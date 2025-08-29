16 историй о том, что у арендатора и арендодателя одна боль на двоих
Все мы слышали страшные истории о неадекватных арендодателях. О тех, кто приходит без предупреждения, устанавливает скрытые камеры или отказывается возвращать залог. Но что, если взглянуть на ситуацию с другой стороны? Владельцы квартир тоже сталкиваются с таким, что даже самым искушенным риелторам не снилось.
- У меня была квартиросъемщица, которая позвонила и сказала, что вся квартира покрылась плесенью. Я сорвалась и быстро приехала к ней. Осмотрелась вокруг, все действительно было покрыто темноватым слоем непонятно чего. Я изучила внимательно и вдруг поняла, что это сажа от круглосуточной готовки на большом количестве масла. После того, как я сказала об этом квартиросъемщице, она попросила приехать отца, и они оба начали убеждать меня, что это плесень. Мне пришлось объяснять, что плесень не растет на пластиковых деталях, например, на выключателях, и не оставляет идеальных контуров, если снять рамки с фотографиями со стены. © geman777 / Reddit
- Решил сдать квартиру коллеге. Работал с ней долго, плюс знал ее семью, в общем, решил, что кандидат достойный. Как итог: притащили с собой клопов, каким-то образов вытащили и продали 100-летний деревянный гарнитур, а еще продали центральный блок системы вентиляции. © I_am_a_Wookie_AMA / Reddit
- Я переехала в квартиру в старом здании. Арендная плата была небольшая, расположение — удачное. Около месяца назад я делала перестановку в спальне и решила наконец убрать заколоченную гвоздями панель в задней части шкафа. Мой парень схватил молоток и выломал ее. За ней была крошечная комната без окон, размером, наверное, с большую гардеробную. В ней было пусто, если не считать старого деревянного стула и стопки пожелтевших газет 1970-х годов. Позвонил своему арендодателю, он был удивлен не меньше моего. Он владел зданием около 20 лет и понятия не имел, что там есть потайная комната. В итоге я решила сделать здесь уголок для чтения. © Inevitable-Sense740 / Reddit
- Я на пенсии. Сдаю квартиру. Когда постояльцы начинают беспричинно задерживать оплату жилья, просто рассказываю им какую-нибудь страшилку про свою квартиру. Например, про криминал какой-то на кухне, или про то, что домовой живет в шкафу. В течение недели сами съезжают. Прямо получаю наслаждение от этого. © Подслушано / Ideer
- Попросила свою хозяйку починить проводки в щитке. А она вон что натворила. Теперь у меня нет ни Wi-Fi, ни телефона. Моя первая съемная квартира. © Fearless_Nope / Reddit
- Сдали дом. Так жильцы решили в подвале устроить ферму по разведению черепах. Они просто залили бетонный пол водой. На стене, на минуточку, был гипсокартон. Как узнали, выселили в два дня. © Unknown author / Reddit
- Сдавали квартиру одному парню, никаких проблем не было, но вдруг он внезапно решил съехать. Пришли за ключами, осмотрелись: ничего не сломано, но и не убрано. Решили сами через пару недель все помыть. И вот чистим квартиру, заглядываем за диван, а там черепаха. Жилец, конечно, нас не предупредил о том, что такой сюрприз оставил. Мы рванули к ветеринару, оказалось, она водоплавающая и без воды чуть не погибла. Мы выходили малышку, назвали Женей, купили ей огромный аквариум. Теперь у нас в семье есть питомец, правда, не пушистый.
- Решили мы сдавать двушку. Еще на стадии ремонта сам собой нашелся квартирант. Осмотрел квартиру, сошлись в цене, договор оформили устно, закрепили мужским рукопожатием. Только попросил чуть ускориться с ремонтом. Я в свою очередь попросил бережнее относиться к своему имуществу и ремонту, ведь почти весь ремонт сделан моими руками, можно сказать душу вложил. Он исправно платил квартплату, а я за 9 месяцев его ни разу не навещал. Потом позвонил он и сказал, что его сократили на работе, и что он хочет съехать. Говорю: «Без проблем, ключи можешь отдать соседям снизу». Через несколько дней решил проведать квартиру, взял ключи у соседей, открыл дверь, зашел, и что я увидел... Квартиру, как будто в ней никто не проживал. Идеальная чистота, все прибрано, все на месте, ничего не сломано, притом что у него на тот момент было двое детей. © maratk / Pikabu
- У одного из моих жильцов засорилась кухонная раковина. Вместо того, чтобы позвонить мне, чтобы я вызвал сантехника и прочистил ее, они продолжали ею пользоваться. В конце концов вода протекла в квартиру этажом ниже, и тогда со мной связались из управляющей. Испорченный паркетный пол, потолок, и много плесени — вот все, что я получил, за причиненный ущерб мне никто не заплатил. © Proof-Albatross6235 / Reddit
- Снимал 3 года таунхаус. Решил переехать. Хозяин прислал риелторов, по всей видимости, чтобы продать домик. Так он приезжает и начинает возмущаться, что деревья все закрывают. Я по доброте душевной подрезал лишнее. Приехал хозяин и сказало что все ерунда, неправильно я подстриг. И сделал все сам. Фото сверху — моя работа. Снизу — итоговый результат. © AxelPantheonXIV / Reddit
- Начальник вынужден был снимать квартиру в другом городе. Городок маленький, предложений не так уж и много, а хороших квартир и того меньше. И тут выскакивает объявление с прекрасной квартирой, отличным ремонтом и подозрительно низкой ценой. Просмотров много, из желающих очередь. Как оказалось — в этом вся и суть. Хозяйка квартиры, очень интеллигентная, обеспеченная дама, проживает в столице, в городок приезжает раз в год, на месяц. И устраивает смотрины. Цена низкая, потому что ей важен человек, а не уровень его дохода. Из большого числа желающих выбирает лучшего и пока, как говорит, еще ни разу не ошиблась. © Maarizza A / ADME
- Целый год говорил хозяину, что надо менять потолок, провисает. Итог на фото. © dondafreak / Reddit
- Надо было как-то срочно снять квартиру. Позвонили по объявлению. Риелтор живет на другом конце города и требовал комиссию 100%. Риелтору, видимо, лень было ехать в 8 вечера на показ, при том что сразу сказали, что вариант наш, будем снимать. Персонаж оказался интересным. Позвонил хозяйке и сказал, чтобы сама показала, ему не удобно и она ближе живет. Ей пришлось детей оставить, в будний день поздно вечером ехать на метро показывать квартиру. Встретились. Квартиру сняли. Договор подписали без риелтора, отправили его лесом. © Hamster77 / Pikabu
- Сдаю квартиру молодой компании музыкантов: три парня и две девушки. Вспоминая свои скитания по съемным квартирам, пытаюсь быть идеальной хозяйкой: не прихожу, цену не поднимаю, вещи не храню. Лишь бы не съехали мои хорошие. И все потому что
это моя месть соседке, которая четыре года каждое утро включала на весь дом одну и ту же песню. © Подслушано / Ideer
- Переехала в другой город и сдала квартиру порядочной семейной паре. За год до этого сделала там капитальный ремонт, так как собиралась жить сама. Потом стали задерживать оплату, попросила съехать. В итоге: кухонный гарнитур убитый, на потолке в зале жирные пятна, хозяйка решила заклеить окна двухсторонним скотчем, на полу в туалете как будто клей застывший горочкой (это была ветошь влажная, в итоге она на кафеле засохла и местами прилипла). Сдала в итоге квартиру трем мужчинам, заезжаю иногда за оплатой. Меня встречают чистота, в доме всегда порядок, купили себе каждый в комнату по телевизору и платят всегда вовремя. © araiskii / Pikabu
- Сдавала квартиру. Всегда удивляли квартиранты, которые кривились от моих ежемесячных посещений. Да, я осматриваю свою квартиру. Да, вы тут не у себя дома. Причем заранее все всегда оговаривалось и я предупреждала, что буду приходить и смотреть. Но каждый раз были недовольные лица и фырканья: «Приперлась надсмотрщица в нашу квартиру». Почему квартиранты считают съемное жилье своим? Там все мое, от жалюзи до тарелок, и они это просто на время берут попользоваться за деньги. Короче, не любила я сдавать квартиру. Проблем больше, чем выхлопа. © Вера / ADME
Комментарии
Какой разброс характеров владельцев - от хозяина, который даже не пришел забрать ключи после выезда жильца, до дамы, ежемесячно приходящей для осмотра и подсчета тарелок)
Сама на днях смотрела квартиры-двушки в аренду в нашем городе по просьбе знакомой.
Заметила, что стали появляться не просто маленькие "деленки", а уже и коммуналки с общей кухней.
Удивилась другому - в одной квартире явно виден свежий ремонт - новые полы и ванная, новые кондей, свежепокрашенные стены, новая кухня.
И на всю кухню - 1 (одна) розетка под окном. Что в нее жилец должен втыкать - холодильник, плитку или чайник - пусть решает сам)