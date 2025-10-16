16 комиксов, глядя на которые, многие родители скажут: «Ого, мы в детстве такими не были»

Достичь взаимопонимания между поколениями — это дело не одной минуты. Нас не понимают наши родители, мы не понимаем наших детей. И это нормально, ведь время не стоит на месте. Предлагаем вам включить свою любимую ретро-мелодию и поразмыслить над некоторыми ситуациями в наших комиксах. На любые возникшие эмоции — ноль процентов осуждения. Главное, относиться ко всему с юмором.

Сейчас вместо самодельной открытки скорее можно получить видеопоздравление в соцсетях. На холодильник не повесишь, но все равно приятно

Когда-то мы тайком брали мамины тени и пытались повторить макияж, который видели в кино. Сейчас ассортимент детской косметики приятно удивляет

Элина Че 22 часа назад Накрашенные тяжелым макияжем для 40-летних по урокам из тытуба 10-15-летки по-прежнему кринж. Даже не в школу. Видела несколько макияжных блогеров, которые вдруг заявляют, что им 18-20 лет. Реакции в комментах всегда одинаковые - точно? Я думал 40.



Детская косметика, как и мужская (я не про уход, про макияж) - лишь новая ниша продаж, придуманная маркетологами. - - Ответить

Мы иногда не знали, что хотим на день рождения или Новый год. Теперь дети просто складывают все в корзину на маркетплейсах

Часто нас отдавали в кружки, которые были ближе к дому. Теперь выбрать клуб по интересам сложнее

Morgana 19 минут назад Дочь пошла в первый класс и начала носить из школы рекламки всевозможных кружков: аккордеон, футбол, скрипка, модельное агентство. Какой там анализ сильных сторон, она хочет на все - - Ответить

Иногда нам приходилось самим мастерить себе костюмы и придумывать сценарии игр. Теперь есть квесты и VR-пространства

Серьезный разговор с отцом заставлял сыновей краснеть. А теперь папы записывают наставления своих чад

Когда-то все проводили время у одноклассника с видиком. Теперь ребята скорее выберут торговый центр с бесплатным вай-фаем

Наши бабушки делали самые вкусные пирожки и компот, а мы это ценили

Мы, краснея, слушали наставления родителей перед первым невинным свиданием. А сейчас дети дают нам советы. И не самые плохие, надо сказать

Теперь ответ на вопрос «Кем ты хочешь стать?» может удивить не на шутку

Интернет упростил поиск, а молодежь почти никогда не проверяет достоверность источников

Многие темы в доме были под запретом и затрагивались лишь в чрезвычайной ситуации. Сейчас наши дети знают все, и это здорово

Интересы и увлечения стали совсем другими

У нового поколения свои заботы и совсем другие мечты

Мы записывали в блокнот бабушкины секретные рецепты и обещали их никому не рассказывать. А нынче внуки сами выступают в роли шефов

Когда-то поводом для неподдельной детской радости была случайная цифра, найденная в куске сыра. А сейчас для счастья нужен эксклюзив