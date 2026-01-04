15 человек, которые просто хотели снять жилье, а попали в какое-то реалити-шоу
Снимать жилье — это всегда непредсказуемая история. Есть, конечно, вероятность найти идеальный вариант, но при этом вполне возможно получить в комплекте с квартирой такого собственника или соседа, что мирный быт превратится в настоящий аттракцион.
- Сняла квартиру. Район неплохой, цена — тоже. В первый день явился сосед снизу, мол, что-то капает на его свежевыстиранное белье. Поговорили. Вечером опять пришел и такой: «А ты замужем?» Я стою в шоке, а он как заорет: «Жена, иди сюда! Тут соседка — познакомишься с ней!» Оказалось, что они с женой держат пари. Дело в том, что раньше квартиру снимали семейные пары. Вот они и решили поспорить, какой квартирант будет в этот раз.
- В студенчестве снимала двушку у милейшей бабули. Она всегда звонила заранее перед визитом и пирожки мне приносила. Но вот однажды возвращаюсь я с пар, захожу на кухню, а там сидит какой-то левый мужик и кофе пьет как у себя дома. Вылетаю во двор, как раз бабуля идет. Говорю: «Там в квартире мужик сидит!» А она такая: «А, так это твой новый сосед. Я смотрю, ты уже больше года одна, а тебе замуж пора, вот и решила помочь». © Палата № 6 / VK
- Летом мы с сыном поехали отдыхать и сняли квартиру. Хозяйка дала ценные указания, советы и сообщила, что мусор в пакетах надо выносить за дверь, а дальше служба сама позаботится о нем. Я заранее оповестила хозяев о дне отъезда. Естественно, мы там в магазины ходили и кучу всего накупили, так что после нас осталось много коробок, упаковок и прочего мусора. В день отъезда пришел друг хозяев за ключами. Дело было в субботу. Я с чемоданами, сыном и кучей пакетов с мусором, закрываю дверь, передаю ключи и отписываюсь хозяйке: «Ключи передала, мусор вынесла за дверь». Упаковываемся в такси, и тут смс: «Срочно вернитесь и отнесите мусор на мусорку! Сегодня суббота, служба не работает — за выходные будет штраф!» Пришлось мне дважды бегать и мусор этот выносить. Таксист за ожидание больше денег с нас взял, а потом муж хозяйки еще пишет: «Не обращайте внимания на мою супругу, хорошего вам перелета!» © i_best_kz
«При приеме квартиры владелец заявил, что тут грязно и вообще квартира за 3 года ни разу не была мыта»
- Подруга попросилась на время развода у меня пожить с ребенком. Только я ушел на работу — звонит хозяйка: «Что за цирк у тебя в квартире?» Она прилетела с другого конца города на квартиру и устроила полный разнос. Оказалось, ребенок поднял трубку домашнего телефона и сказал: «Алле!» Как выяснилось позже, хозяйка квартиры регулярно так звонила, просто когда я брал трубку, она ее вешала! В общем, Людмила Ивановна, спасибо вам, после этого я купил квартиру! © lDice / Pikabu
- Из моего депозита за квартиру только что вычли стоимость работ за починку дома в результате повреждения от солнца! На какой планете за это ответственен арендатор?! © InternationalBear / Reddit
- Решила моя девушка выращивать бамбук в домашних условиях. Начиталась книг, видеороликов насмотрелась и взялась за практику. Вылез стебель, который весьма быстро превратился в бамбуковый столб под метр. Его однажды заметила наша соседка. На следующий день заходит к нам хозяйка квартиры с этой соседкой, а та жалуется ей: «Ты погляди! Вообще совесть потеряли — они же бамбук выращивают, употреблять ведь его будут!» © Палата № 6 / VK
«Владельцы нашего нового жилья приготовили вот такой приветственный подарочек»
- Мы уже больше года намекает хозяину, что неплохо было бы входную дверь починить. Она хлипкая, мы даже на замок ее уже закрывать боимся. Вычитали где-то, что можно из арендной платы взять сумму и на нее починить дверь. Пишем владельцу об этом. В ответ он тихо-мирно говорит: «У вас есть 30 дней на выселение». Что, блин? Почему?! © pseudanthia / Reddit
- Снимали квартиру с мужем. Уезжали в отпуск. Чемодан вышел очень тяжелый и в спешке вытащили часть вещей, оставили в прихожей. Возвращаемся. Дверь закрыта на один замок вместо двух — я уже напрягаюсь. Заходим. В прихожей вещи сложены аккуратными стопками. Начинаем выяснять. Оказалось, что хозяйка была в наше отсутствие и решила, что бардак надо превратить в порядок. Помимо этого, она вытащила на видное место часть своих вещей, которые мы убрали на хранение подальше. Вместе с этим забрала с собой несколько предметов с кухни, которые принадлежали мне: «Ой, да они совсем как мои, вот я и подумала, что мои». День, когда мы съехали оттуда, был очень счастливым. © dashe_po_dushe
- Мы с мужем искали квартиру. И вот поехали смотреть несколько вариантов, а одним из них был дом. Приезжаем — нас приглашают пройти в дом по соседству. Заходим. Нас усаживают за стол, напротив садятся бабуля с дедулей и начинают самый настоящий допрос: кто мы? что мы? где мы? Я просто сидела в шоке и представляла, как я загораю на заднем дворе, а бабулита через кусты заглядывает и спрашивает, все ли в порядке сегодня у нас в доме. Конечно, мы туда не заехали. © kroker_nadja
«Как выглядит ванна после 20-минутного душа. Владелец не хочет вызывать сантехников, говорит: „Сам починю!“ Месяц уже прошел, а воз и ныне там»
- Снимаю комнату в большом доме, работаю баристой в аэропорту. Денег на аренду мне более чем хватает. Но вот хозяйка дома при любом удобном и неудобном случае спрашивает, когда я сменю работу на «нормальную». Ума не приложу, зачем ей это, я же плачу вовремя. © ZealousidealCoat8110 / Reddit
- Живем в съемной квартире, хозяйка — адекватная женщина. Договорились обо всех нюансах еще при заключении. За все время проживания она ни разу не приезжала, все вопросы решаем по телефону. И тут сегодня звонок с незнакомого номера:
— Здравствуйте, вы квартиранты? Я хочу купить эту квартиру, вы дома? Я тихонечко посмотрю, сейчас зайду.
Пришлось культурно отправить девушку по своим делам. © abai_qadam
- Хозяйка наняла маляра, чтобы он освежил внешний вид дома. Парень местный. В первый день попросился в туалет. Вечером обнаруживаю, что моя зубная щетка мокрая. Из чужих в туалете был только маляр. Я вытащила себе новую щетку, но для проверки оставила старую на месте. На следующий день он снова попросился в туалет. Посмотрела — теперь детская щетка мокрая. Вопрос: что маляр делал с нашими зубными щетками? © alima_academe
«Скоро съезжаем с квартиры. Смотрите, что нам оставил владелец»
- Хозяин дома приехал к нам, потому что я не отвечал пару дней на его электронное письмо. У нас интернета не было, я ждал зарплату. Я отец-одиночка и мне не очень просто. За аренду я всегда плачу вовремя, кстати. Владелец такой говорит, мол, купи себе телефон — я объясняю, что у меня нет желания ежемесячно платить еще и за телефон и вообще это мое личное дело, почему его у меня нет. Разругались. Я говорю, мол, ладно, куплю телефон. В ответ получаю: «Знаешь, если у тебя денег на телефон нет, то и жить в моем доме тебе не по карману будет». Ну капец. © ***Marksman / Reddit
- Мы снимаем квартиру, и вот как-то наши соседи родственникам своим дали мой номер и сказали, что квартира продается. Те хотели прийти и посмотреть ее. Я говорю, что квартира не продается, а они еще со мной спорят . Позвонила хозяйке. Она говорит: «Нет, я не продаю». © ekaterina_manbaeva_kuldasheva
- Долгое время не могли найти квартиру. Когда уже отчаялись, попался идеальный вариант. Три комнаты, хороший ремонт, близко к работе. Стали договариваться — вскрылся нюанс. Хозяйка предложила большую скидку, но с небольшим условием, что мы какое-то время поживем с ее сыном. Аргументировала она тем, что в квартире три комнаты, а у нас нет детей и это будет такая тренировка. Как-то не соблазнило нас такое предложение. © Мамдаринка / VK
