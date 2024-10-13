10 секретов из жизни балетных артистов, о которых редкий зритель догадывается

Когда мы смотрим балетный спектакль, то не можем отделаться от мысли, что танцовщики состоят из эфира, а не плоти и крови. Но нет, это не жители некой эльфийской страны, а мастера своего дела. И мы даже не догадываемся, каким на самом деле был их путь к идеальному выступлению. Давайте же заглянем в балетное закулисье и узнаем, о чем молчат исполнители классических танцев.

Артистки балета выступают в грязных пачках

Если раньше форму пачке придавали с помощью формальдегида или крахмала, то сейчас юбка балерины держит горизонтальное положение за счет металлического прута, вшитого в один из слоев. Как несложно догадаться, такие наряды привередливы в уходе. Пачки редко стирают целиком, поскольку водные процедуры портят их внешний вид. После представления работники театра балета стирают лишь трусики у пачки, а также опрыскивают дезинфицирующим раствором подкладку наряда и лиф в области подмышек (чтобы избавиться от запаха пота). Время от времени наряды сдают в химчистку.

Могут и специально испачкать наряд

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В балетном закулисье артистки еще могут и дополнительно изгрязнить пачку перед выступлением. Зачем? Как ни странно, ради красоты. Балерины распыляют по бокам лифа краску, чтобы в свете софитов талия казалась еще изящнее. И нередко на репортажных снимках танцовщиц можно разглядеть в зоне лифа нечто похожее на пятна — уж ли не следы от краски?

Портят пуанты, чтобы они издавали меньше звуков на сцене

ФьюАлка 9 минут назад Пуанты "обстукивают", чтобы ноге удобнее было. Никто не обстукивает ту часть, которая "цокает" по сцене: её функционал - быть твёрдой. - - Ответить

Завсегдатаи театра балета не дадут соврать: пуанты выглядят изящно, но звуки они могут издавать похлеще чем каблуки с металлическими набойками. Особенно в зале с хорошей акустикой. Потому чтобы не портить зрителям впечатления от танцевального спектакля лишними звуками, перед представлением артисты балета берут свои пуанты и бьют ими о стену, дабы размягчить материал и тем самым сделать его тише. Ну или проходятся по пуантам молотком. К слову, ни одна балерина не надевает пуанты в том виде, в каком их приобрела, а обязательно переделывает их. Например, таким способом: девушка надевает танцевальную обувь, нагревает ее феном, чтобы придать нужную форму, а потом кладет ее в морозилку на некоторое время.

Без накладных ресниц они никуда

Балерины в обязательном порядке используют накладные ресницы для выступлений. Но это вовсе не те ресницы, которые покупают обычные женщины в магазинах косметики, а театральные — длиной около 3 см. Накладные ресницы также помогают балеринам дополнить образ своей героини. Так, одна из них рассказала: «Пушистые ресницы делают взгляд более нежным, а четкие и плотные разной длины создают эффект более резкого взгляда».

Следуют правилам балетного макияжа

Делая макияж глаз, артистки балета проводят густую черную линию под глазом под нижним веком, отступив от него на несколько миллиметров. Это называется «сценический глаз». Что касается макияжа губ, то девушки выбирают розовые и персиковые оттенки. Неприемлемо использовать глянцевую помаду — разного рода блеск не очень выгодно выглядит со сцены. Во время выступлений балерины очень много двигаются, и, как следствие, потеют. Чтобы пот не «смыл» макияж, они используют специальный клей, который наносят на некоторые части лица, например, брови.

Яркий маникюр под запретом. Но некоторые балерины хитрят

Если речь идет о классическом балете, то яркому маникюру в нем места нет. При этом даже светлые оттенки могут таить в себе опасность: например, персиковый лак при сине-голубом освещении сцены станет ярко-оранжевым. Потому балерины чаще красят ногти бесцветным лаком. Но некоторые из них не хотят идти на балетные жертвы и не отказывают себе в ярком гель-лаке. Но перед спектаклем «прячут» маникюр, закрашивая гель-лак обычным лаком бежевого цвета. А после выступления стирают его.

Не моются перед спектаклем

Работники театра бывают очень суеверными. И артисты балета — не исключение. Так, некоторые из них никогда не моются перед представлениями. По мнению приверженцев этой традиции, душ накануне спектакля способен «смыть все наработанное». Есть еще одна примета, связанная с водными процедурами. Если балерина вымоет перед важным спектаклем голову, то удача может от нее отвернуться.

Вот что балерины делают во время месячных

Тяжелые тренировки балетных артистов не обходятся без репетиционных костюмов. Как правило, это боди и колготки плотностью 60 или 80 ден с вырезом на ступне (они же — трико). Под боди нижнее белье носить не принято, потому во время критических дней балерины клеят прокладку на колготки или же используют тампон. Некоторые артистки признаются, что месячные — вообще не повод пропустить балетные тренировки: «Танцы во время менструации на самом деле имеют некоторые преимущества. Упражнения снимают спазмы, а из-за гормональных изменений я более гибкая до и во время месячных».

Девушки конфликтуют из-за костюмов

В фильмах и сериалах о балете нередко можно наблюдать, как в погоне за заветной ролью артистки устраивают друг другу разные неприятности. Реальные же танцовщицы полагают, что киношники чересчур драматизируют. Но добавляют, что закулисная жизнь балета без столкновений не обходится. И очень часто причиной конфликтов становятся... пачки. Если один и тот же наряд подошел нескольким девушкам, то они могут серьезно поругаться из-за него. Кстати, мы уже перечисляли мифы о балете, в которые мы поверили из-за киношников. Например, режиссеры нам показывали, что артистки питаются огурцами и грейпфрутами, а по факту диета балерин может включать в себя и высококалорийные продукты. Подробнее — здесь.

Артисты балета прыгают не так высоко, как нам кажется