20 звездных детей, которые в плане внешности взяли от родителей все самое лучшее

Знаменитости
1 час назад

Дети знаменитостей растут на наших глазах с пеленок. Мы даже за отпрысками близких родственников зачастую не следим с таким вниманием, как за звездными мальчиками и девочками. И уж точно не обсуждаем с таким жаром то, на кого больше похоже дитятко: на маму или на папу.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина — Василий

Сын Марии Горбань и Кирилла Зоткина — Нилан

Дочь Екатерины Вилковой и Ильи Любимова — Павла

Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова — Мария

Cын Юлии Барановской и Андрея Аршавина — Арсений

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Дочь Нелли Уваровой и Александра Гришина — Ия

Tarakanov Vadim / East News

Сын Нонны Гришаевой и Александра Нестерова — Илья

Lomohov Anatoly / East News

Дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского — Мия

Дочь Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова — Мария

Дочь Анны Чуриной и Алексея Петрухина — Ксения

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых — Александра

Сын Игоря Гордина и Юлии Меньшовой — Андрей

© Первый дома / Perviy Kanal, Ivanov Sergey / East News

Дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова — Мия

Tsvetkova Ekaterina / East News

Сын Полины Гагариной и Петра Кислова — Андрей

Lomohov Anatoly / East News, © Дочки- матери / Леан-М

Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко — Матвей

Дети Сергея Жукова и Регины Бурд — Ника, Энджел и Мирон

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова — Михаил

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус — Настя

Tarakanov Vadim / East News

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