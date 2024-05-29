20 звездных детей, которые в плане внешности взяли от родителей все самое лучшее

Дети знаменитостей растут на наших глазах с пеленок. Мы даже за отпрысками близких родственников зачастую не следим с таким вниманием, как за звездными мальчиками и девочками. И уж точно не обсуждаем с таким жаром то, на кого больше похоже дитятко: на маму или на папу.