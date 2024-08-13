Я вот тоже считаю что феменитивы это оскорбление, давайте в конце концов называть людей по нормальному - не учительница, а учитель-женщина; не медсестра, а медбрат-женщина; не беременная (язык не повернётся так назвать нормального человека), а особь женского пола вынашивающая плод
18 человек, которые наврали близким, но нисколько об этом не жалеют
Считается, что врать нехорошо. Однако порой бывают такие ситуации, когда ложь становится настоящим спасением ну или просто дарит людям массу приятных моментов. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке и уверены, что, солгав, поступили правильно.
- Когда я была беременна первым ребенком, попала на сохранение. Во время УЗИ врачиха (язык не поворачивается назвать ее врачом) проговорила вслух диагноз ребенка. Я спросила, что это значит, а в ответ получила: «Твое дело лежать и молчать!» Интернета в телефоне тогда не было. Звоню мужу в слезах, рассказываю про «диагноз», чтобы он посмотрел с компьютера, что это такое. Муж перезванивает потом и говорит: «Неприятно, но ничего страшного».
Я родила. Через 3 месяца после рождения ребенка муж настоял на внеплановом УЗИ малыша. Я удивилась, но поехали. Врач посмотрела, сказала, что все в порядке, и спрашивает такая: «А зачем вы вообще приехали?!» Муж говорит, мол, вот такой диагноз нам ставили. И тут мы видим, как у врача округляются глаза: «Вы, наверное, перепутали. С таким диагнозом дети не живут». И муж ей: «Я знаю...»
Оказалось, тогда нам озвучили диагноз, с которым новорожденный может прожить максимум 8 часов. Муж не стал мне об этом говорить. Два месяца до родов он жил в аду. Когда я позвонила и сказала, что родила, он 8 часов смотрел на часы... Чтобы не сойти с ума, играл в какую-то игруху на компе. Говорит, таких достижений в этой игрушке никогда больше не было. © 4econi83 / Pikabu
- Однажды сын рассказал мне, что жена пришла к нему вся в слезах. Из-за меня, между прочим. Оказалось, я случайно набрала невестку, пока болтала о ней с мужем, и она подслушала наш разговор. Ей хотелось услышать, что я «на самом деле» думаю о ней. Невестка думала, что я скажу что-то неприятное, потому что в ее семье такие отношения в порядке вещей. А я взяла и стала ее хвалить, и мои слова ее очень тронули. Сын рассказал, что это придало его жене уверенности в себе. Так что теперь я делаю это чаще: типа «случайно» не вешаю трубку после разговора с невесткой и рассказываю мужу, как мне нравится общаться с ней, какая она, по-моему, милая, как я рада, что наш сын выбрал именно ее. Никто не догадывается, что я делаю это намеренно. © Kindly-Article-9357 / Reddit
- У мужа проблемы с сердцем, поэтому мы с детьми не все ему рассказываем. Например, в тайне осталась история, как в путешествии сын еле уплыл от акулы, чудом отделавшись царапинами. Или как дочь чуть не вышла замуж за мошенника. Или как «таксист» 2 года назад пытался увезти меня в лес, но я в прямом смысле выпрыгнула из машины во время движения. Даже не представляю, как офигел бы муж от всех этих историй. Но для его здоровья он все еще думает, что мы обычная семья с размеренной и даже немного скучной жизнью. © Палата № 6 / VK
- Я соврала своей лучшей подруге, что выиграла отпуск на двоих в лотерею. Сказала, что она может поехать со мной абсолютно бесплатно. Мы остановились в хорошем хостеле, посетили много интересных мероприятий, и я заплатила за все это «предоплаченной кредитной картой из лотереи». На самом деле я ничего не выиграла — я сама все забронировала и заплатила за нее, потому что она заслужила отдых, как никто другой. Я знала, что подруга не может себе этого сейчас позволить, а такой подарок от меня просто не примет. Если было бы нужно, я бы снова соврала ей, потому что она заслуживает всего самого лучшего, что есть в этом мире! © 247mumbles / Reddit
"У мужа проблемы с сердцем, поэтому мы с детьми не все ему рассказываем."
Ну да, точно такая же история в фильме "Алиса не может ждать". Настолько оберегали папу, что чуть все не померли.
- У моего папы были очень серьезные проблемы с глазом, которые в очень скором времени грозили полной слепотой. Он отказывался от операции, потому что, мол, «дорого», «а вдруг плохо сделают?» и прочие отговорки. Операция была реально недешевая. Я ему наплела, что в одной частной клинике сейчас бесплатно консультируют и дают суперскидки для пенсионеров (на самом деле, я месяц искала хорошую клинику и врача). И папа согласился пройти обследование. После приема я быстренько записала его на операцию. Он был в шоке, конечно, но согласился. Да, я заплатила в итоге нехилую сумму за все (осмотр, консультация, операция, расходники). И папа до сих пор думает, что осмотр был бесплатным, а операцию сделали за копейки. Но зрение к нему уже вернулось, а это главное!
- Больше 10 лет назад один друг позвонил мне и говорит: «Выручай! Я девушку в универе встретил, и это любовь с первого взгляда. Но она такая вся утонченная, а мне хочется заинтересовать ее, удивить. Напиши мне стих для нее, ну пожалуйста!» Я тогда была добрее и мягче, думаю: «Что тут плохого?» Написала. Девушка и правда заинтересовалась моим другом. В общем, в следующие 3 года я писала ему для нее стихи к первому свиданию, к ее дням рождения, к тому дню, когда он сделал ей предложение, к дню свадьбы, к дню первой годовщины, ну и так далее. Потом как-то уже не до поэзии было: семейная жизнь, быт, как ни крути.
А на 10-ю годовщину знакомства та девушка, то есть уже жена, подарила ему красиво оформленный альбом с этими стихами, прям прошитый, в переплете, с его именем на обложке.
И знаете, так в этот момент мне было приятно, так я за него была рада! У них такая классная семья, из моего друга вышел просто прекрасный муж и отец. И когда он попытался извиниться передо мной за эту книжечку, мол, это же обман, я ему просто сказала: «Да ты посмотри, сколько всего вы прошли и создали вместе с того первого стиха „для подката“! И вряд ли она тебя полюбила только за стихи, ведь ты ей их уже давно не дарил, но она на тебя смотрит все тем же влюбленным взглядом». Но эта тайна все равно остается между нами. © Anastomus / ADME
- Втюрилась в парня, а он все метался между мной и своей бывшей, которая крутила им, как хотела. Ну я взяла и соврала, что беременна. Он, как честный человек, женился. Я почти сразу залетела, и «подставу» никто не заметил. И вот прошло уже 25 лет. А сегодня муж мне и заявляет: «Как же я жалею о том, что заставил тебя тогда нервничать, выбирая между тобой и бывшей! Дочка-то у нас какая умница и красавица получилась! И мы с тобой как ладно живем (а это правда). Мне сегодня приснилось, что я женился на той, другой — ну и кошмар же это был!» Пожалуй, иногда ложь бывает очень кстати.
- Родители моей мамы (мои дедушка и бабушка) в разводе уже много лет, они не особо общаются. К сожалению, моя бабушка серьезно больна, надежды на выздоровление уже почти не осталось. Но мне намного больше жаль маму, которая очень сильно страдает из-за этого. Она расстроена еще и тем, что дедушка не особо переживает за бабушку. Я хотел ее успокоить, поэтому сказал, что в новогоднюю ночь дед заявил мне: «Жаль только, что бабушка не празднует с нами», хотя он ничего такого не говорил. Моя мама расплакалась, мол, она очень рада этому. Я просто хотел ее подбодрить и у меня это получилось. © ShevaxDD / Pikabu
- Я учитель, и все лето у меня отпуск. Я провожу его с моей 4-летней дочерью и почти годовалым сыном, пока жена работает. Сынок только начинает говорить, и мы с женой устраиваем дружеское соревнование на тему: что он скажет быстрее — «папа» или «мама». И я, конечно, не рассказываю жене, что пока она на работе, я весь день учу ребенка произносить слово «мама». На днях она пришла домой после трудного дня, а сын посмотрел на нее и четко произнес: «Мама!» Она была так счастлива, даже танцевала от радости! Я никогда не скажу ей правду. © AUSpartan37 / Reddit
Что значит "залетела"? Залетают когда беременность не планировалась или даже от беспорядочных связей. А ты ЗАБЕРЕМЕНЕЛА от мужа!
- Я говорю жене: «Да, дорогая, мне очень нравится твое блюдо из макарон с сыром! Я отлично понимаю, почему ты так им гордишься!» На самом деле это сухая малосъедобная масса, но я притворяюсь, что наслаждаюсь данным кулинарным кошмаром последние 12 лет. Я бы давно перестал врать, но моя бедная жена так гордится своими скромными кулинарными способностями, что у меня просто не хватает духу сказать ей правду. Даже наш лабрадор, который способен съесть любой мусор, кушает это блюдо крайне неохотно, но все же ест, так что я тут не один такой врунишка. © The_Best_Yak_Ever / Reddit
- Несколько месяцев назад я получил небольшую прибавку к зарплате — около $ 70. Я не сказал жене об этом, а сам использую лишние деньги на погашение нашего долга. Если бы я сказал супруге о прибавке, то баксы ушли бы ее брату-бездельнику. Так что я лучше промолчу. © blazinazn007 / Reddit
- Я соврала мужу, сказав: «Конечно, мы можем завести щенка твоей мечты!» Единственная причина, по которой я согласилась, заключалась в том, что здесь очень сложно завести собаку конкретно этой породы — муж стоял в очереди 3 года. И по закону подлости ему дали разрешение именно тогда, когда я восстанавливалась после тяжелого кесарева сечения, а сам он на полгода собрался в командировку. Так у нас появился 3-месячный щенок. Первые 4 месяца были о-о-очень тяжелыми. Мне пришлось заниматься дрессировкой, возить щенка к ветеринару, гулять с ним минимум час в день, убирать за ним все хулиганства, при этом заботиться о младенце в одиночку, занимаясь домашним хозяйством и пытаясь удержаться на удаленной работе. Собака у нас замечательная, и я не жалею, что мы ее взяли, но я этого точно не хотела. © TheDollyMomma / Reddit
- Помню, как мой младший брат захотел заниматься танцами. Ему было 8, а мне 16. Родители были категорически против. Отец говорил, что танцы — это для девочек, но никак не для настоящих мужчин. А мне стало жаль брата, поэтому в один день я достала свои сбережения, взяла малого с собой, и мы записались на танцы. Пришлось немного соврать родителям — говорили, что вместе ходим на рисование. Прошло уже 15 лет с того дня, брат работает хореографом за границей, учит деток, сам выступает, хорошо зарабатывает. Каждую неделю что-то присылает мне, а вот родителям лишь письма шлет. Говорит, что я была единственной, кто верил в него, и только благодаря мне он стал тем, кем мечтал. © Карамель / VK
- Как-то разговорились с коллегой по работе, и он упомянул, что у него редкая группа крови — четвертая отрицательная. Это мне запомнилось, потому что у меня такая же. Спустя год на производстве произошло ЧП, и этот коллега сильно травмировался, вызвали скорую. Все хотели поехать с ним, но скорая никого не пускала. Не знаю, почему это стрельнуло у меня в голову, но я соврала, что я — его жена, и уехала в больницу вместе с ним. Коллегу повезли в операционную, была задета какая-то важная артерия, я ждала конца операции в коридоре. Буквально через 10 минут в коридор выбежал хирург и крикнул медсестре, что нужна срочно четвертая отрицательная, что они его теряют. Медсестра пожала плечами и сказала: «Обещать не могу: по-моему, мы влили все, что было в другого парня». Разумеется, я обо всем сказала, у меня взяли кровь и спасли коллегу. Эта ситуация нас сблизила, мы начали дружить, потом встречаться, сейчас уже женаты. И каждый год 16 августа он говорит мне: «Спасибо, что соврала тогда, будто ты — моя жена. Если что-то случится, теперь тебе врать не придется». © Мамдаринка / VK
- У меня большая семья — я, муж и 5 детей. Хороший достаток (оба работаем), просторный дом. У мужа больше 20 человек родни, все семейные праздники отмечаем у нас. От меня ждут разносолов, но помогать никто не спешит. Я так устала готовить на эту толпу, что в последний раз заказала еду в ресторане. Родня скривилась, мол, как-то без души все это и невкусно (хотя все съели). Ну я на следующее застолье взяла и опять заказала еду, но только строго-настрого запретила мужу и детям говорить, что не я все это готовила. Гостям же с чистой совестью соврала, мол, весь день у плиты простояла. И тут уж все хвалили, говорили, что вот домашняя еда — это совсем другое, гораздо вкуснее, чем было в прошлый раз (я заказывала из того же ресторана). После этого празднества я поняла, что некоторые люди любят не вкус «домашней еды» — они любят вкус страданий. Теперь только заказываю. © Мамдаринка / VK
У меня тоже четвёртая отрицательная. И я донор, хотя жутко боюсь шприцов и игл.
- У моего мужа большой размер ноги — настолько большой, что купить ему обувь можно буквально в нескольких магазинах, и стоит она, как крыло самолета. А рос он в бедной семье, и всю жизнь у него для носки была только одна пара — обычно, кроссовки. И поскольку достать каждую пару было сложно и дорого, он часто носил свою обувь до дыр.
Когда муж учился на механика, я подарила ему на день рождения пару ботинок со стальным носком. Я раскошелилась на хорошую обувь, которая прослужит долгие годы. Он узнал марку и, прикинув, сколько стоит подарок, потребовал вернуть ботинки в магазин. Но я соврала, что купила их несколько месяцев назад на распродаже со скидкой 40%. На самом деле, я заплатила полную цену, но оно того стоило. С тех пор я несколько раз покупала ему «распродажную обувь». Однажды муж даже расплакался, потому что я купила ему вторую пару кроссовок задолго до того, как его старые пришли в негодность. © keelhaulrose / Reddit
- Мой отец убежден, что лилии были любимыми цветами моей покойной матери, потому что на их свадьбе все просто утопало в этих растениях. Он дарил ей лилии на каждый день рождения, годовщину и всякий раз, когда она лежала в больнице.
Но однажды мама призналась мне, что лилии — не ее любимый цветок. Она нормально к ним относилась, но предпочитала, например, подсолнухи. Однако моя властная бабушка сказала ей, что они недостаточно элегантны для свадьбы, и заставила ее выбрать лилии. А мой отец не знал об этом. Он дарил моей маме лилии каждый день их медового месяца, и к концу недели она поняла, что тронута его заботой. Она сказала мне, что ей нравилось, как муж дарил ей лилии больше, чем сами цветы. Из символа игнорирования они превратились в знак того, что кто-то думает о ее счастье. © yeweebeasties / Reddit
- Родня мечтала дать имя нашему ребенку, поэтому я соврала, что ждем мальчика. Мама начала ныть: «Назови в честь моего отца. Уважь деда!» Свекровь наседала, мол, с девочкой, как хотите, а пацан будет продолжать наш род — имя мы выберем! Они ругались — мы с мужем не лезли. А потом я родила дочку, и все были в таком шоке, что даже не лезли с советами и именами. Мы быстренько назвали малышку, как хотели, и спорить было уже поздно. Из побочных плюсов — у нас нет горы розовых вещей, потому что бабушки и дедушки покупали подарки для мальчика. Ну и славненько.
Отношения с родственниками бывают очень сложными, но даже с самыми странными из них при желании можно найти общий язык.
Комментарии
И в целом, значительная помощь или подарки обязывают получающего. Ладно, что-то мелкое, не требующее усилий, но дорогие поездки и оплата покупок- это именно обязательство. И не поверю в то, что подруга, которой подарили "выигранную в лотерею" поездку, ни до чего не догадается. Она будет это понимать и этот дорогой отдых будет не грызть. А когда люди должны, им это не нравится. Именно по этой причине долг или хотят отдать и будут стараться это сделать, или...начнут ненавидеть дарителя за то, что тот их поставил в такое неприятное положение.
С именем ребёнка-гениально! Просто запутать родственников! Супер!
Всегда говорю правду, чтобы не запутаться. Вру только в одном случае: если правда принесет страдание кому-то.
Вру маме, что полностью восстановила здоровье после операции и чувствую себя прекрасно, хотя это вовсе не так. Мама много работает, ей лишние нервы ни к чему.