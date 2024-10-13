16 историй из жизни таксистов и пассажиров, которые можно вместо анекдотов рассказывать

Меня покоробило "с подковыркой". Человек тебя везет, в дождь, даже если и таксует. А вопросы задавать в такой форме - просто хамство. Можно уж было сформулировать свой вопрос без своей "подковырки", если так хочется свое любопытство удовлетворить.