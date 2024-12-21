9 фильмов, которые согревают душу и пробуждают любовь к жизни

Хорошее кино — это как целебный эликсир на сердце. В этой подборке — фильмы и небольшие сериалы, которые согреют в холодные и темные вечера.

«Отпуск по обмену»

Крепкая классика с известными актерами. Аманда живет в Лос-Анджелесе и работает редактором. Айрис живет в Суррее, она журналистка. Девушки решают поменяться домами на две недели на Рождество — обе пытаются забыть о своих проблемных любовных отношениях, только вот любовь все равно найдет их. Рейтинг IMDb — 7.0/10

Милота для зимнего вечера. Я смеялась во весь голос. Развязка довольно предсказуема. В конце концов, это романтическая комедия. Однако «Отпуск по обмену» — отличный фильм для тех, кто хотел бы на время отстраниться от реальности и просто наслаждаться жизнью. Посмотрите его! © cheetara94 / IMDb

«Минари»

Корейско-американская семья переезжает на ферму в Арканзасе в поисках своей собственной американской мечты. Среди трудностей новой жизни они открывают для себя неоспоримую стойкость семьи и находят то, что действительно делает дом домом. Рейтинг IMDb — 7.4/10

Это фильм о любви и дружбе. О том, как сложно строить отношения внутри семьи, когда вокруг множество проблем. И как порой странные и несчастливые обстоятельства помогают начать по-настоящему ценить тех, кто рядом с тобой. © Kate Phoenix / Отзовик

«Худший человек на свете»

Здесь и романтическая комедия, и драма. Мы наблюдаем за жизнью Джули - молодой женщины, которая лавирует в бурных водах своей личной жизни. Джули изо всех сил пытается найти свой путь, находясь в конфликте между своими желаниями и чужими ожиданиями. В конце концов она разбирается в себе и находит свое место в жизни. Этот фильм учит принимать себя. Рейтинг IMDb — 7.7/10

Фильм добрый, без всякой жестокости. Главная героиня с детства склонна к рефлексии, из-за чего она вечно в поиске. Она как зажигалка, горит ярко, но быстро угасает. Затем это повторяется снова. В конечном итоге она находит себя. Ту, которой окружающие не навязывают свои желания. Ту, которая живет и радуется дню просто так. © Руслана77 / Отзовик

«Все радостные места»

Перед нами история Вайолет и Теодора, которые встречаются и меняют жизни друг друга навсегда. Борясь с эмоциональными и физическими шрамами из своего прошлого, они познают исцеляющую силу любви. Рейтинг IMDb — 6.6/10

Этот фильм я нашла, когда искала что-нибудь с участием Эль Фаннинг. Мне сразу понравилось и описание, поэтому я тут же же села смотреть два часа не отрываясь. Сюжет очень захватывает. Фильм учит не сдаваться, даже когда кажется, что ничего нельзя исправить. © Паву4ок / Отзовик



«Голос монстра»

Фэнтезийная психологическая драма, рассказанная от лица 12-летнего героя. Фильм рассказывает историю мальчика Конора, у которого серьезно заболела мама. Когда мальчику особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Конору истории, которые помогут ему понять, что, даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Рейтинг IMDb — 7.4/10



Истории, рассказанные старым деревом, заставляют задуматься. Ведь нет только хороших, или только плохих людей.

Сильная картина, которая затрагивает самые глубокие чувства. Этот фильм долго не выходил у меня из головы. © Irina— / Отзовик



«Свет в океане»

Молодожены Том и Изабель поселяются на уединенном острове, муж работает смотрителем маяка. Однажды к берегу пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги решают воспитать младенца как родную дочь, не представляя, насколько сильно поменяется их жизнь. Рейтинг IMDb — 7.2/10

Этому кино присущи неспешное повествование. Потрясающие по красоте виды, звуки природы (крики птиц, шум океана), свет от маяка, закадровая музыка — все это создает нужную атмосферу с самого начала. Зритель погружается в открывающийся перед ним мир — мир смотрителя маяка, который в одиночестве несет свою вахту и дарит людям то, что им так необходимо — свет в кромешной тьме. Вместе с Томом и его женой мы проживаем целую жизнь. Актеры великолепны! © Блажена / Kinopoisk

"Один день"

В этом мини-сериале мы видим на первый взгляд типичную любовную историю. Он богатый, она — из простой семьи, но любовь преодолевает все. Вот только Декстер и Эмма, раз за разом встречаясь в день своего знакомства, не могут объясниться. Кажется, что они уже потеряли шанс на счастье. Будет ли судьба благосклонна к ним, или они обречены? Рейтинг IMDb — 8.1/10

Не ожидала, что лягу спать в 4 утра. Было не оторваться. Мне понравились и персонажи, и сама история. Актеры сыграли великолепно. Сценаристам — мои аплодисменты! © Gaellyn / IMDb

«До встречи с тобой»

Луиза теряет работу. После попыток найти что-то подходящее, ей предлагаю вакансию сиделки у богатого парализованного парня. Обязанности простые: составлять ему компанию, готовить чай, кормить и давать лекарства. Сначала ее пациент ведет себя нелюдимо и грубо, но Луиза, благодаря своему легкому характеру, понемногу возвращает ему интерес к жизни. Но что судьба дальше готовит для этой пары? Рейтинг IMDb — 7.4/10

Я смотрю его уже в шестой раз! Особенно рекомендую, если вы — фанат Эмилии Кларк. Она там такая милая! © anaisverny_ploypailin / IMDb

"Семейный план"

Свежий корейских мини-сериал. Описание цепляет с первой строчки: "Группа людей с суперспособностями маскируется под обычную семью". Семейству предстоит победить преступность, начиная от школьных хулиганов и заканчивая криминалом. В роли самой опасной и самой лучшей мамочки на свете - Пэ Ду-на. Рейтинг IMDb — 8.5/10

Посмотрела запоем начало. Это классный южнокорейский сериал. Там офигенные сюжетные твисты, актерская игра как всегда на высоте. Как по мне, лучше "Игры в кальмара". © astra