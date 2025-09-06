А у нас вшкольном чате классный руководитель - красотка просто, на линейку на 1 сентября пускали только 3х родителей от класса, в чате началась битва желающих, классная погасила скандал одной фразой - кто идёт на линейку автоматически вступает в родительский комитет! Всё!!!
15+ уморительных переписок в групповых чатах, от которых хочется купить билет на другую планету
Истории
3 минуты назад
mks__ksm
Каждый, кто состоит хотя бы в одном групповом чате, знает — иногда диалог принимает такие обороты, что эти переписки можно читать на ночь вместо увлекательной книги.
- Однажды написала в домовой чат: «Отдам стол письменный», — и приложила фото. Ответила женщина: «Принесите мне в такую-то квартиру». Я ничего никому носить не собиралась и написала, куда можно подойти. Несколько дней спустя муж коллеги стол забрал. Так вот через неделю пишет та дама в чат: «Ау, соседи, где стол? На чем моя внучка уроки будет делать?» © be.happy.080627
- В День учителя посыпались поздравления в общий чат с родителями типа: «Марь Иванна, поздравляем!» Вдруг приходит фото одной мамаши — Татьяны. Она сидит на кровати в красной ночнушке. В чате тишина. Я в шоке. И тут пишет другая мама: «Танюшка лучше всех поздравила». © mks__ksm
- В домовом чате пишет сосед, что у него есть один билет на концерт и он отдаст его бесплатно. Я написала. Ни на что не надеялась, но через три часа получила сообщение, что он отдаст мне билет. Приезжаю, нахожу свое место, сажусь, а через 10 минут рядом садится мужчина и говорит: «Ксения, как добрались? Очень приятно, Влад». Вот так я без предупреждения оказалась на свидании. © hey.ksu
Для создания этого материала был использован источник: Dememtor / Pikabu
- В домовом чате достаточно долго разные люди писали сообщения типа: «Квартира 48, вы офигели? Ночь на дворе, а у вас музыка орет...» Так продолжалось примерно месяц, пока в чате не появилось новое сообщение: «Уважаемые соседи, здравствуйте, я собственник 48 квартиры. Там никто не живет уже 2 года». © ceadharlach
- Соседи снова настрочили 100+ сообщений в общем чате — пошел читать. Выяснилось следующее. Женщина у себя на этаже прямо напротив лифтов в общедоступной зоне поставила стиральную машину, большой телевизор и монитор от компьютера. Повесила камеру и начала ждать, кто позарится... © yanchevskiy
- Моих племяшей из сада забирал папа. В чат написала мамочка: «А вот этих детей может забирать мама, как всех остальных? Мой сын постоянно спрашивает, что это за дядя и почему у него такого нет!» На следующий день за детьми пришел муж сестры в парике. © myth_4e
Для создания этого материала был использован источник: yushkina / Pikabu
- Есть у нас такая переписка в родительском чате:
— С завтрашнего дня ученики будут заходить через турникет. (Учитель).
— На турнике будут подтягиваться? А сколько надо раз? (Родитель 1).
— Сейчас похолодало, на улице дождь. Обязательно это сейчас надо делать? (Родитель 2). © mushmelolo
- Проснулся утром, а в семейном чате папа прислал такое вот сообщение: «Уважаемые дети, если вы когда-нибудь решите жениться/выйти замуж, то обязательно вспомните эту историю. Сегодня, уходя на работу, я зашел в комнату поцеловать вашу маму. Она крепко спала. Только я взялся за ручку входной двери, как она догоняет меня со словами: „Кажется, я тебе вилку в ланчбокс не положила“, — и вилку протягивает». © brighterbolder / Reddit
Для создания этого материала был использован следующий источник: glzr1 / Pikabu
- Меня добавили в родительский чат, а я добавила мужа. Вечером пишет учитель: «Как вам не стыдно?! Завтра подходите поговорить». У меня шок, ничего не понимаю. Прихожу к ней. Выяснилось: какая-то мама ей позвонила и сказала, что я пикантные фотки в чат шлю. Оказалось, что под пикантными фото имелась в виду аватарка моего мужа. Мы там с ним вдвоем на пляже обнимаемся. Я учительнице фотку показываю, а она говорит: «Красивое фото, и правда». © alia_petite
- У нас есть семейный чат. И вот дети поехали к бабушке и дедушке на выходные, а я вечером писала свое сообщение в этот наш чатик. «Я вас всех очень сильно люблю. Спокойной ночи», — и благополучно отправила в школьную группу... Жаль, что никто не ответил взаимностью. © peshkun.pro.portrait
- Писала маме очень подробное сообщение о том, как у меня во время критических дней живот болит, и просила совета. Отправила случайно в общий семейный чат, где, помимо моих родителей, еще свекор со свекровью сидят... © MewMeowHowdy / Reddit
Для создания этого материала был использован следующий источник: JonDalton / Pikabu
- Моя тетя только что создала чат под названием «Организация вечеринки-сюрприза для Кати», добавила туда всех родственников, а сама вышла. Потрясающе. © PocketfulofThoughts / Reddit
- Продаем квартиру. Пришел покупатель, вроде все понравилось. Пишу через пару дней: «Берете?» Он: «Я уже сижу в чате этого дома». Оказалось, подошел к соседу и попросил добавить в чат. Зашел и пишет: «Всем привет, я ваш новый сосед. Уберите, пожалуйста, машину перед подъездом». И понеслось... Парковочные войны, ужасный интернет — все обсудили! Квартиру парень так и не купил. © dayanerys
- У соседей снизу живет собака какой-то очень маленькой породы, которая в квартире ходит в туалет. Если собаку оставляют одну надолго, она душераздирающе скулит. К слову, этого практически не бывает. Но как-то раз собака скулила весь вечер и всю ночь, у меня дети уже подвывали в унисон. Я написала в домовой чат. Соседка ответила, что она уехала, но дома ее муж. Через минуту мне уже звонил ее муж и орал, что нельзя такие личные вопросы выкладывать в чат. Видите ли, он отлучился из дома и теперь ему от жены сильно досталось. © kate.whatever / Pikabu
- Кто-то из соседей учится играть на пианино. Когда слышу косяки, например не та нота, пишу в чат дома: «Кто играет на пианино в районе 30 этажа — там соль-диез». Исправляют. © kira_piano_play
Еще больше уморительных переписок можно увидеть в наших материалах:
Комментарии
Уведомления
-
-
Ответить
Похожее
17 обычаев, которые кажутся выдумкой, но до сих пор практикуются в разных уголках планеты
Культура
1 месяц назад
15+ человек, в чью жизнь с ноги ворвался ремонт
18 поездок на такси, которые сделали день, но полностью сломали мозг
15+ ностальгических историй о том, как сущие мелочи могут послужить машиной времени
10 летних вещей, которые не стоят своих денег
Семья
1 месяц назад
Мы узнали, что скрывалось за поступками 10 героев из наших любимых мультфильмов
Кино
1 месяц назад
20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два
Народное творчество
1 месяц назад
15 историй о людях, которые порой так наглеют, что аж смешно становится
Истории
2 недели назад
16 историй, которые случились с женщинами за 30, и тут есть над чем подумать
15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом
15 человек, которые просто переступили порог чужой квартиры, а дальше начались странности
20 человек, которые оказались в центре настоящей детективной истории и знатно обалдели
Истории
3 недели назад