16 реальных историй о том, как люди случайно изменили чей-то день, а то и жизнь
Иногда всего одно слово, жест или простой поступок могут изменить чей-то день — а порой и всю жизнь. Мы редко задумываемся о том, как сильно можем повлиять на других, даже не осознавая этого. Простая доброта, вовремя сказанная фраза или искреннее участие часто запоминаются на годы и становятся поворотными моментами для кого-то рядом.
В нашей подборке — реальные истории, рассказанных людьми. Эти случаи показывают: бывает, чтобы сделать мир лучше, достаточно просто быть внимательным к другим.
- Рассталась с парнем после длительных отношений и решила сходить на свидание вслепую. И вот я на месте, но в панике решила убежать, не дождавшись ухажера. Зашла в туалет, чтобы перевести дух и случайно столкнулась с девушкой. Рассказала ей о том, что происходит. Она схватила меня за плечи, сказала, чтобы я рискнула, ведь он может стать любовью всей моей жизни. Она брызнула на меня своими духами, поправила мои волосы и повернула меня к двери, сказав, чтобы я вышла и веселилась на своем свидании. Я так и сделала, и теперь мы женаты и у нас двое детей. Я больше никогда не видела эту девушку, но я ей многим обязана! © RevolutionaryTrip951 / Reddit
- Будучи студенткой, как-то поздним вечером я оказалась одна в незнакомом районе города. Маршрутки уже не ходили, телефон сел. Паника нарастала с каждой минутой. Я отчаянно пыталась поймать хоть какую-то машину — безрезультатно. Казалось, выхода нет, и я уже начала готовиться к ночевке где-то на скамейке. И вдруг я заметила супружескую пару, стоявшую неподалеку. Подбежала к ним, даже не надеясь на помощь. Но они не отвернулись. Спросили, что случилось, выслушали. Они довезли меня прямо до дома, не взяв ни копейки. Уже оказавшись дома, я по-настоящему осознала, в какой опасной ситуации могла оказаться. Вспоминаю тех двоих с невероятной благодарностью.
- Однажды ко мне постучали в дверь. На пороге стояла незнакомая женщина с подарочной картой в местный садовый магазин. Оказалось, ее сын каждый день тайком срывал тюльпаны из моего сада, чтобы дарить их маме. Когда она выяснила, откуда на самом деле были цветы, решила компенсировать ущерб. Я-то все это время думала, что тюльпаны таскают белки. Зато благодаря подарочной карте я купила новые луковицы! © Greenfireflygirl / Reddit
- В детстве у нас было мало денег, поэтому мы часто ходили в секонд-хенд. Мне нравилось, что за доллар можно было купить 10 книг. Я садился перед книжным отделом, складывал в стопки те книги, которые хотел купить, и, просмотрев все, выбирал 10. Однажды одна пожилая женщина увидела меня, вытащила из кошелька доллар и сказала: «Пообещай, что продолжишь читать». Я был так рад! Она улыбнулась и ушла. Это случилось, наверное, лет 20 назад, но я до сих пор вспоминаю ту женщину всякий раз, когда покупаю новую книгу. © -eDgAR- / Reddit
- Я ехала на работу в автобусе, и у меня была фиолетовая помада. В общем, парень, сидевший рядом со мной, вдруг достал блокнот, что-то написал и показал мне. Там было написано: «Я немой. Извините за беспокойство, но мне нравится ваша помада». Это было очень мило и душевно. © enumaelisz / Reddit
- Работаю официанткой, и как-то вечером разговорилась с одной из посетительниц. Мы неожиданно заговорили о садоводстве. Я призналась, что давно мечтаю выращивать собственные фрукты и овощи, но не знаю, с чего начать. Мы болтали почти полчаса — я то и дело отходила к другим столикам, но каждый раз возвращалась к ней. Оказалось, она уже более 30 лет занимается садом. На следующий день она принесла пакет, а внутри были баночки с четырьмя видами домашнего джема, сваренного из фруктов и ягод с ее участка.
Я обняла ее и даже не смогла толком выразить свою благодарность. Женщина лишь улыбнулась и сказала, что рада была пообщаться накануне — ведь после смерти мужа она чувствует себя одиноко. Больше я ее в ресторане не видела. Очень надеюсь, что ее сад все так же плодоносит. © -rideawhiteswan- / Reddit
- Однажды я провел в Ирландии около десяти часов. За это короткое время успел промокнуть под затяжным дождем, ветер вырвал у меня из рук зонт, а сильная головная боль испортила настроение. Казалось, день не задался с самого начала. Но все изменилось, когда мы с женой познакомились с пожилым мужчиной по имени Брайан. Он не только подарил нам бесплатные билеты на автобусную экскурсию, но и поехал с нами, став нашим личным гидом на весь день. Брайан, ты потрясающий. © mechapoitier / Reddit
- Это было много лет назад. Меня уволили, а мне нужно было кормить жену и двоих детей, так вот, кто-то присылал мне по почте либо 100 долларов наличными, либо подарочную карту в продуктовый магазин. Они приходили каждые 1-2 недели без обратного адреса. До сих пор я понятия не имею, кто это был. © Unknown author / Reddit
- Я жил в приюте для бездомных. Пошел посидеть в ресторан быстрого питания, чтобы заняться хоть чем-то. Я чувствовал себя отвратительно. Вдруг какая-то малышка подходит ко мне и спрашивает, почему я такой грустный. Я не хотел расстраивать ее, поэтому просто сказал: «У меня были тяжелые несколько дней». Она говорит мне: «Подожди», а сама побежала к маме, вернулась и подарила мне свой шарик. А еще она позвала маму и сестру подбодрить меня. Это было на самом деле очень мило. Мы немного посидели и поболтали. Это было именно то, что мне нужно. Я всегда буду помнить ту девочку. © smcsleazy / Reddit
В 90-ые путешествовал автостопом по Европе. Помню, мужик не только подвёз, но и отсыпал горсть мелочи на еду.
И вот, спустя много лет, еду на Ауди А8 по Франции, на заправке подходит человек, просит подвести на следующую заправку. Поехали. По разговору (он оказался англичанином) понимаю, что чел с образованием. Окзалось адвокат. Бомжует во Франции. Жертва кидалова. Довёз, дал ему ещё 15 евро. Вспомнил, как был на его месте.
- Проходя мимо отдела с тостерами, я заметила пожилую женщину, которая явно не могла определиться с выбором. Она обратилась ко мне за советом. Честно говоря, я и сама раньше не задумывалась, насколько сейчас большой выбор тостеров. Мы вместе рассмотрели несколько моделей и в итоге выбрали ту, которая к тому же умела делать пончики. Она поблагодарила меня за помощь. Сказала, что у нее прекрасные соседи, но она была бы рада, если бы я тоже была ее соседкой. Мне стало так тепло на душе — я вышла из магазина, сияя от счастья. © NebraskaSkid / Reddit
- Я стараюсь делать незнакомым людям комплименты. Сам до сих пор вспоминаю случайного прохожего, который сказал мне три года назад, что у меня красивая борода. Поделюсь тем, как однажды в кафе я импульсивно сказал женщине, что мне нравится ее платье. Она засияла и ответила, что сшила его сама. Я видел, что это очень много для нее значит.
- Когда я работала в автокассе, у меня была постоянная клиентка. Я не особо задумывалась о ней — просто обслуживала, как и всех остальных: кофе, вежливость — обычная рутина. Из того места я уволилась. И вот примерно 3 недели назад я сидела в кафе, ела бургер. Вдруг ко мне подошла поздороваться женщина. Оказалось, это та самая клиентка. Она сказала, что я всегда была очень внимательной, и у нее остались только самые теплые впечатления от моего обслуживания. Оказалось, дама владеет этим кафе и она предложила мне работу управляющей! © iamtherealhusk / Reddit
- Сел в электричку и проснулся на конечной остановке. Время, наверное, в 3 часа ночи. Телефон разрядился, я в 8 километрах от своего дома, и сейчас середина зимы. Вдруг ко мне подходит крошечная старушка и говорит: «Привет, меня зовут Дон, ты проехал свою остановку?» И, конечно же, она подвезла меня домой. Совершенно незнакомого человека посреди ночи. Мы говорили о ее кошках, пожелали друг другу счастливого Рождества, и с тех пор я ее больше не видел. Это было давно, но каждое Рождество я думаю о Дон, надеясь, что она счастлива со своими кошками. © walrus_gumboot / Reddit
- Пятнадцать лет назад я впервые путешествовала в одиночку. Гуляла по тротуару в тихом жилом районе Бангкока, и внезапно начался проливной дождь. В какой-то момент рядом со мной оказался мужчина с зонтом — видимо, он шел позади и просто решил укрыть меня. Мы прошли так вместе несколько кварталов, молча, под одним зонтом. Мы не говорили ни слова — просто потому, что не знали языков друг друга. Когда пришло время прощаться, мы улыбнулись. И я до сих пор помню, как в этот момент подумала: доброта и душевность этого человека были видны и в его поступке, и в его улыбке. © kartoffelly / Reddit
- На прошлой неделе я подменяла кассира — обычно это не моя работа, но так как я недавно научилась пользоваться кассой, мне разрешили выйти на смену. Во время обслуживания одна женщина вдруг подошла ко мне и сказала: «Мне нравится твоя улыбка». Я немного растерялась, а она добавила: «Я хожу сюда уже 12 лет и ни разу не видела, чтобы кто-то здесь улыбался. А твоя улыбка — такая теплая и милая». После этих слов я не могла сдержать самую искреннюю и широкую улыбку за весь день. Это был первый комплимент, который я получила за долгое время — и именно он сделал мой день по-настоящему особенным. Unknown author / Reddit
- Скрывала от мамы и дочки татуировки всю жизнь. Как-то в гости приехала мама. И в этот день дочь решила признаться, что сделала тату. Бабушка молчит. Была не была, я тоже показала свое тату. Дочь в шоке, бабушка молчит, но потом она вдруг встала, сняла кофту и показала свою татуировку на половину спины. И закончила она наш коллективный шок фразой: «Ну что, девочки, когда следующую бьем?» © Не все поймут / VK
Комментарии
Прямо интересно стало, какого возраста женщины в семье с тату. Ещё лет 20-25 назад их не делали женщины лет 60
Так, тостер с функцией приготовления пончиков, это что за зверь такой?