Меня покоробило "с подковыркой". Человек тебя везет, в дождь, даже если и таксует. А вопросы задавать в такой форме - просто хамство. Можно уж было сформулировать свой вопрос без своей "подковырки", если так хочется свое любопытство удовлетворить.
16 историй из жизни таксистов и пассажиров, которые можно вместо анекдотов рассказывать
Поездки в такси для многих людей стали обыденностью, поэтому они не ожидают от них какой-то феерии. Но своеобразные пассажиры или водители с чудинкой могут сделать любое перемещение из пункта А в пункт Б незабываемым, и наша статья — яркое тому доказательство.
- Дождь, ловлю такси. Тормозит крутой Porsche. Я в шоке, но сажусь. За рулем — молодой мажор лет 20. Разговорились. Нормальный оказался парень, очень интеллигентный. Я его с подковыркой спрашиваю: «А чего таксуешь? Папа подарил Porsche, а денег на бензин не дает?» А он мне: «Вообще-то это мой Porsche, сам заработал. А вас подобрал, так как просто жалко стало, что пенсионер в дождь такси ловит». Оказалось, это директор крупной строительной компании в нашем городе, я его просто не узнал. А лет ему 36, едет с переговоров. © Sasha Lav / Dzen
- Дело было в столице. Мы с друзьями решили поехать в кино, до сеанса 20 минут. Ловим попутку. Останавливается тачка, за рулем — дама преклонных лет а-ля «божий одуванчик». Ну, думаю, с ней мы только к ночному сеансу успеем. Но сели. Дамочка внимательно глянула в зеркала, а потом как втопила! Через 2 минуты мы были уже у кинотеатра. Так она еще и «юзнула» перед остановкой... Ощущение было, будто в гонках поучаствовали. У меня реально рука дрожала, когда я ей деньги отдавал, и ноги ватными были. Друг с переднего пассажирского еле вышел — тоже ноги дрожали. А дама сказала, что она вообще-то мастер спорта по каким-то там гонкам... Уже лет 20 прошло, до сих пор вспоминаем ту поездку. © Kaliff78 / Pikabu
- Поступил заказ. Я приехал. Садится мужчина лет 30. Только тронулись, говорит: «Шеф, через 300 метров светофор, тормозни на нем. Я выскочу, а ты езжай дальше до конечной точки. Там у тебя безналом все оплачено будет, но вот тебе еще пару сотен сверху. Только если звонить из такси будут, не бери, пожалуйста. Ну, там, отмажься, что за рулем разговаривать нельзя, потому и не отвечал. А меня довез, высадил и дальше поехал. Идет? Ну, мне так надо, думаю, ты меня поймешь». Ну, а что тут понимать? К любовнице своей, скорее всего, собрался человек. Я ж не полиция нравов. Сделал все, как просили. Никто, кстати, так и не звонил. © Unknown author / Pikabu
- День пошел наперекосяк с самого утра. Утром вез 30 км в одну сторону бабушку. На вид ей было слегка за 60. Пока ехали, она меня угостила домашним пирожком, рассказала про свою жизнь вкратце. Потом стала меня расспрашивать: что с вредными привычками, есть ли заболевания, какое у меня жилье — дом или квартира. Задала вопросы про то, имеются ли дети и жена (бывшая или настоящая). Ответами, видимо, была удовлетворена, поэтому начала уже ближе к концу поездки расхваливать свою дочку. Прошаренная бабушка оказалась!
А в обед от меня буквально убежала другая клиентка, чтобы не платить. А через 2 часа она же опять вызвала такси. Приехал я. Удивительная встреча! Только увидела меня — дала опять деру. Так часто от меня еще девушки не убегали. © admin / y-story
- Надо было проехать с ребенком буквально пару остановок, вызвала такси. Выходим из дома — машины нет. И вдруг из припаркованного рядом черного «мерседеса» Е-класса выходит высокий амбалистый мужчина в белоснежной безупречной рубашке, брюках и начищенных ботинках, открывает нам двери и жестами приглашает садиться. Я опешила:
— А вы точно за нами?
Водитель также жестами дает понять, что не слышит. Смотрю по приложению — да, действительно, это наша машина. Едем. Даже как-то не по себе. Здоровый глухонемой мужик везет нас куда-то в затонированной тачке. Сидения очень комфортные, кожаные, с разделителями. В каждом — бутылка какой-то лакшери воды. Я подумала: «Наверное, нам просто повезло, и прислали машину на класс или два выше. Бывает так». Было душно, жарко, и очень хотелось попить этой водички. Но я не притронулась и ребенку не разрешила — это не для нас, нам же просто повезло.
На самом деле, нет. Я поняла это в конце поездки, когда списались средства. Оказалось, я просто ткнула не туда при вызове и заказала бизнес-класс: 7 минут езды мне обошлись почти в косарь. Хорошо, хоть дистанция небольшая. © Nevinosimaya19 / Pikabu
- Я заказал такси на 4:30 утра, чтобы поехать на работу. Машина пришла, выехали, но минут через 5 водила сказал: «Ой, у меня бензин закончился. Надо заскочить на заправку». Заехали. Он вышел, но тут же вернулся. И такой: «Чувак, я забыл свою карточку дома, можешь меня заправить?» Я не собирался этого делать, но он умолял меня несколько минут, и я сдался. Он сказал, что зальет всего пару литров, чтоб отвезти меня и доехать до дома, но по факту залил больше половины бака. Я оплатил. Мы сели в машину, и тут водила повернулся ко мне и выдал: «Мне очень жаль, но агрегатор отменил вашу поездку». Я сказал, мол, это не мои проблемы, а он в ответ: «Выходи, я тебя не повезу, потому что мне за это не заплатят». Я напомнил, что вообще-то только что заправил ему машину, но водила будто меня не слышал. В итоге, я вышел из авто, и водила дал мне свой номер, мол, если тебе когда-нибудь понадобится бесплатная поездка, просто позвони. Номер оказался поддельным. © PortableSpork / Reddit
- Вызвала на днях такси в тарифе «Вместе» (это когда в машину могут еще подсесть люди, которым по пути — прим. ред. ADME) — ехала на панк-рок концерт в центр. Таксист недовольно оглядел меня: «Сумка чистая?» Говорю, мол, да, там вещи. Затем, не успев вырулить из двора, он продолжил бубнить: «Вот билеты вы за 6 косарей покупаете, а ездите на самом дешевом тарифе»... И тут меня понесло. Дядечка 60+ решил поучить малолетку, а нарвался на замученную 40-летнюю тетку. На концерт я оделась в короткую юбку и гриндерсы, и таксист, наверное, в темноте не увидел мое «пожилое лицо». И я высказала ему все про то, что какого лешего он лезет не в свое дело. Таксист пытался отбрехаться, мол, вы чего такая агрессивная, я просто пошутил. Но не прокатило. © ilsenora / Pikabu
- Таксую. Приехал, чтоб забрать пассажира. Смотрю, а с ним — взрослый золотистый ретривер. Парень сказал, что это служебная собака, поэтому пришлось везти. Я был не в восторге, потому что понимал: сейчас весь салон будет в собачьей шерсти, но куда деваться? Когда мы добрались до места назначения, пассажир выдал: «Мне очень жаль, что я не могу отблагодарить вас по заслугам. Вам теперь придется чистить свою машину от шерсти. За углом есть автомойка, там можно помыть салон всего за $ 15. Так что вот вам $ 35: $ 15 за мойку, а остальные $ 20 — за ваше время». Ах, если бы все пассажиры были такими! © guerohere / Reddit
Что за новые выверты с комментариями.. В третий раз пытаюсь сказать, что история женщины, ехавшей HА концерт – точно такая же, как история «таксиста» HА Порше, только взгляд с другой стороны.
- Обычный вызов, едем из больницы за город. Сели женщина и ее сын, мальчишка лет 7-8. Мать говорит по телефону, рассказывает про справки, анализы и все такое, я выезжаю от больницы. И тут ребенок начинает зверски долбить мне в спину ногами. Типа, сбивает снег с ботинок. Мать болтает: какие-то врачи, УЗИ, таблетки... Я креплюсь до конца разговора, потом вежливо спрашиваю:
— Не могли бы вы сказать своему ребенку, чтобы он перестал бить ногами в сиденье?
Женщина смотрит на меня так, словно я сказал, что вместо двух сотен она должна будет заплатить 5 штук, и ехидно спрашивает:
— А что, боитесь, что мой сын ваше сиденье сломает?
И тут же сыну:
— Вадик, перестань стучать ногами, а то дяде сиденье сломаешь.
Сынок успокаивается секунды на две, а потом снова начинает долбить, как ни в чем не бывало. Я еще раз делаю замечание. А мамаша мне:
— Вы лучше за дорогой следите, а не за моим ребенком. — И слышу, бурчит, типа, про себя:
— Деньги плачу, чтобы еще выслушивать претензии. Совсем оборзели!
Честно, было желание высадить их прям там. Но была зима, мы уже выехали за город, она с ребенком... Короче, пожалел. До конца пути мы ехали молча, этот пацан бил ногами, как мог, у меня валил пар из ушей от злости. Деньги она мне швырнула на сиденье через окно и ушла, не сказав ни слова. © admin / y-story
- Живу в небольшом городе, на работу в столицу добираюсь на электричке. До электрички от моего дома 20 минут пешком или 5 минут на такси, стоит оно полтинник. И вот однажды был у меня важный рабочий день, а я проспал. Вот прям так, что мне надо вылететь из дома на такси прям сейчас, иначе опоздаю на электричку. К слову, таксисты тогда оплату принимали наличкой. В режиме тасманского дьявола я одеваюсь и вдруг понимаю, что налички у меня нет совсем. В панике соображая, что так я могу пропустить весь важный день, я открываю холодильник, достаю оттуда упаковку яиц и бегу к такси. Подлетаю к водителю, красный, запыхавшийся, еще видя последний сон, и спрашиваю:
— Мужик, за яйца подбросишь?
Глаза таксиста в этот момент надо было видеть! Ситуацию спасли яйца, аккуратно протянутые ему в салон. Смотрит непонимающе. Описываю ситуацию с наличкой. Он начинает смеяться и говорит:
— Прыгай! Яйца-то хоть свежие?
— Свежие, свежие! Вчера купил!
Рванул он со скоростью света, ибо десяток яиц — это ж не какой-то там полтинник!
На электричку я успел, даже секунд 40 подождать ее пришлось. © user4656787 / Pikabu
Мда, если бы меня кто-то попросил подбросить его за яйца, я бы тоже офигел.
- Закупилась на рынке, сумки тяжеленные. Заказала такси, указала вход, к которому нужно подъехать (их у нас несколько). Пришло оповещение, что машина подъехала, а ее нет. С трудом связалась с водителем, а он говорит, мол, я стою там-то, других входов не знаю и никуда не поеду. Я говорю, что мне тяжело с сумками, а он все свое твердит: «Я не местный, город не знаю, подойдите сами». Еле доперла свои пакеты до другого конца рынка. Доехали, время платить, а там цена в 2,5 раза выше! С чего, говорю? А водила в ответ: «Это за ожидание. Я вас больше 10 минут ждал! Почему я должен свое время на вас тратить?» Деньги списались, я обратилась в поддержку. © Балади / ADME
- Заказываю комфорт. Приезжает простенькая иномарка, кондиционер не включен, в машине воняет потом. Водитель всю дорогу что-то фоном рассказывает. Ближе к концу пути он поворачивается ко мне и выдает: "А вот вы как считаете: если я 3 года флюорографию не делал, это страшно? © Old*** / Pikabu
- Я вчера заказал такси с работы до дома. Машина подъехала, за рулем женщина. Она опустила стекло и жестом показала мне сесть на пассажирское сиденье, чего я никогда обычно не делаю. Я глянул назад, а там ее ребенок в автокресле сидит! Пришлось садиться впереди. Всю дорогу ехал скрючившись, так как сиденье было максимально выдвинуто вперед, чтоб ребенку было комфортно позади меня. Я понимаю, что водитель, вероятно, — просто мама, которой нужны деньги, и она не хочет, чтоб кто-то сидел сзади с ее малышом, но мне крайне не понравилась эта поездка. Я все равно поставил ей 5 звезд и дал чаевые, но чувствовал себя абсолютно разбитым. © rxspiir / Reddit
"Всю дорогу ехал скрючившись, так как сиденье было максимально выдвинуто вперед, чтоб ребенку было комфортно позади меня. " - какая глупость!
- Уехали с сыном гулять в парк, взяли с собой его беговел (колеса с чехлами, рама не грязнее ног). Собрались из парка домой, я вызвала такси. Приехала машина, но водитель наотрез отказался беговел класть в багажник, мол, места нет. Я растерялась, собралась отменить заказ, а он мне и говорит такой: «Ну, за полторы сотни место найдется». Но я все-таки отменила поездку, так как очень принципиальная. И почапали мы с сыном на трамвай. © SPV0 / Pikabu
- Ехал как-то ночью на такси, болтали с водителем на разные темы. Тут зашел разговор о получении прав, и таксист спрашивает такой:
— А у тебя права есть?
— Да нет, я все думаю: получать или не стоит.
— А хочешь порулить?
— ?...
На секунду, ехали мы по главной улице города, но его это не смутило. © SweetDrink / Pikabu
- Ехала до работы на такси. По дороге болтали с водителем о том о сем. Я заплатила, оставила чаевые и пошла трудиться. Через 3 часа таксист заявился ко мне на работу! Я была в шоке. А он протянул мне открытку, поблагодарил за чаевые и ушел. Глянула я на открытку, а там написано: «Я хочу поблагодарить вас за совет, который вы мне дали. Если вам когда-нибудь понадобится куда-то съездить или отвлечься от работы, просто позвоните. Спасибо». Далее следовали его имя и номер телефона. Мне до сих пор как-то не по себе. © askingforit35 / Reddit
Курьезные истории могут происходить где угодно. Вот, например, целая статья о том, как люди отхватили и хлеба, и зрелищ в обычных кафе и ресторанах.