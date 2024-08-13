18 человек, которые наврали близким, но нисколько об этом не жалеют

И в целом, значительная помощь или подарки обязывают получающего. Ладно, что-то мелкое, не требующее усилий, но дорогие поездки и оплата покупок- это именно обязательство. И не поверю в то, что подруга, которой подарили "выигранную в лотерею" поездку, ни до чего не догадается. Она будет это понимать и этот дорогой отдых будет не грызть. А когда люди должны, им это не нравится. Именно по этой причине долг или хотят отдать и будут стараться это сделать, или...начнут ненавидеть дарителя за то, что тот их поставил в такое неприятное положение.