18 случаев такой вопиющей беспардонности, на которую и ответить нечего

Иногда кажется, что у некоторых людей просто нет внутреннего фильтра. Они говорят и делают все, что взбредет в голову, будто слово «тактичность» они впервые слышат от вас. Мы собрали 20 случаев, когда наглость и невоспитанность достигли таких высот, что остается только смотреть на это и записывать в качестве анекдотов.

  • После неудачного брака вернулась в свою деревню. Обнаружила в своем дворе соседку, которая собирала мои яблоки. Та даже не смутилась: «А что такого? У тебя много, а мне козам давать надо!» Решила поставить двухметровый забор (у меня угловой участок), чтобы никто даже не видел, что у меня на участке делается. Но встретила сопротивление со стороны другой соседки: «Ты зачем такой высокий забор поставила? Я раньше снег к вам на участок кидала, а теперь мне что, через 2 метра кидать?» И что? Кидает! Соседке уже далеко за 70! Всем бы такое здоровье. © Lisa Orlova / Dzen
  • Была на свадьбе у подруги, а она из очень состоятельной семьи. Рядом сидели две женщины с девочкой лет 5. Сначала они переложили в свои пакеты все из тарелок, потом собрали по 6 вилок и ложек, тканевые салфетки. Мы (у нас был в основном студенческий стол) просто в шоке все были. А потом начались танцы. У нас по традиции гости дают деньги танцующим жениху и невесте или их родителям, а потом из этих денег платят музыкантам или просто они остаются у молодых. На свадьбе были люди состоятельные, денег давали много, а кто-то, особенно молодые мужчины, их просто кидали над танцующими. Так эти женщины тут же отправили девочку собирать эти деньги, и, как вы понимаете, складывала она собранное не в специальную вазу, а в сумочку своей мамы. Такая высокодоходная свадьба получилась у семейки. © Хадижат Курбанова / Dzen
  • В Турции зашли в кафе, поели, попросили счет. Официант принес бумажку, от руки написанную. Спрашиваю, мол, откуда там лишние цифры, а он нагло так: «Это плата за сервис — 30% от счета!» Ну, ладно. Кладу деньги, а он выдает: «Тут мало. Ты должна мне чаевые оставить, ведь я тебе все нормально посчитал по нормальным ценам!» Я сказала, что ничего оставлять не буду. Он кинул папку со счетом, выругался и ушел. © _firfiraa
  • Ходил в лес. Грибов набрал так, что еле до дома допер, устал, промок. Смотрю дома на эту груду — а их же еще и чистить надо! Позвонил жене знакомого: «Зайди, грибами поделюсь», а сам ушел в ванную греться. Выхожу и глазам своим не верю — она уперла все грибы. Звоню другу: «Юр, ты грибы уже почистил?» Он такой: «Нет». А я ему радостно: «А мне и чистить не надо!» © Владимир Акамов / Dzen
  • У меня была ситуация. У мужа родной брат женился, на свадьбе их бабушка сказала: «Вот, как хорошо: было у меня два внука и внучка (родная), а теперь будет два внука и две внучки. Но прикол в том, что на тот момент мы с мужем были женаты уже 10 лет, и у нас уже был сын. То есть я не стала второй внучкой. Про меня и единственного правнука она не вспомнила. Зато у нее появилась вторая внучка. © Екатерина / Dzen
  • На выписку внучек от своей дочери свекровь прискакала оба раза, а на выписки наших сыновей — ни разу. Даже возраст запомнить не может. Будучи в 100 метрах от детей не поздравит очно, а пришлет картинку на трехлетие ребенку: «С четырехлетием!» Надо ли уточнять, что подарков для внуков нет. Зато внучкам дарятся: бассейн, велосипед и прочее. Ах да, я — провинциальная хапуга, хотя живем мы в моей квартире! © Natalya Khudyakova / Dzen
  • У меня ярко-синие волосы, и когда я ношу их распущенными, они доходят мне почти до пояса. Я была на экскурсии и стояла посреди торгового центра, смотря на карту, когда ко мне сзади подошла женщина и потянула меня за волосы. Я вскрикнула от испуга и обернулась, а женщина просто сказала: «Ой, я думала, это парик». И ушла. © pintsize******* / Reddit
Natalya Doronina
1 день назад

Ну не любит вас бабушка мужа, не-лю-бит. Имеет право. И вы ее любить не обязаны.

-
-
Ответить
  • Знакомая взяла книгу почитать (это было в 2000-м). Книги покупал папа и он всегда помечал страницы некоторые, чтобы потом опознать можно было. Обычно это была середина книги. Взяла и забыла месяца на три-четыре. Прихожу как-то к ней в гости, увидела обложку и вспомнила. Прошу отдать, а она мне, мол, ничего не знаю, это моя. Я стала проверять: страница, на которой предположительно была метка, вырвана. Спорить я не стала, но с тех пор эту даму к себе не приглашала и вообще ничего не давала ей, очень она обижалась на это. © екатерина л. / Dzen
  • Был приглашен на свадьбу коллегой по работе. Удивился, мы — далеко не ровесники и знакомы так себе. За несколько дней до свадьбы звонок от невесты (я ее знать не знал) с вопросом, сколько денег я собираюсь подарить и определила минимальную сумму. Я офигел от такой беспардонности и отказался от приглашения, сославшись на занятость. © Сомневающийся / Dzen
ФинтУшами
1 день назад

знакомой, взявшей книгу, надо сказать, что да, это твоя, а мне верни целую, как брала.

-
-
Ответить
  • Пока свекровь жила с нами, золовка каждый день заходила проведать ее, причем с двумя детьми и исключительно в обед. Надо ли добавлять, что продукты покупали мы с мужем и готовила только я? Вечером приходишь — еды нет! © Wall-e-expert Today / Dzen
  • Я шел по улице, а человек позади меня постоянно наступал мне на пятки. Сначала я подумал, что это просто случайность. Но он снова наступил мне на ноги, схватил меня за плечо и прорычал: «Иди быстрее! Ты слишком медленный!» Господи, неужели это было необходимо? © Unknown author / Reddit
  • Однажды я гулял по торговому центру, и ко мне подошел парень, который сказал, что он из другого города. Он искал один из магазинов и спросил, не могу ли я подсказать ему дорогу. Я сказал: «Да, конечно, просто идите вниз и поверните налево, когда увидите фуд-корт». Его лицо стало серьезным и расстроенным. Он сказал: «Только не говорите мне, что делать». Я немного растерялся, мне казалось, что он просто шутить надо и я поменял формулировку: «Ладно, если ты увидишь фуд-корт, магазин будет к тебе...» Но он продолжил: «Эй, мужик, я сказал, не указывай мне, что делать». Он был абсолютно серьезен и пристально смотрел на меня. Я шел с другом, и мне не хотелось ввязываться в конфликт в торговом центре. Я просто указал в общем направлении и сказал, что это в той стороне. Он кивнул и ушел. © workinprogress49 / Reddit
  • Со мной в квартире живут сын, невестка и внук. Когда внуку должно было исполниться 9 лет, я купила для него в подарок большой красивый плед и коробку конфет. Спрятала у себя в комнате, в шкафу. И вот наступил день рождения, я с работы спешу скорее поздравить моего внука. Зашла домой, и тут моя невестка радостно объявляет, что они с внуком залезли в мой шкаф, достали и утащили к себе в комнату мой подарок!
    Я была в шоке. Никогда не думала, что так можно сделать! Конечно, я была страшно злая, отчихвостила невестку, а та радостно ржет в ответ, мол, а че такого? Внук виновато смотрел на меня. Ребенок понял, что так нельзя делать, а эта — нет! Она даже не поняла, что испортила мне праздник и настроение, а я с тех пор забыть это не могу. © Татьяна Попова / Dzen
  • Я был на концерте моей девушки в начальной школе (она учительница музыки). Зрительный зал был переполнен, и мест на всех не хватало. Место, на котором я сидел, находилось в последнем ряду в задней части зала и было ближе всего к проходу. Я почувствовал какую-то тяжесть на голове и подумал, что это моя девушка, так как это было еще до начала представления. Поднимаю глаза, а какой-то чувак использует мою голову как подставку для рук. Я не склонен к конфронтации, поэтому просто посмотрел на него, а он в ответ посмотрел на меня и все же убрал руки. Но я чувствовал себя очень неловко до конца концерта. © AdvertentExactness / Reddit
  • Шесть лет назад я оформил развод. Приехал на дачу с подругой, а там бывшая теща что-то делала на грядках. Я спросил, что это она тут забыла, теща ответила: «Мне теперь нельзя приезжать на нашу дачу?» Я напомнил ей, что дача принадлежит мне, а я уже как шесть лет развелся с ее дочерью. А следующей весной мне позвонил тесть и сказал, что на нашей даче были какие-то незнакомые люди, которые их прогнали и угрожали спустить на них собак, если они снова придут. Ну, а я просто продал дачу, вот и все. © Палата № 6 / VK
  • Свекровь работала до обеда и взяла привычку сразу после работы идти к нам. А ребенок в это время спал. И я попросила не приходить в это время, так как тоже хочу отдохнуть. Она жила не далеко и зайти позже не было проблемно. Но человек просьб не понимал. Я отключила домофон. Так она стала названивать соседям, чтобы открыли дверь в подъезд. Потом долбить в тамбур, пока ей не открыли соседи через стенку. Ну и уже в нашу дверь. Приходилось открывать, чтобы не разбудила стуком ребенка. На повторную просьбу отвечала: «Ничего, я в зале полежу, подожду пока внук проснется». © Марина С. / Dzen
  • В юности я была такая безобидная, которую свекровь, видимо, считала просто дурочкой. В это время я закончила университет, сдала экзамен на нотариуса и начала работать директором учреждения. Но ей было все равно. Она рвала с моих грядок помидоры, брала мои вещи и некоторыми даже полы мыла. А потом она заболела. И никто из ее любимцев не повез ее к врачу. Мы узнали, приехали за ней и увезли в больницу. Там ее подлатали и теперь, наверное, до нее дошло, кто есть кто. © Валентина / Dzen
  • Стояла в супермаркете в очереди за салатиком. За мной стояла девушка, которая уже в итоге чуть не прижималась ко мне вплотную. Мне, в свою очередь, пришлось немного подпереть даму передо мной. Потом мне надоело и я предложила девочке: «Давайте уж наконец-то обнимемся и будем стоять рядом как добрые старые друзья». Девочка подпрыгнула на месте. Народ, к счастью, оказался с чувством юмора, все хохотали. © Инкогнито 3897 / Dzen

