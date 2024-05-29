20 звездных детей, которые в плане внешности взяли от родителей все самое лучшее
Знаменитости
1 час назад
Дети знаменитостей растут на наших глазах с пеленок. Мы даже за отпрысками близких родственников зачастую не следим с таким вниманием, как за звездными мальчиками и девочками. И уж точно не обсуждаем с таким жаром то, на кого больше похоже дитятко: на маму или на папу.
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина — Василий
Сын Марии Горбань и Кирилла Зоткина — Нилан
Дочь Екатерины Вилковой и Ильи Любимова — Павла
Дочь Марины Зудиной и Олега Табакова — Мария
Cын Юлии Барановской и Андрея Аршавина — Арсений
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Дочь Нелли Уваровой и Александра Гришина — Ия
Tarakanov Vadim / East News
Сын Нонны Гришаевой и Александра Нестерова — Илья
Lomohov Anatoly / East News
Дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского — Мия
Дочь Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова — Мария
Дочь Анны Чуриной и Алексея Петрухина — Ксения
Дочь Екатерины и Александра Стриженовых — Александра
Сын Игоря Гордина и Юлии Меньшовой — Андрей
Дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова — Мия
Tsvetkova Ekaterina / East News
Сын Полины Гагариной и Петра Кислова — Андрей
Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко — Матвей
Дети Сергея Жукова и Регины Бурд — Ника, Энджел и Мирон
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова — Михаил
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус — Настя
Tarakanov Vadim / East News
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