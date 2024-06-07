Как изменились 16 звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала
Это сегодня можно в два клика найти сериал на любой вкус и залпом посмотреть все серии. Но раньше мы могли о таком только мечтать. Выход каждого нового эпизода любимого шоу был целым событием и собирал у телика всю семью. С тех пор прошли десятилетия, и мы решили посмотреть, как изменились актеры и актрисы из культовых телесериалов 1990-2000-х годов.
Эрика Элениак - Шони, "Спасатели Малибу"
Александра Пол — Стефани, «Спасатели Малибу»
Мелисса Джоан Харт — Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма»
Нейт Ричерт — Харви, «Сабрина — маленькая ведьма»
Для меня было большим откровением, что эта симпатичная блондинка рядом, которую я узнала только в роли возрастных персонажей, в юности играла Роми в фильме «Роми и Мишель на встрече выпускников». Нет, она и сегодня чудно выглядит, но как-то сильно изменилась
Грэг Воэн — Дэн, «Зачарованные»
Дебби Морган — Сир, «Зачарованные»
Майкл Питт — Генри, «Бухта Доусона»
Мишель Уильямс — Джен, «Бухта Доусона»
Бизи Филиппс — Одри, «Бухта Доусона»
Тобиас Моретти — Ричард, «Комиссар Рекс»
Хайнц Вайксельбраун — Кристиан, «Комиссар Рекс»
Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»
Дженнифер Эль — Элизабет Беннет, «Гордость и предубеждение»
Колин Фёрт — Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»
Пита Уилсон и Рой Дюпюи- Никита и Майкл, «Ее звали Никита»
Недавно пересматривала. Всё ещё прикольно, но уже не так захватывающе. Но от Майкла по прежнему мурашки.
Особой популярностью пользовались латиноамериканские сериалы. Кстати, посмотреть, как изменились главные звезды мыльных опер 90-х, можно в этой статье.
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