16 историй, развязку которых нарочно не придумаешь

Удивительное рядом, стоит лишь оглядеться. В этой подборке люди рассказали о реальных случаях, чья концовка может озадачить и даже вызвать улыбку. Одни нашли деньги там, где совсем не ждали, другие узнали кое-что новенькое о своих родственниках и соседях. Третьи убедились в том, что братья наши меньшие намного умнее, чем мы привыкли думать.

В общем, все эти истории объединяет неожиданный поворот в конце, которому бы позавидовали и голливудские сценаристы.