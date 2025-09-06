15+ уморительных переписок в групповых чатах, от которых хочется купить билет на другую планету

А у нас вшкольном чате классный руководитель - красотка просто, на линейку на 1 сентября пускали только 3х родителей от класса, в чате началась битва желающих, классная погасила скандал одной фразой - кто идёт на линейку автоматически вступает в родительский комитет! Всё!!!