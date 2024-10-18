Старые песни нa новый лад. Оспади, ну совсем фантазии у Марии Л. нет. Но фотка провокационная! Пельмешки, как живые.
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
1 час назад
Если ко многим вещам относиться с юмором, то и жизнь будет проще. Герои нашей статьи знают об этом не понаслышке, ведь у них в запасе всегда есть пару шуток на самый непредвиденный случай.
- Звонят мне с незнакомого номера: «Ваша карта заблокирована. Нужно срочно перевести деньги на резервный счет!» Я говорю, мол, конечно. Диктую номер карты и 3 цифры на обороте. В трубку недовольно пыхтят: «Не получается что-то». А я им весело: «А знаете, почему не получается? Потому что есть Алешка у тебя, по Алешке ты вздыхаешь зря...» И я начала петь с душой, искренне, а там трубку бросили. Какие нежные! Не смогли снять деньги с моего счета (цифры левые, конечно), песню не дослушали — ни стыда, ни совести.
- Зашла в магазин. Взяла пельмени. Кассирша мне шепчет: «Они дорогие». Я киваю, мол, хорошо, пробивайте. Она не унимается: «Эти пельмени 599 рублей стоят!» И зыркает строго. Я решила пошутить, типа, мне сегодня зарплату дали, гулять так гулять, беру! И тут кассирша, сияя, выдает: «Ну раз вы нынче такая богатая, то тогда уж и товары по акции, может, возьмете? Нам за них двойные бонусы дают». Ну, я и взяла 3 пачки печенья по цене двух. Почувствовала себя почти миллионером.
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- Мой 20-летний сын принципиально не покупал никому открытки к праздникам. Мол, это маркетинговая ловушка, корпорации просто эксплуатируют желание людей показать свою любовь. Конечно, он был прав, но я, его мама и сестры чувствовали себя немного обиженными, когда не получали от него открыток на протяжении нескольких лет. И однажды я отчитал сына за это.
Представьте себе мой восторг, когда утром в день своего рождения я получил конверт от сына! Я быстренько разорвал его и обнаружил внутри лист простого коричневого картона, сложенный в виде открытки. На нем было написано: «Я купил кусок картона, чтобы сказать, что люблю тебя очень-очень сильно». Вот умник! Обожаю его. © Keith Marriott / Quora
- Пару лет назад я подарил жене на День святого Валентина большую коробку шоколадных конфет. Но она не знала, что таких конфет я купил очень много. И когда коробка жены становилось наполовину пустой, я докладывал туда новые штучки. Супруга следила за фигурой, потому обычно съедала 1-2 конфеты в неделю. Она ничего не замечала и даже хвалила себя за умеренность. Это продолжалось месяцами. Когда жена обо всем узнала, ей было досадно, что она не разоблачила меня ранее. Но в целом мои усилия оценила. Теперь я регулярно пополняю ту коробку, а супруга рассказывает друзьям, что у нее безлимит на конфеты. © Stuart Harvey / Quora
Старье, про конфеты. Они уже заплесневели. А пацан, если такой принципиальный, пусть самостоятельно готовит поздравительные открытки для мамы, сестёр и отца. Но, скорее всего, просто ленивый. В лом ему идти, выбирать, покупать, писать, посылать. Вот и придумал себе отмазку.
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- Когда мы с мужем еще встречались, я обожала покупать журналы. В тот день он сидел в гостиной, а я возилась на кухне. В какой-то момент слышу: «О нет! Срочно неси полотенце!» Бегу на зов. «Извини, я пролил газировку на твой журнал», — сообщает он мне, указывая на испорченный журнал Life. И тут я решаю пошутить: «Эх, еще одну жизнь загубила газировка». Позже муж признался, что именно в тот момент понял, что я «та самая». © Tamera Britton Haskins / Quora
- Мой парень живет у меня. Он неряшлив, и повсюду валяются его вещи. Бардак большой — неудивительно, что у нас завелись пауки. И однажды мы увидели членистоногого товарища. Жутко перепугались. Парень попросил меня принести банку, и пока я за ней ходила, в моей голове созрел план. Я нашла две одинаковые банки и одну из них дала парню. Он поймал существо и поставил банку с ним на полку. Сам пошел обуваться. А я тем временем заменила емкость с пауком на пустую и крикнула: «Он исчез!» Парень вернулся, осторожно открыл банку и начал ее осматривать. Убедившись, что никого в ней нет, он чуть не заплакал — уж очень боится пауков. Собрался даже уйти ночевать в другое место... Я не ожидала, что все зайдет так далеко. Потому достала банку с пауком и объяснила, что это был розыгрыш. Он молча забрал ее у меня и пошел на улицу, чтобы выпустить паука. А потом сутки не разговаривал со мной. © Unknown author / Reddit
- Мой дядя — король розыгрышей. Он работал в фирме, которая занималась продажами и имела кучу каталогов. Один из коллег дяди был грязнулей и никогда не наводил порядок на своем столе. И дядя решил над ним приколоться. Каждый раз, когда он подходил к этому коллеге, то незаметно подкладывал ему каталог. Через несколько месяцев на столе этого товарища скопилось столько каталогов, что его даже не было видно за ними. И однажды он просто закричал на весь офис: «Откуда, черт побери, взялись все эти журналы?» © Unknown author / Reddit
- Мы с дедушкой были единственными мужчинами на семейном сборище. Бабушка, мама и тети болтали о чем-то своем, а мы сидели и скучали. И в какой-то момент начали говорить... ни о чем. Мы просто имитировали диалог. Как-то так:
— Я думаю, это сработает.
— Ну не знаю, может, стоит пересмотреть часть идеи.
— Как думаешь, что может пойти не по плану?
То есть мы несли околесицу, но если бы кто-то подслушал обрывки нашего разговора, то подумал бы, что у нас серьезная дискуссия. И так мы делали на каждом застолье на протяжении пары лет. Но в какой-то момент бабушка вдруг повернулась к дедушке:
— О чем это вы разговариваете?
— Да так, ни о чем, — ответил дед.
Она посмотрела на него с подозрением. Бабушка бы ни за что не поверила, что на каждом застолье мы просто дурачились. © Greg Moore / Quora
- Есть обычай разыгрывать молодоженов перед их первой брачной ночью. Например, расставить по всей спальне пластиковые стаканчики с водой или разобрать кровать. И поскольку мой муж всегда принимал активное участие в таких розыгрышах, когда женились его друзья или братья, он очень боялся, что в день нашей свадьбы они отомстят. И решил сменить замки в квартире, а ключ не давать никому. Так он и сделал. Прямо перед церемонией. Но забыл проверить, работает ли замок. А он не работал. Потому в первую брачную ночь мы не смогли попасть домой. Переночевали в гостинице, а на следующий день просили соседей помочь нам выломать дверь в собственное жилище. © ArealA23 / Reddit
- Я нянечка девочек-близняшек. И у них появилась привычка спать в машине, когда я везу их с занятий. А дома их потом уже невозможно уложить. И однажды я решила купить им вкусняшек, чтобы они бодрствовали в дороге, а поспали уже дома. Я забежала в кафе быстрого питания и заказала картошку фри и куриные крылышки. Потом подумала и решила взять еще и себе что-нибудь. Попросила бургер. Меня спрашивают, какой именно. А я в ответ: «Мне все равно. Удивите меня».
Когда приехали домой, я успешно уложила девочек и села полакомиться своим бургером. Но откусила кусок и тут же выплюнула его. Поднимаю булочку и вижу, что она пропитана жгучим соусом, а в начинке где-то дюжина халапеньо. Это было весело, так мне и надо! © hurling-day / Reddit
я острое не очень, а вот супруга схомячила бы и добавки попросила ещё
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- Меня донимал хулиган. Мы находились в людном месте, потому навредить он мне не мог, только задирал. Я же его игнорировал. Затем он совершил ошибку, спросив меня: «Почему не отвечаешь? Это правда, что ты общаешься только с такими отсталыми, как ты сам?» Я повернулся и ответил: «Да!» © Jeff Jencks / Quora
- Я работал в пекарне, и в какой-то момент мне поручили обучить новую сотрудницу, молоденькую девушку. Прежде чем показать ей, как делать сэндвичи, я повел ее мыть руки. А у нас был бесконтактный диспенсер — нужно было поднести руку к датчику, чтобы устройство выдало мыло. И я наврал девушке, что это сканер сетчатки глаза, установленный в гигиенических целях. И с тех пор она всегда наклонялась к датчику и смотрела на него, чтобы добыть мыло. Так весело было наблюдать за реакцией коллег. © Alf Grant / Quora
- Я тролль до жути просто, даже на работе, а работаю я в школе. Закончился мой урок у второклашек, звенит звонок, и тут один мальчишка кричит: «Кто последний — тот слизняк!» Ну, я и выбежала первая из класса под охреневшие взгляды детей. Они с громким заливистым смехом тоже начали выбегать на переменку. В итоге крикнувший парень последним вышел из класса. Долго потом смеялись все вместе, мальчонка больше всех. Но эту фразу он больше не выкрикивает. А жаль, интересно, кто следующий. © Подслушано / Ideer
- Выбирал себе джинсы в магазине. Когда отыскал неплохие, решил их примерить и подошел к продавщице, которая в тот момент складывала одежду. «Ничего, если я возьму эти джинсы на тест-драйв?» — спрашиваю игривым тоном. Не раздумывая ни секунды и даже не поднимая на меня головы, она выдает: «Главное, следов торможения не оставьте!» Я чуть не упал на пол от смеха. © Jazz The Cat / Quora
- Я работал на круизном лайнере. Одна пассажирка спросила нас с коллегой: «Вы всегда находитесь на судне?» Ну а мы решили пошутить: «Нет, на ночь мы с коллегами улетаем в город, а утром возвращаемся». Похоже, она была удовлетворена таким ответом. А когда плавание подошло к концу, отзыв этой женщины привел начальника в замешательство. Она пожаловалась, что по ночам ей мешал спать шум служебного вертолета... © persistent_polymath / Reddit
- Надо мной поиздевалась жена пару часов назад, и я под впечатлением. Итак, я сидел утром в туалете и обнаружил, что нет бумаги. Я вспомнил, что сам израсходовал последнюю вчера вечером, так что злиться мог только на себя. Я позвонил из туалета жене и попросил срочно меня выручить. Дословно я сказал так: «Принеси мне хоть что-то, хоть половинку рулона какого-нибудь!» Несколько минут мучительного ожидания, и вот появляется жена. На ее лице — гаденькая улыбочка. Затем она протягивает мне кусок распиленного поперек рулона... Женушка смеялась так сильно, что ей пришлось потом воспользоваться ингалятором. Фото рулона прилагается. © _PM_ME_YOUR_ANYTHING / Reddit
- Мы с друзьями очень хотели сходить на один популярный ужастик. И хотя денег особо не было, мы решили раскошелиться и побаловать себя после экзамена. Но у одного парня не было средств даже на билет, потому он собирался просто с нами погулять, а в кино не идти. Двое других парней купили ему билет в складчину, но говорить бедняге об этом не стали.
И вот мы прибыли в кинотеатр. Те два парня подошли к администратору показать все наши билеты, после чего мы всей гурьбой прошли в зал, таща с собой товарища без денег. Внутри он запаниковал, мол, вы что, я не хочу быть жуликом! Он даже пытался выбраться наружу, но мы его не пускали. Насмеявшись от души, мы все же объяснили бедолаге, что за него заплачено и переживать не о чем. Так что в итоге он смог насладиться фильмом вместе с нами. © phoebishkas / Reddit
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