15+ честных фактов о балетном закулисье, которые не видны из зала
Меня зовут Яна, и в детстве я — как многие девочки — мечтала стать балериной. Какое-то время я ходила на классический балет, но, к сожалению или нет, это занятие пришлось бросить. Последние несколько лет я посещала балетную школу для взрослых — конечно, это не профессиональное, а любительское занятие, но, как говорится, гештальт закрыть удалось. Заодно я узнала немало любопытного о балетном закулисье от педагогов — бывших или действующих артисток местного театра оперы и балета.
- Девочки поступают в балетное училище в возрасте примерно 10 лет. С этого времени их жизнь сильно меняется. Казахстанcкая прима-балерина Айнура Абильгазина в интервью для образовательного проекта «The Students: Кем стать» рассказала, что будущим балеринам запрещено заниматься какими-либо активностями — например, кататься на велосипеде, коньках или роликах. Причина весьма прозаична: силуэт тела может измениться, ведь работать будут другие мышцы, да и нагрузка на них будет качественно иной.
- Попасть в училище не так просто. К претенденткам предъявляются в том числе физические требования. Профессиональный балет предполагает соответствие определенным параметрам, и поэтому приемная комиссия приветствует:
— маленькую голову,
— покатые плечи,
— длинную шею, ноги и руки,
— короткий и средний торс,
— в целом астеничное телосложение.
Мне, кстати, не нравится, как танцуют или танцевали некоторые известные балерины, очень захваленные. Здесь нельзя ничего подделать - ты или можешь, или стараешься выглядеть.
- Сложность в том, что по 10-летнему ребенку не всегда понятно, какой фигура будет в будущем. Юным балеринам нужно быть готовыми к тому, что их тела могут измениться таким образом, что танцевать они не смогут, а училище нужно будет покинуть.
- Если девочку зачислили в училище, то самое трудное у нее еще впереди. Конкуренция огромная: из сотен на учебу попадают десятки, а из десятков только половина оканчивает учебное заведение. Догадайтесь, как много выпускниц из кордебалета, куда их могут отобрать после завершения учебы, добираются до верхушки балетной иерархии и становятся примами?
- Рост среднестатистической балерины варьируется от 157 до 172 см. Вес при этом, как правило, колеблется в диапазоне 38-58 кг.
Например, знаменитая американская балерина Мисти Коупленд при поступлении в кордебалет весила 49 кг (ее рост 157 см). А вес балерины Майи Плисецкой при росте 167 см на протяжении большей части ее карьеры составлял 52-54 кг.
- Как вы уже догадались, в балетном мире стандарты красоты от массовых отличаются кардинально. Так, например, балерины очень ценят высокий подъем стопы, так называемый «горбик».
Настолько ценят, что на рынке появились специальные накладки на стопу, формирующие этот высокий подъем. Их надевают под трико, чтобы зрителям не было видно.
- У многих балерин есть собственные ритуалы перед выходом на сцену или талисманы. Издание Dance Magazine в 2023 году провело опрос среди профессиональных артистов балета и выяснило, что почти 70% из них носят с собой какой-то счастливый предмет. Это может быть ленточка или кулон, пришитые прямо к костюму.
Например, американская балерина Изабелла Бойлстон говорит, что на каждую премьеру надевает носки разного цвета — это помогает ей правильно настроиться на спектакль.
- Есть и негласные традиции. Одна из них — если перед выступлением костюм порвался, его ни в коем случае не зашивают. Считается, что это плохая примета. Также балерины никогда не желают друг другу удачи.
- Замечали, что трико на балеринах сидят так, что ни единой складочки нет? Существует пара любопытных хитростей. Профессиональная балерина Лори Эрнандес, например, перед выступлением пришивает их к пуантам, чтобы штанины не задирались.
- Есть еще один профессиональный трюк. Чтобы трико не сползали во время выступления, балерины засывывают за пояс монетку и накручивают ее на ткань так, чтобы монетка стала похожа на пуговицу. Далее ткань снизу подтягивается и как бы надевается на эту пуговку. Такое обычно проворачивают трижды — по бокам бедер и на пояснице.
- Похожей хитростью пользовалась артистка британского балета Алисия Маркова. Она описана в книге Тины Сатон о жизни балерины.
Алисия вшивала монетки в пояс на талии, чтобы сделать его тяжелее. А после пришивала свои чулки к поясу.
Балерина говорила: «Я сильно нервничала, что монетки могут выпасть из пояса во время выступления. Однажды при выполнении поддержки я услышала металлический звон и похолодела. К счастью, монетки выпали не из моего пояса, а из костюма моего партнера». Балетному артисту пришлось срочно покинуть сцену, а Марковой — танцевать соло, пока он чинил костюм.
- Во время спектакля в зале часто сидят подсадные зрители. Их называют клакерами. Задача таких людей — в нужный момент начать аплодировать, кричать «браво» и другими способами поддерживать артистов. Сажают клакеров обычно на определенные места, откуда звук слышнее. Таким людям за их работу платят деньги. Иногда роль клареров играют родные и друзья самих артистов.
- Букеты, которые дарят артистам зрители, не всегда можно забрать. Часть цветов поступает от клакеров, то есть театр тратится на их покупку. Если представление было последним в этот день, танцоры могут взять цветы домой. Если же после представления программа продолжается, то букеты они забрать не могут, поскольку с точки зрения финансов их проще переиспользовать для следующего спектакля.
- Говоря о балете, трудно обойти стороной тему обуви. Пуанты, в которых танцуют балерины, редко переживают одно выступление. По данным издания Business Insider, на закупку обуви для труппы может уходить до 1 миллиона долларов в год.
- Поэтому артистки идут на различные ухищрения, чтобы продлить жизнь пуантам. Например, профессиональная балерина Маккензи Дэвис из труппы Azara Ballet заливает в свои клей, чтобы сделать их прочнее.
Еще одна причина сохранять обувь как можно дольше — старые пуанты служат лучше, в них удобнее танцевать, нежели в новых. Они не такие жесткие и уже максимально подстроены под форму стопы своей владелицы.
Не очень понимаю, откуда берутся старые пуанты, если новые "редко переживают одно выступление", как нам рассказали в предыдущем пункте.
- Бытует мнение, что, будучи балериной, сложно выйти замуж. Зерно истины тут, конечно, есть. Многие артисты балета проводят в гастролях значительную часть своего времени. Гастроли при этом могут длиться как несколько дней, так и несколько месяцев. Конечно, если партнер не из балетных, такая разлука может стать критической.
Поэтому некоторые артисты откладывают личную жизнь на неопределенный срок. А кто-то выбирает себе пару из своей же труппы — вы и танцуете, и гастролируете вместе.
- Как известно, правило лучше всего подтверждают исключения. Прима-балерина Мариинского театра Олеся Новикова еще и многодетная мама: у нее четыре ребенка. В интервью для проекта Classical Music News она призналась, что и работать успевает, и за детьми следить, и пироженку перед сном умять может.
Будучи примой, Олеся имеет не такой интенсивный график работы, как, например, артисты кордебалета (они обычно работают с утра и до самого вечера). Поэтому справляться с ролью мамы ей легче.
- Замечали, что многие балетные артисты ходят тепло одетыми? Гетры поверх трико, даже поясницы шарфами повязывают, а на ногах у некоторых можно заметить чуни — матерчатые сапоги.
Премьер балета Большого театра Игорь Цвирко рассказал в интервью корреспонденту портала Classical Music News, что стопы танцора всегда должны быть в тепле. Часто артистам не хватает времени как следует разогреться перед классом или выступлением на сцене. А разогрев крайне важен, чтобы избежать травм. Поэтому они и одеваются как «капусты».
Нет, не замечали. В мой круг общения, как и в круг общения большинства, артисты балета не входят )
- Артисты балета часто разговаривают друг с другом прямо во время выступления, но зритель этого и не увидит, и не услышит. Они говорят, или незаметно отвернувшись от зрительного зала, или сквозь улыбку, не раскрывая рта. Такое бывает, например, в массовках во время длинных сцен — танцорам попросту становится скучно и нечего делать.
матерятся они, скажем прямо, и из первого ряда это прекрасно слышно. "ты как поддержал, м..о?!" и т.п.
- Но если вы все же заметили, как губы балерины движутся, это вовсе не значит, что она вела беседу с партнером. Такое случилось с Лори Эрнандес: один из зрителей на записи заметил, что она открывает рот во время представления, и спросил, что она сказала партнеру.
Балерина объяснила, что воздух на сцене театра обычно холодный и сухой. Настолько сухой, что бывает трудно сглотнуть, а губы сильно пересыхают — и танцоры каждый раз, когда отворачиваются от зрительного зала, быстренько их облизывают. Это не очень эстетично, но зрители и не должны это замечать.
- Слышали такую байку, что балерины питаются воздухом? Бывшая балерина Михайловского театра в своем блоге рассказала, что есть можно абсолютно все, пока фигура не меняется. Если с генетикой повезло и балерина не поправляется от круассанов и тортиков, то ни какой проблемы тут никто не увидит. Тем же, кто набирает вес от одного вида еды, конечно, приходится держать себя, так сказать, в ежовых рукавицах.
- Но что будет, если балерина все-таки сильно поправится? Зависит, конечно, от театра, но в целом алгоритм более или менее одинаковый. Сначала выносят предупреждение и снимают с ролей, которые предполагают открытые костюмы. Дается какое-то адекватное время, чтобы вернуть себя в форму. Если это не удалось, театр, скорее всего, не продлит с балериной контракт.
- Такое произошло с Айнурой Абильгазиной. Правда, случилось это не в театре, а еще в училище.
У Айнуры в возрасте 14-15 лет сильно поменялись параметры тела. Девушка поправилась. Педагоги советовали ей вернуть себя в форму или покинуть учебное заведение. К счастью, дело шло к долгим летним каникулам, во время которых Айнура приняла решение остаться в училище и активно занималась, а также пристально следила за питанием. В сентябре одногруппницы ее даже не сразу узнали — насколько сильно она изменилась за одно лето.
- Можно подумать, что требование к худобе излишне, особенно в наше время, когда мы учимся сами и учим своих детей принимать себя любыми. Но задумайтесь вот о чем: балерины часто танцуют на кончиках пальцев (буквально!), а это означает, что весь вес тела принимают на себя стопы. В таких условиях даже один лишний килограмм может привести к не самым хорошим последствиям.
Не лишним будет вспомнить и мужскую половину балета, которая занимается выполнением поддержек. В этом случае тоже каждый лишний килограмм чувствуется, а спина у партнера, понятное дело, всего одна, и ее надо беречь.
- Нагрузки настолько сильные, что мышцы артистки балета сравнимы с мышцами профессонального спортсмена. Потрогайте собственную ногу — чувствуете, она мягкая? Теперь потрогайте деревянную ножку стула — на ощупь по твердости она едва ли уступит ноге балерины.
В данной фразе логичнее будет не "не уступит", а "превзойдёт". Ну или твёрдость стоит заменить на мягкость
- Хоть балет со стороны и выглядит грациозным, а балерины, кажется, по сцене порхают, на самом деле требуется огромное количество сил и энергии, чтобы зритель воспринимал все именно так — легко, волшебно, невесомо.
В 2020 году даже исследование проводили — и выяснилось, что среднестатистическая балерина во время часового класса тратит 463 калории, а максимум — тысячу. Для сравнения: эту тысячу можно сжечь, если:
— бежать около полутора часов минут в темпе 10-12 км/ч,
— активно плавать 1,5-2 часа,
— ездить на велосипеде в хорошем темпе в течение 1,5-2 часов,
— быстро прыгать через скакалку хотя бы час.
По интенсивности нагрузки это приравнивает балет к профессиональным видам спорта.
- Любопытно, что при этом балерины, как правило, долгожительницы. Например, Галина Уланова дожила до 88 лет, Майя Плисецкая — до 89 лет, а Марина Семенова — до 101 года.
Бытует мнение, что упомянутые дамы и без балета прожили бы долгую жизнь, поскольку у них отменное здоровье и, судя по всему, генетика располагала к долголетию. Ведь достичь высот в балете можно только упорным физическим трудом, а потому девушки с не самым крепким здоровьем отсеиваются еще на этапе обучения.
Учитывая, как им приходится следить за питанием, за загаром (отсутствием), режимом дня и прочее. Вообще не удивительно! Если после окончания карьеры не пуститься во все тяжкие, а жить по накатанной
- Поэтому и на пенсию балерины обычно уходят годам к 40. Многие становятся хореографами и педагогами, но нередки случаи, когда девушки начинают свой бизнес и уходят в совершенно иную, отличную от балета сферу.
- Педагоги в балетных училищах или студиях уже не носят пуанты. Но в обычной обуви или босиком показывать движения не всегда удобно. Поэтому некоторые учителя носят балетные кроссовки.
Подошва у таких кроссовок разделена на две части, чтобы не ограничивать стопу в движении. Пятка обычно утолщена — это гасит вибрацию при прыжках. Да и в целом обувь сконструирована таким образом, чтобы максимально снять нагрузку с суставов. В них даже можно вставать на носочки как на пуантах, но полного функционала они, конечно, не дают.
- В некоторых балетных студиях пол делают пружинным. Система амортизации помогает гасить удары при прыжках, а это защищает суставы танцоров от изнашивания. В тех студиях, где занималась я, такого пола, кстати, не было.
- Быт и привычки балерин разнятся в зависимости от того, в какой среде они находятся. Например, Анна — бывшая балерина и выпускница академии Вагановой, а ныне педагог — уехала работать в Штаты и поделилась забавным различием между отечественными балеринами и американскими. Во время тренировок американки предпочитают трико надевать поверх купальника. Так создается впечатление, что ноги длиннее.
А, подписана на Аню. Там в целом всё довольно сильно разнится, в том числе и система обучения детей
В нашей школе у директрисы была секретарша как раз из бывших балетных. Ох и разнесло ее после окончания карьеры и 2 детей. Хотя осанка у нее была шикарная
Было в старых анекдотах:
Интервью с Плисецкой (наверно)
- Майя, а как вы питаетесь?
- По лепестку розы в день.
- А как же зимой?
- Сижу нежрамши.
Вес, рост, пропорции, а тут, нате, Волочкова