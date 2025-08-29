16 историй о том, что у арендатора и арендодателя одна боль на двоих

Какой разброс характеров владельцев - от хозяина, который даже не пришел забрать ключи после выезда жильца, до дамы, ежемесячно приходящей для осмотра и подсчета тарелок)

*****************************

Сама на днях смотрела квартиры-двушки в аренду в нашем городе по просьбе знакомой.

Заметила, что стали появляться не просто маленькие "деленки", а уже и коммуналки с общей кухней.

Удивилась другому - в одной квартире явно виден свежий ремонт - новые полы и ванная, новые кондей, свежепокрашенные стены, новая кухня.

И на всю кухню - 1 (одна) розетка под окном. Что в нее жилец должен втыкать - холодильник, плитку или чайник - пусть решает сам)