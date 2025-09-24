Про Багрова не шутят, потому что для нвнешеих родителей, 30+, Данила Багров - пустой звук, и слава богу.
Терпеть не могу всю эту псевдоромантическую криминальщину, пацанство и т.п. Да, "Бригаду" смотрели взахлеб, но во-первых, когда в семье один телик, детей не спрашивают. Во-вторых, Безруков и Дюжев с их обаянием способны были вытянуть любой фильм. Ну и в-третьих, логичный финал примиряет с бандитской романтикой А в "Брате" одни стрелялки.
Сила в правде, говорите?
Ну так правда у каждого своя. Сила в Истине, но не каждый ее принять может.
15+ человек, над которыми не упустили шанса подшутить
Есть люди, у которых чувство юмора — это настоящая суперсила. Они шутят как дышат, а их остроумие способно превратить обычный день в настоящий праздник. Но бывает, что шутка выходит из-под контроля — и тогда начинается самое интересное.
- Решил как-то над женой пошутить. Пока она собиралась с дочкой на прогулку, сфотографировал ее телефон на полочке. Когда они вышли, я ей отправил это фото и написал, что она телефон дома забыла. Через пять минут они вернулись за телефоном. © BukvyNeCifry / Pikabu
- Было у препода такое правило: у кого телефон на занятии звонит, тот покупает торт. Как-то ей самой позвонили, и она ответила. Поругалась со своим парнем, бросила трубку и разразилась слезами. Мы все в шоке молчим. И тут один студент громко говорит: «С вас, значит, тортик завтра, да?» © mketophx66 / Reddit
- Младший брат занимается футболом и уже полгода его на тренировки вожу я. Там есть молодой тренер, который мне очень нравится. Недавно он остановился возле меня, чтобы завязать свои шнурки на своих бутсах, а я воспользовалась моментом и пошутила. Говорю такая: «Я согласна!» Шутку парень оценил — завтра идем в кино! © Карамель / VK
«Долго я соображал, почему не могу влезть в свою обувь»
- Были на приеме у детского психолога, и сын в своем стиле пошутил. На вопрос «кто главный в семье?» он ответил: «Наш кот». Пришлось объяснять шутку... © perevalovapsy
- У меня был удивительный учитель по экономике. На первом уроке прокричал: «Первое правило! Все мобильные телефоны должны быть выключены. У кого услышу — выбрасываю за дверь!» И тут звонит его собственный мобильник. Он берет, открывает дверь и выкидывает его со словами: «Это жена, все равно не хотел с ней говорить». © neiroapus
- Как-то жена пошутила, что она меня приворожила и, если я надумаю сходить налево, мне не поздоровится. Посмеялся и забыл. За 7 лет семейной жизни страсть поугасла, и я встретил молодую девушку. Поехали мы к ней. Зайти не успели, как у меня судорогой свело все тело и я не мог даже пошевелиться! Вызвали скорую. Жена приехала в больницу и первым делом спросила: «Ну что, убедился?» © Палата №*** / VK
«Муж считает, что смешно пошутил»
- Подруга полетела за границу, чтобы сделать себе грудь. Сделала и звонит мне хвастаться. Ну, я оценила и в шутку ляпнула: «Ты на самолете теперь не лети, а то лопнет». Она поверила (еще и в интернете начиталась разных историй) и добиралась домой шесть дней на поезде. Ох, как она орала, когда я сказала, что пошутила! © Карамель / VK
- Приснилось мне, что жена от меня ушла к Заку Эфрону. Проснулся, рассказал ей и шучу такой: «Удали его номер, пожалуйста». В ответ слышу: «Котик, если бы у меня был номер Зака Эфрона, я бы твой удалила». © FishPasteGuy / Reddit
- Мне было 10 лет. Я деду в шутку сказал, что хочу в подарок кирпич, чтобы кинуть его в старый телик и уже наконец получить новый. Наступает мой день рождения. Получаю невероятно красиво упакованный... кирпич. Дед чуть под стол не сполз от смеха. © Trovernic / Reddit
«Муж ходит радуется новому дизайну своей карточки»
«Деньги».
- Взяла у подружки парик, решив подшутить над парнем. Из блондинки превратилась в жгучую брюнетку и пришла так домой. Парень сначала онемел от удивления. Потом принялся меня рассматривать и спустя несколько минут спросил, что я с собой сделала. Сказал, что я испортила свои волосы. Мол, все бы отдал, лишь бы время отмотать. Воспользовалась моментом и спросила: «Даже на море бы повез?» В ответ: «Да весь мир к твоим ногам, если бы ты оставила все, как было». Сняла парик, и в тот же вечер купили путевки. Сам виноват! © Карамель / VK
- У моего мужа фамилия Багров. И мы с начала отношений хихикали, что у нас родится сын и мы назовем его Даня. Для его друзей сочетание «Данила Багров» не будет значить ничего, а вот для их родителей будет прикольная пасхалка. Ну и дохихикались, так сына и назвали. Нашему Дане Багрову уже почти 4 года, и за это время ни один человек на эту тему не пошутил! © wowmew
- Я беременна. Вчера жаловалась мужу, что в ванной от душа пахнет как-то странно. Он в ответ шутит: «Вместо собак полиции надо нанять отряд беременных женщин — все унюхают!» © otterbrain24 / Reddit
«Дядя купил себе новый телик и уехал на месяц по делам. Я решил, что это идеальная возможность для розыгрыша. Он купился!»
- Всякий раз, когда мой папа и мой муж шушукаются в комнате, а я внезапно захожу к ним, отец говорит: «Главное, чтобы она никогда об этом не узнала». Потом оборачивается на меня и такой: «О, дорогая, ты здесь!» © sleepyeyes_24_7 / Reddit
- Встречалась с мужчиной почти год и мы уже жили вместе. И вот он мне говорит: «У меня есть ребенок!» Я так и села. Как? Почему не сказал раньше? Общается с ним или бросил? Расплакалась. Не от наличия ребенка, а от того, что все это время он молчал. Ушла на кухню. Руки трясутся, воздуха не хватает. Тут он подходит и довольный выдает: «Да я пошутил, хотел посмотреть, поверишь ты или нет». © ialena
- У меня аллергия на арахис. Каждый раз, когда я ем печеньку (без орехов!) или что угодно другое, батя заботливо интересуется: «С арахисом-то вкуснее, правда ведь?» © Will1335 / Reddit
«Моя мама низкого роста, и есть у нее занятное хобби. Она любит фоткаться с очень высокими людьми и рассылать эти фотки всей семье»
- Родился второй ребенок — сын. Настало время выписываться из роддома, собралась вся семья. Муж у меня тот еще юморист, решил пошутить. Когда врачи и акушерки вынесли сына, я показала его дочке: «Нравится?» Она кивнула. В это время муж смотрит на меня щенячьими глазами и говорит: «Классный какой! Маша, давай его оставим!». Врачи после такой шутки не сразу решились отдать мне документы... © Мамдаринка / VK
- Клали кафель в квартире. Муж делал на стенах насечки топориком. Я на кухне лук резала, вся в слезах. Тут звонок в дверь. Открываю, а там моя подруга. Говорю ей, мол, разводимся, сказал, что сначала хату изрубит, а потом уйдет. А Любка возьмет и как рванет в квартиру с воплем: «Юра, это неправильно!» — и повисла на моем муже. Тот не понимает. «Чего, — говорит, — неправильно? Не учи мужика!» — и пытается Любашу оттолкнуть. А она висит на нем как клещ и кричит, что так делать нельзя. Муж психует и орет в ответ, что по-другому не получится. Наверное, если бы я не рассмеялась, топор бы она у него отняла. © Lora61 / Pikabu
- Приехали с женой на дачу. Окно распахнуто, все перевернуто, посуда побита, объедки на столе. Явно кто-то хорошо погулял. Забегаю в смятении в дом — все чисто. И тут черт дернул меня пошутить. Ору: «Ага, попался! А ну стоять!» Супруга завизжала, заметалась. Кричит: «Не трогай его, пожалуйста!» Я замер. Вся жизнь перед глазами пронеслась! И тут жена врывается в дом и орет: «Отойди! Я сама от этой крысы избавлюсь!» Испугался даже. © Awaris2016 / Pikabu
