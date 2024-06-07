Как изменились 16 звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала

Это сегодня можно в два клика найти сериал на любой вкус и залпом посмотреть все серии. Но раньше мы могли о таком только мечтать. Выход каждого нового эпизода любимого шоу был целым событием и собирал у телика всю семью. С тех пор прошли десятилетия, и мы решили посмотреть, как изменились актеры и актрисы из культовых телесериалов 1990-2000-х годов.