Когда таксист разок-другой получит по мордасам, проверки прекратятся
16 историй, развязку которых нарочно не придумаешь
Удивительное рядом, стоит лишь оглядеться. В этой подборке люди рассказали о реальных случаях, чья концовка может озадачить и даже вызвать улыбку. Одни нашли деньги там, где совсем не ждали, другие узнали кое-что новенькое о своих родственниках и соседях. Третьи убедились в том, что братья наши меньшие намного умнее, чем мы привыкли думать.
В общем, все эти истории объединяет неожиданный поворот в конце, которому бы позавидовали и голливудские сценаристы.
- Помню, как у нас в деревне случился пожар. Несколько соседских домов и наш тоже сгорели. Мы смогли быстро выбраться, забрали все самое ценное, бабушка с дедушкой, я, собака — все целы. Стою, смотрю на весь этот ужас и вспоминаю, ничего ли мы не забыли там. Только спустя несколько секунд понимаю, что у нас же котенок маленький был, который прибегал от соседей на ночь. У меня тут же начинается паника, я кричу дедушке, что котенка забыли, но меня сразу же успокаивает бабушка, которая показывает на нашу собаку. Оказалось, что этот четырехлапый герой в своих зубах вынес из дома маленького котенка! К слову, они с того момента всегда были неразлучными друзьями. © Не все поймут / VK
- Как-то мы ехали с парнем в такси. Едем, как вдруг ни с того ни с сего таксист останавливается и начинает мне хамить. Мой парень не выдержал и настоятельно попросил замолчать. После этого у водителя на лице появилась улыбка, он надавил на газ и мы поехали дальше. А по дороге он нам сказал: «Всегда, когда вожу парочек, делаю парням проверку. Сколько девушек в моей машине открывали своих „храбрых и мужественных“ не в лучшем свете, и были мне за это благодарны. А твой молодец, смелый, любит тебя по-настоящему и никому в обиду не даст». © Не все поймут / VK
- У бабушки была кошка Мурка редкого ума. Мама приехала к бабушке и ругает Мурку, мол, совсем обленилась, в чулане мыши завелись, а ты не ловишь. Выходит мама утром из дома, а Мурка ей под ноги бросила огромную крысу, на, вот тебе мышку. Мама чуть в обморок не упала, визжала на всю деревню, ведь она до ужаса боится грызунов. © Наталья Труханова / Dzen
- Меня однажды решили уволить: положили на стол передо мной бумагу. Через 2 дня выяснилось, что никто приказа не отдавал. А дело в том, что я работала в одной отделе, а по документам — в другом, у другого руководителя. Кто-то где-то что-то сказал, второй подхватил, третий донес эйчарам — и меня попросили уволиться. Когда я попыталась разобраться, сказали, что произошла ошибка. Но мне уже тогда сделали другое предложение о работе и я ушла. Прошло полтора года. И вот, мне от них прилетатет приглашение на собеседование! Ну не клоуны ли?
- Cобираюсь на работу, моя котэ начинает мяукать и бежит в ванную комнату. Она вообще молчунья и обычно не издаст ни мяу никогда. Я удивилась, пошла за ней. Слышу шум воды. Кошка залезла на унитаз у дверцы к счетчикам. Я открыла, а там льются потоки воды! У соседей шланг сорвало! Ну я рванула наверх к соседу, который сладко спал (студент) и ничего не слышал. Чуть подтопили меня, но, если бы котэ меня не предупредила, думаю, пришлось бы делать ремонт. © светлана иванова / Dzen
- В 1996 году заработал денег, продал свою однушку и купил трешку. Моя мать узнала, сама пригласила родственников на новоселье. Ходила показывала квартиру, открывала шкафы. И только недавно я случайно узнал, что она всем сказала, будто квартиру купила она. И когда я сказал, что это не так, надо мной посмеялись. © Геннадий Е. / Dzen
- Переехали из села в город. Моя жена высадила в палисаднике перед подъездом королевские лилии из нашего огорода. Вскоре их кто-то выкопал. Когда жена посетовала соседке на это, та ответила: «Это я выкопала, на даче посадила. Все равно же украли бы». © Сергей Т. / Dzen
- Меня при всем коллективе выгнал руководитель. Это произошло на планерке, где он заявил, что сокращает обеденный перерыв на 15 минут. Ну а я возмутилась, за что и была по-хамски уволена. А сегодня поступил звонок — меня просят вернуться на работу, да только вот фиг им.
- Когда я была студенткой, я шла по улице и увидела парня моей мечты. Чтобы привлечь его внимание, я специально упала в обморок, чтобы он подошел ко мне и помог подняться. Но не учла то, что сзади ехала машина, поэтому не успела я упасть, как через секунду сама быстренько встала, потому что испугалась, что меня машина переедет. За всем этим наблюдал тот парень и дико ржал. До сих пор он ржет с этого и вспоминает на каждую годовщину нашей свадьбы. © Не все поймут / VK
- Подарила мне свекровь здоровенный набор кастрюль, будто я в столовой работаю. Ну я их даже не открывала, в кладовку закинула. А потом деньги срочно понадобились, думаю, продам тихонько. Слила их в интернете и, радостная, сыну кроссовки купила. И тут свекровь как чувствовала — приезжает в гости на пару дней и такая: «А дай ту кастрюлю, что я тебе дарила, суп хочу сварить». Я сразу в пот, кручу-верчу, мол, то на даче оставила. Говорю, возьмите другую, а она уперлась именно в ту. Спустя месяц опять приезжает и приносит мне... те самые кастрюли! Оказалось, она сама их в интернете увидела, попросила соседку выкупить, чтоб меня проучить. И такая с ухмылкой: «Ой, ну раз они тебе не нужны, я вам их снова дарю!» Я чуть сквозь землю не провалилась! © Мамдаринка / VK
Ну, и зaчем тaк настырно дарить кастрюли, котoрые невестке вовсе и не нужны были? Чтo свекровь этим хотелa доказать?
- Я пару месяцев работала уборщицей в нескольких заведениях. Казалось бы, что ничего такого, но это достаточно трудно. С утра до вечера бегаешь из одного кафе в другое, ибо там смена закончилась, а там началась, да и убирать было за кем. Приходила домой полуживая, могла пожаловаться родителям на кухне или в голосовых поплакаться подругам, а младшая сестра все это, понятное дело, слышала. Недавно были с мелкой в кино, и после сеанса она увидела, что люди возле нас оставили за собой горы мусора. Они хотели пройти возле нас, но сестра их остановила и сказала: «Вы почему такой мусор за собой оставили? Вы хотите, чтобы человек это все убрал, а потом из-за вас плакал всю ночь? Вам не стыдно?». Это услышали и люди с других рядов и тоже начали убирать за собой. Горжусь! © Карамель / VK
- Муж вдруг ни с того ни с сего путевку дарит: «Поезжай, отдохни на море, ты ж устала». Ну я, конечно, обалдела, но полетела. Сижу, отдыхаю, листаю сторис его — и тут меня как током ударило! Фото стола, и рядом с его тарелкой — женская рука! Все, думаю, допрыгался! Чемодан — и домой. Прилетаю, врываюсь домой... а там мой муж и моя двоюродная сестра, с которой я не виделась лет десять! Оказывается, они хотели мне сюрприз сделать, типа я приезжаю, а они такие: «Сюрприз!!!» Я стояла в шоке. А потом уже сказала, что якобы поняла, что это ее рука, и решила не ждать, мол, так соскучилась. Вообще, балда одним словом. © Мамдаринка / VK
- Отмечала новоселье. Нас было человек 10, слушали музыку, веселились, танцевали. Все было хорошо, пока не услышала, что кто-то тарабанит в двери. На пороге стояли 2 разъяренные женщины. Спросили, смотрела ли я на часы. Оказалось, в моем новострое очень плохая звукоизоляция. Я начала извиняться, сказала, что первый день тут. Соседки заинтересовались, кто же я такая. Рассказала немного о себе, снова сто раз извинилась, что разбудила их. И пригласила зайти посмотреть планировку квартиры. Сначала отнекивались, но из любопытства заглянули. И даже уговорила их остаться и угоститься. Просидели с нами до 4 утра, оказались очень милыми. Так и подружились. © Карамель / VK
Даже если звукоизоляция хорошая, есть правила, когда можно шуметь, а когда нет.
- Дело было где-то в Южной Америке, жили мама и уже взрослый сын, у них был свой маленький домик — небольшой участок с огородом. Так и жили, сын часто играл в игры на компьютере и не работал, мама бубнила и просила идти на работу. Один раз он спросил ее: «Мам, а зачем работать?» Она удивленно: «Чтобы деньги были на еду». Он подумал и пошел со своими друзьями в игре советоваться, они посоветовали купить металлоискатель и попробовать найти клад.
Он так и сделал, начал искать на своем огороде. Мама смеялась, что какой он у нее лентяй, даже клад ищет на своем участке.
И к ее удивлению, он нашел там клад, очень приличный, какие-то древние монеты, много. И пошел опять играть.
Мне эта история так понравилась, может, мы реально все усложняем, а надо смотреть проще? © Эльвира Гарипова / Dzen
- Получила в наследство квартиру. Ремонт, что называется, бабушкин, телевизор ламповый, даже пылесоса не было, в общем, нищета. Надо было разбирать вещи. И вот — не поверите, но это было так, — подняв крышку дивана, чтобы там протереть, я увидела мехового зверька, что-то среднее между енотом и медведем. Повертела, кинула в мешок с мусором. Думаю, в следующий раз приду с мужем и выкинем. Мужу все было некогда, и в следующий раз я опять одна собирала вещи. Мне понадобилась веревочка, я вспомнила, что на шее зверька какая-то ленточка, вытащила его и почувствовала, как что-то шуршит внутри. Распорола брюхо, а там... 300 тысяч и золотые украшения! © More Im / Dzen
- Мой муж до брака со мной жил с родителями. Естественно, помогал им и активно участвовал в их жизни. Потом мы поженились, купили свою квартиру, и муж стал все ресурсы вкладывать в нашу семью (ипотека, ремонт как минимум). Родители постоянно звонили и просили помочь, говорили, что он же сын, почему он не помогает. Помощь — это отвезти мать в больницу, заехать к другу отца за каким-то инструментом для дачи, а заодно и поработать на даче, съездить к родственникам в область, собрать кухню.
Оба родителя мужа довольно молодые, отец за рулем, мог бы и сам поехать по всем делам. Они нормально зарабатывают, поэтому нанять сборщика кухни могут себе позволить. Но им принципиально, чтобы сын помогал.
Обижались, когда он отказывал, а как ему не отказывать, когда в будние дни работа по 10 часов, чтобы покрыть ипотеку и ремонт, а по выходным этот самый ремонт (многое мы делали сами, чтобы сэкономить). Как у родителей подгорело, когда мы поехали на море, муж отказался жить на даче и строить там гараж две недели... Как они обиделись!
Свекровь считает, что я отобрала у нее сына. Да, отобрала 29-летнего малыша, и теперь он не будет по первому зову выполнять все просьбы. Самый эпик, когда она заявила мужу: «Приезжай и уберись в своей комнате». По ее мнению, раз это комната мужа в родительском доме, то он должен там убираться. Я психанула и сказала, что тогда он будет не только убираться, но и сдавать ее. Как свекровь рвала и метала! © Подслушано / Ideer
Эти истории показывают, что жизнь полна невероятных поворотов, которые не снились даже сценаристам! А какие неожиданные развязки случались в вашей жизни?