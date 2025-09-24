15+ человек, над которыми не упустили шанса подшутить

Про Багрова не шутят, потому что для нвнешеих родителей, 30+, Данила Багров - пустой звук, и слава богу.

Терпеть не могу всю эту псевдоромантическую криминальщину, пацанство и т.п. Да, "Бригаду" смотрели взахлеб, но во-первых, когда в семье один телик, детей не спрашивают. Во-вторых, Безруков и Дюжев с их обаянием способны были вытянуть любой фильм. Ну и в-третьих, логичный финал примиряет с бандитской романтикой А в "Брате" одни стрелялки.

Сила в правде, говорите?

Ну так правда у каждого своя. Сила в Истине, но не каждый ее принять может.