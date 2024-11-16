9 добротных фильмов со зрелыми героинями, от которых невозможно оторваться

Истории героинь, у которых за плечами большой жизненный багаж, могут быть невероятно вдохновляющими. Мы собрали фильмы про сильных женщин, которые не показывают зрителям лощеную картинку, а откровенно рассказывают о болях и радостях героинь, отношениях с детьми, мужчинами и со своим меняющимся телом. В каждой из таких историй есть что-то, что заставляет задуматься о собственной силе и способностях.

Субстанция

Элизабет Спаркл в исполнении Деми Мур — ведущая телешоу о занятиях аэробикой. Когда ей исполняется 50, Элизабет увольняют из программы, так как продюсер хочет видеть на месте ведущей какую-нибудь старлетку. В это время в руки к Элизабет попадает препарат под названием «Субстанция», обещающий создать ее новую версию, которая будет моложе, красивее, идеальнее. Этот, безусловно, запоминающийся боди-хоррор получил награду за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Рейтинг IMDb — 7,5

Плохая девочка

Успешная бизнес-леди заводит бурный роман с молодым и привлекательным стажером. В итоге на карту оказываются поставлены семья и работа героини. По словам режиссера этой картины, ключевым мотивом для создания фильма послужил интерес к исследованию отношений женщин со своим телом. А мы в свою очередь аплодируем смелости 57-летней Николь Кидман — ведь эта роль не для стыдливых мимоз и актриса выложилась на все 100 процентов. Это оценили и жюри. На Венецианском фестивале, где состоялась премьера «Плохой девочки», Николь Кидман получила приз за лучшую женскую роль. Рейтинг IMDb — 6

Комната по соседству

Две женщины когда-то в юности работали вместе, но обстоятельства развели их по разным точкам земного шара. После многих лет разлуки подруги снова встречаются, но одна из них смертельно больна. Она обращается к своей старой знакомой с необычным предложением — побыть с ней рядом какое-то время пока она не уйдет из жизни. Это драма с великолепными актерскими работами Тильды Суинтон и Джулианны Мур. Фильм удостоен главной награды Венецианского кинофестиваля. Рейтинг IMDb — 7

Шоугерл

После тридцати лет успешного выступления в шоу в Лас-Вегасе опытная танцовщица в исполнении Памелы Андерсон сталкивается с тем, что она должна спланировать свое будущее — ведь шоу, которому она посвятила половину жизни, внезапно закрывается. Сейчас, когда к Памеле Андерсон вновь приковано внимание публики, этот фильм донельзя актуален. Помимо того, что 57-летняя Памела снова блистает и стала иконой движения без макияжа, актриса имеет свою собственную сложную историю публичной объективации. Консенсус критиков гласит: «трогательное выступление Памелы Андерсон в драматическом амплуа воздает должное работникам сферы развлечений Лас-Вегаса, а фильм демонстрирует превосходную подборку актерских работ». Рейтинг IMDb — 5,9.

Империя света

Действие фильма разворачивается в 1980 в английском городке. Хилари Смолл работает администратором в кинотеатре и крутит роман со своим начальником. Однако неожиданно для себя она сближается с новым, совсем молодым сотрудником. Лауреат премии Оскар Сэм Мендес подарил зрителям мощную и пронзительную историю о человеческих взаимоотношениях и магии кино. Главные роли в фильме сыграли Колин Ферт и Оливия Колман. Рейтинг IMDb — 6,7

Мысль о тебе

40-летняя мать-одиночка сопровождает свою дочь на музыкальный фестиваль и случайно знакомится там с 24-летним солистом популярного бойз-бэнда. Мимолетная встреча оборачивается взаимной симпатией, а позднее и бурным романом. Однако вскоре становится понятно, что статус суперзвезды создает неизбежные проблемы для их отношений: пресса и знакомые героини вовсю обсуждают разницу в возрасте пары, а папарацци буквально преследуют их. Критики отмечают, что Энн Хэтэуэй по-прежнему восхитительно хороша в романтических комедиях. Это тот фильм, который нужно срочно смотреть всем разведенным — ведь он напоминает о том, что даже если жизнь кажется беспросветной, в ней всегда есть место чуду любви. И никакой возраст этому не помеха. Рейтинг IMDb — 6,3

Неукротимый

Байопик о жизни рестлера Энтони Роблса, добившегося успехов в спорте с одной ногой. Снят по мотивам мемуаров спортсмена. Критики хвалят Дженнифер Лопес, убедительно сыгравшую мать главного героя, чья непоколебимая вера в сына была ему важнейшей опорой. Рейтинг IMDb — 6,9

Земля кочевников

Главная героиня в исполнении Фрэнсис Макдорманд переживает смерть мужа и потерю работы. Поэтому она решает покинуть родной городок и странствовать по стране, живя в фургоне и ведя кочевой образ жизни. Фильм получил всеобщее признание от критиков и был удостоен множества наград, в том числе 3 премий Оскар в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса». Кстати, Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссером в истории, получившей эту награду. Первой была Кэтрин Бигелоу. Рейтинг IMDb — 7,3

Через кроличью нору