Как изменились 16 звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала

Ностальгия
1 час назад

Это сегодня можно в два клика найти сериал на любой вкус и залпом посмотреть все серии. Но раньше мы могли о таком только мечтать. Выход каждого нового эпизода любимого шоу был целым событием и собирал у телика всю семью. С тех пор прошли десятилетия, и мы решили посмотреть, как изменились актеры и актрисы из культовых телесериалов 1990-2000-х годов.

Эрика Элениак - Шони, "Спасатели Малибу"

Album Online/East News
Linia Vosk
1 день назад

Вот не нравятся мне татуировки на женщине, особенно цветные

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Александра Пол — Стефани, «Спасатели Малибу»


Мелисса Джоан Харт — Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма»

Нейт Ричерт — Харви, «Сабрина — маленькая ведьма»

Криптозоолог мамкин
1 час назад

Для меня было большим откровением, что эта симпатичная блондинка рядом, которую я узнала только в роли возрастных персонажей, в юности играла Роми в фильме «Роми и Мишель на встрече выпускников». Нет, она и сегодня чудно выглядит, но как-то сильно изменилась

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Грэг Воэн — Дэн, «Зачарованные»

Дебби Морган — Сир, «Зачарованные»

Майкл Питт — Генри, «Бухта Доусона»

Мишель Уильямс — Джен, «Бухта Доусона»

© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Бизи Филиппс — Одри, «Бухта Доусона»

© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, Christina DeOrtentiis/Everett Collection / East News

Тобиас Моретти — Ричард, «Комиссар Рекс»

Хайнц Вайксельбраун — Кристиан, «Комиссар Рекс»

Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»

Дженнифер Эль — Элизабет Беннет, «Гордость и предубеждение»

Колин Фёрт — Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»

Пита Уилсон и Рой Дюпюи- Никита и Майкл, «Ее звали Никита»

Евга
1 час назад

Недавно пересматривала. Всё ещё прикольно, но уже не так захватывающе. Но от Майкла по прежнему мурашки.

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Особой популярностью пользовались латиноамериканские сериалы. Кстати, посмотреть, как изменились главные звезды мыльных опер 90-х, можно в этой статье.

Фото на превью Sabrina, the Teenage Witch / Hartbreak Films and co-producers, TODAY / YouTube, Nikita / CTV Television Network and co-producers

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