15+ уморительных переписок в групповых чатах, от которых хочется купить билет на другую планету

Каждый, кто состоит хотя бы в одном групповом чате, знает — иногда диалог принимает такие обороты, что эти переписки можно читать на ночь вместо увлекательной книги.

  • Однажды написала в домовой чат: «Отдам стол письменный», — и приложила фото. Ответила женщина: «Принесите мне в такую-то квартиру». Я ничего никому носить не собиралась и написала, куда можно подойти. Несколько дней спустя муж коллеги стол забрал. Так вот через неделю пишет та дама в чат: «Ау, соседи, где стол? На чем моя внучка уроки будет делать?» © be.happy.080627
  • В День учителя посыпались поздравления в общий чат с родителями типа: «Марь Иванна, поздравляем!» Вдруг приходит фото одной мамаши — Татьяны. Она сидит на кровати в красной ночнушке. В чате тишина. Я в шоке. И тут пишет другая мама: «Танюшка лучше всех поздравила». © mks__ksm
  • В домовом чате пишет сосед, что у него есть один билет на концерт и он отдаст его бесплатно. Я написала. Ни на что не надеялась, но через три часа получила сообщение, что он отдаст мне билет. Приезжаю, нахожу свое место, сажусь, а через 10 минут рядом садится мужчина и говорит: «Ксения, как добрались? Очень приятно, Влад». Вот так я без предупреждения оказалась на свидании. © hey.ksu

Для создания этого материала был использован источник: Dememtor / Pikabu

  • В домовом чате достаточно долго разные люди писали сообщения типа: «Квартира 48, вы офигели? Ночь на дворе, а у вас музыка орет...» Так продолжалось примерно месяц, пока в чате не появилось новое сообщение: «Уважаемые соседи, здравствуйте, я собственник 48 квартиры. Там никто не живет уже 2 года». © ceadharlach
  • Соседи снова настрочили 100+ сообщений в общем чате — пошел читать. Выяснилось следующее. Женщина у себя на этаже прямо напротив лифтов в общедоступной зоне поставила стиральную машину, большой телевизор и монитор от компьютера. Повесила камеру и начала ждать, кто позарится... © yanchevskiy
  • Моих племяшей из сада забирал папа. В чат написала мамочка: «А вот этих детей может забирать мама, как всех остальных? Мой сын постоянно спрашивает, что это за дядя и почему у него такого нет!» На следующий день за детьми пришел муж сестры в парике. © myth_4e

Для создания этого материала был использован источник: yushkina / Pikabu

  • Есть у нас такая переписка в родительском чате:
    — С завтрашнего дня ученики будут заходить через турникет. (Учитель).
    — На турнике будут подтягиваться? А сколько надо раз? (Родитель 1).
    — Сейчас похолодало, на улице дождь. Обязательно это сейчас надо делать? (Родитель 2). © mushmelolo
  • Проснулся утром, а в семейном чате папа прислал такое вот сообщение: «Уважаемые дети, если вы когда-нибудь решите жениться/выйти замуж, то обязательно вспомните эту историю. Сегодня, уходя на работу, я зашел в комнату поцеловать вашу маму. Она крепко спала. Только я взялся за ручку входной двери, как она догоняет меня со словами: „Кажется, я тебе вилку в ланчбокс не положила“, — и вилку протягивает». © brighterbolder / Reddit

Для создания этого материала был использован следующий источник: glzr1 / Pikabu

  • Меня добавили в родительский чат, а я добавила мужа. Вечером пишет учитель: «Как вам не стыдно?! Завтра подходите поговорить». У меня шок, ничего не понимаю. Прихожу к ней. Выяснилось: какая-то мама ей позвонила и сказала, что я пикантные фотки в чат шлю. Оказалось, что под пикантными фото имелась в виду аватарка моего мужа. Мы там с ним вдвоем на пляже обнимаемся. Я учительнице фотку показываю, а она говорит: «Красивое фото, и правда». © alia_petite
  • У нас есть семейный чат. И вот дети поехали к бабушке и дедушке на выходные, а я вечером писала свое сообщение в этот наш чатик. «Я вас всех очень сильно люблю. Спокойной ночи», — и благополучно отправила в школьную группу... Жаль, что никто не ответил взаимностью. © peshkun.pro.portrait
  • Писала маме очень подробное сообщение о том, как у меня во время критических дней живот болит, и просила совета. Отправила случайно в общий семейный чат, где, помимо моих родителей, еще свекор со свекровью сидят... © MewMeowHowdy / Reddit

Для создания этого материала был использован следующий источник: JonDalton / Pikabu

  • Моя тетя только что создала чат под названием «Организация вечеринки-сюрприза для Кати», добавила туда всех родственников, а сама вышла. Потрясающе. © PocketfulofThoughts / Reddit
  • Продаем квартиру. Пришел покупатель, вроде все понравилось. Пишу через пару дней: «Берете?» Он: «Я уже сижу в чате этого дома». Оказалось, подошел к соседу и попросил добавить в чат. Зашел и пишет: «Всем привет, я ваш новый сосед. Уберите, пожалуйста, машину перед подъездом». И понеслось... Парковочные войны, ужасный интернет — все обсудили! Квартиру парень так и не купил. © dayanerys
  • У соседей снизу живет собака какой-то очень маленькой породы, которая в квартире ходит в туалет. Если собаку оставляют одну надолго, она душераздирающе скулит. К слову, этого практически не бывает. Но как-то раз собака скулила весь вечер и всю ночь, у меня дети уже подвывали в унисон. Я написала в домовой чат. Соседка ответила, что она уехала, но дома ее муж. Через минуту мне уже звонил ее муж и орал, что нельзя такие личные вопросы выкладывать в чат. Видите ли, он отлучился из дома и теперь ему от жены сильно досталось. © kate.whatever / Pikabu
  • Кто-то из соседей учится играть на пианино. Когда слышу косяки, например не та нота, пишу в чат дома: «Кто играет на пианино в районе 30 этажа — там соль-диез». Исправляют. © kira_piano_play

