет подруга тещи, которая часто приходит в гости почаевничать. И стала прямиком идти к ее двери и шкряб-шкряб по ней. Знакомая выходит: «Опять ты!», подходит к лифту и отправляет хитрюгу на нужный этаж. © user5432695 / Pikabu
  • Я сижу на диване, смотрю телевизор. Собака начинает тыкать лапами в свою миску с едой, как будто голодна. Я встаю, чтобы покормить ее, и прежде чем успеваю вернуться с миской, она уже занимает мое место на диване. Я каждый раз попадаюсь на эту уловку! © thejp74 / Reddit
  • У меня есть кот, которому 14 лет, и 8-летняя дочь. Каждый вечер кот ходит укладывать дочку спать: ложится к ней в кровать, ждет, пока она уснет, а потом приходит ко мне. Сегодня кот лежит со мной, к дочери не идет. Я ему говорю: «Гоша, иди ребенка спать укладывать». Кот спрыгнул с моей кровати и ушел. Дочь кричит: «Он пришел!» Через 10 минут вернулся ко мне — уложил, значит. © evgeniia__zhigalskaia
  • У одного моего кота были серьезные проблемы со здоровьем. Отвезли к ветеринару, спасли. Пока лечили, я его из дома не отпускала никуда. Когда он полностью выздоровел, выпустила гулять. Утром смотрю — на крыльце лежит крысенок, ужик и большой жук, типа, благодарность, мол, я не знал, что ты любишь, взял всего по чуть-чуть. © 19bmv83
  • Час ночи. Я сплю. Вдруг слышу грохот из соседней комнаты. Забегаю — наш кот Васька скинул игрушечный домик с полки. Начинаю ворчать: «Вася, чего тебе не спится?» И тут чувствую запах горелого пластика. Начала искать источник. Оказалось, рядом с местом, где Вася скинул домик, расплавилась розетка от кондиционера. Еще немного — и начался бы пожар. Я искренне благодарна Ваське за то, что он оказался в нужное время в нужном месте. © vika.for.psy
  • Гуляю как-то с детьми, навстречу идет мужчина, собаку выгуливает. Ну, как выгуливает — собака мелкая несется на нас и от всей души гавкает. Дети испугались, а я говорю собаке начальственным голосом: «Это еще что такое?! Как не стыдно!» И тут собака резко замолчала и бегом назад к хозяину. Дети впечатлились. Мне кажется, и дети, и собаки интонацию хорошо понимают. © LadyUnknown / Pikabu
  • Бабушка оставила мне квартиру, я туда переехала с котом. Обои переклеила, обновила мебель — из старой оставила только роскошное старинное кресло. Кот его снизу драл нещадно. Решила я подшить обивку, наклонила кресло, а из него выпал сверток газет. Я развернула его, а внутри оказалось около $ 500, бабушкины золотые сережки с рубинами и письмо, которое ей мой дедушка в роддом писал, когда бабуля дочку (маму мою) родила. Не успела она мне о тайнике своем рассказать — хорошо, хоть кот помог его найти. И дело даже не в деньгах — дело в последнем подарке от бабушки, которая всегда меня любила.
  • Такса моей знакомой спасла и ее саму, и ее еще не рожденную дочь. Знакомой ночью захотелось в туалет, срок уже большой был, беременность сложная. В ванной закружилась голова, и она стекла по стеночке на пол. Пес был с ней, но помчался к мужу и стал скакать по нему, лаять, царапать. Муж встал и пошел искать жену, увидел ее без сознания и вызвал скорую. Врачи сказали, мол, еще бы минут 5-10 — и не спасли бы. Родилась девочка, ей уже лет 8-9, такса все еще рядом. © borasqo
  • Знакомая родила. Кроватку для младенца поставили в отдельной комнате, а новоиспеченный дед сказал двум котам, чтобы пока в ту комнату не ходили. Вот просто выглянул в дверь и сказал: «Ребенок пока маленький, к нему нельзя, не входите». И коты в комнату не ходили, даже когда дверь оставалась открытой. Стоят в коридоре, на задние лапы привстают, вглядываются, но порог не пересекают. И вот — ребенок подрос, дед вышел к котам и сказал: «Ну, идите, знакомьтесь». И коты пошли к кроватке. © I.Vahmurka / Pikabu
  • Пришла на собеседование. Фирма крутая, зарплата выше моей в 2 раза. Шеф вопросы какие-то задает, а рядом с ним клетка с попугаем стоит. Птица смотрела на меня, хорохорилась, а потом выдала такое, после чего меня сразу взяли. Попугай четко сказал: «Кира хор-р-рошая, хор-р-рошая!» А я как раз-таки Кира. Совпадение? Не думаю.
    Как потом выяснилось, это не попугай, а самочка, и зовут ее Кираида, но обычно все называют просто Кира. Это птица директора, а поскольку на работе он проводит почти все время, она живет в офисе. Кира ни в какую не хотела говорить, сколько ее ни просили. И вот именно на моем собеседовании она решила подать голос и повторить то, чему ее учили. В общем, работаю в этой компании уже 2 года благодаря попугаю, спасибо ей за протекцию.
  • У меня была крыса, точнее, крыс, и звали его Паша. Паша жил в трехэтажной вилле со своим личным тренажерным залом, где была беговая дорожка и турнички. Но также ему было дозволено бегать по всей квартире. И я никогда не боялся, что он куда-то залезет и пропадет, ведь Паша был не только крут, но еще и умен. Когда мне нужно было уйти, а Паша был не в своем доме, я из любой точки квартиры звал его по имени: «Паша, Паша, Пашка», — и он мчался ко мне галопом, распугивая всех кошек на своем пути. Да-да, у нас жили 3 взрослых кошака, с которыми Паша дружил. Как ему это удалось? А он поставил на место Багиру, доминантную кошку, и она признала Пашу почетным членом кошачьего семейства. Таких грызунов я больше не видал. © Палата № 6 / VK
  • Сын ушел в гости к племяннику, а кот сидел весь вечер около двери, ждал его. Ближе к ночи сын мне написал, что остается там ночевать. Я говорю коту, типа, Рыжий, можешь не ждать, Саша не придет, останется у сестры ночевать. И что вы думаете? Кот отошел от двери и ушел заниматься своими делами. © tatyanazhykova
  • Решили с семьей поехать на море, единственная проблема — не с кем было оставить попугая. Попросили соседа, на вид доброго старичка, присмотреть за ним. Отдохнули мы на славу, а когда приехали, были ну очень удивлены! Попугай, из которого три месяца и слова нельзя было выдавить, выдал: «Как же я утомился тебя кормить!» © Палата № 6 / VK
  • У соседа по даче было 4 алабая, а у меня — маленький сын. Как мимо его участка с коляской идешь, сразу дикий лай собачий. Я однажды не выдержала, прямо к сетке подошла и говорю псам: «Видите, ребенок в коляске спит? Не стыдно вам его будить?» И вдруг собаки замолчали! Сама бы не видела — не поверила бы. Но с тех пор, когда мы мимо соседского участка с коляской шли, алабаи молчали.© helen.mer / Pikabu
  • Моя кошка речь понимала. Она любила тусить в подъезде и просилась, чтобы я открыла дверь. Как-то я ей говорю, мол, не могу сейчас, давай машинка достирает — и тогда пойдешь гулять. Кошка кивнула (клянусь!) и пошла спать на подоконник. Как только машинка пропищала, кошка сразу же подошла к двери и начала на меня пялиться, мол, открывай, ты обещала! © 19bmv83

А если вы любите добрые и забавные истории, вот вам статья о мужских поступках, которые согревают сердце лучше любого пледа.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее