10 случаев, когда создатели культовых фильмов явно решили, что зритель и так все съест

Во-первых, фильм "Бриллиантовая рука" - комедия, в которой допустимы и "притяжения за уши", и неточности, и вообще - некий гротеск, на то она и комедия, а не детектив "по реальным событиям" или руководство к действию.
Во-вторых, "такая схема" до этого не прокручивалась: Шеф купил машину на деньги, якобы найденные при посадке деревьев, а переданы они ему были через зонтик с полым стержнем. И в-третьих, у Шефа, очевидно, БЫЛ канал сбыта контрабанды: для этого надо помнить, что в СССР было понятие "дефицита" и очень многие покупали "цацки" у барыг. Так что не надо очернять прекрасный фильм придирками в духе критики к голливудским комиксам.
Вы ещё скажите, что машины времени не существует, поэтому сюжет "Ивана Васильевича" и "Гостьи из будущего" притянут за уши, святотатцы...))
Кстати.. Странно, что Адме не подверг сомнению возможность пробить абажур и лампочку торшера сорванной застёжкой купальника. А где же крики "Мы пробовали повторить это стопиццот раз, и ни разу не сработало!"?:)
Иногда создатели фильмов не обращают внимания на мелочи и детали. Будь то странные решения в костюмах, реквизит, кочующий из одной картины в другую, или элементы, выдающие сюжетные повороты задолго до кульминации — все это остаётся без объяснений. Вот несколько таких моментов и киноляпов, которые оказались на экране и не ускользнули от глаз зрителей.
Иногда создатели фильмы не сильно парятся о реквизите
Порой реквизит кочевал из одного фильма в другой, но мало кто замечал, как часто в картинах появлялись гипсовые кошки. Особенно любил их Леонид Гайдай. Эти фигурки стали, возможно, самым востребованным реквизитом в истории «Мосфильма». Они появлялись не только в «Операции Ы», но и в фильмах «Не может быть!», «Ты — мне, я — тебе» и даже в культовой ленте «Любовь и голуби».
Рейнира одевается очень просто
Во время просмотра «Дома дракона» не раз возникал вопрос, почему по сравнению с Алисентой Рейнира одевается очень просто и непритязательно, словно она вовсе не дочь короля и не наследница Железного трона.
Возможно, дело в том, что в сериале Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр — персонажи вселенной со сложной политической и социальной динамикой. На дизайн костюмов персонажей, вероятно, влияют их роли, личности и социальный статус. Одежда Рейниры может отражать ее практичный характер, в то время как одежда Алисенты свидетельствует о ее стремлении к богатству.
Сила материнской любви спасла только Гарри Поттера
В фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти» выясняется, что Гарри выжил во младенчестве, потому что его защитила любовь матери. У тех, кто не читал книги, это вызвало множество вопросов: можно подумать, что до этого Волан-де-Морт никогда не убивал никого из близких людей. Но почему в таком случае выжил только Гарри?
Поклонники книжной серии объясняют, что причина, по которой Гарри выжил, заключалась в том, что Северус Снейп попросил Волан-де-Морта пощадить Лили Поттер. И матери Гарри был предоставлен выбор: остаться жить или нет. В книгах это подробно описано, но в фильме осталось не проясненным.
Герои не меняются после смерти
Одна из самых заметных дыр в сюжете «Битлджуса» касается внешнего вида Адама и Барбары, когда они становятся призраками. В то время как остальные привидения имеют разные шрамы и выглядят точно так же, как на момент смерти, Адам и Барбара просто носят ту же одежду, хотя она как минимум должна быть мокрой, поскольку они умерли, упав в реку.
Хотя, возможно, это дыра в сюжете имела смысл для актеров. Ведь иначе им пришлось бы носить мокрую одежду на протяжении всего съемочного периода, что чревато как минимум простудой.
Cхема Шефа по контрабанде драгоценностей выглядит бессмысленно
Некоторые зрители считают, что сюжетная канва выглядит притянутой за уши. По сюжету мы понимаем, что Шеф как минимум один раз уже провернул такую схему и на вырученные деньги купил себе машину. Непонятно, как он собирался объяснить свою удачливость во второй раз: таким странным везением, скорее всего, заинтересовалась бы милиция.
Даже если бы он пошел другим путем и, к примеру, просто продал драгоценности, как бы он объяснил появление денег?
Есть бодипозитивная Барби, но нет Кена
В фильме «Барби» есть очень много разных Барби, включая бодипозитивную версию куклы. Эту роль исполнила актриса Шерон Руни. Но внимательные зрители заметили, что бодипозитивного Кена, как ни странно, в кинокартине нет. Все Кены — мускулистые спортсмены. По мнению интернет-пользователей, это говорит о том, что бодипозитива для мужчин пока что не существует.
Еще один зритель отметил, что это могло быть задумано как еще одно наглядное доказательство того, что с Кеном в фильме плохо обращаются. Потому что Барби — это все, а Кен — просто Кен.
Элементы не смешиваются
Согласно устройству мира в мультфильме «Элементарно», разные элементы не могут смешиваться. На этом и построен главный конфликт, так как герои, принадлежащие к противоположным стихиям воды и огня, неожиданно влюбляются друг в друга. Но от внимания зрителей не укрылась одна странная деталь: как тогда была создана вся инфраструктура их мира? Как, в конце концов, был изготовлен железный забор, через который герои просачиваются в одной из сцен? Этот момент никак не проясняется.
Проклятый медальон призвал команду «Черной жемчужины»
В первой сцене фильма «Пираты Карибского моря» Элизабет замечает в воде Уилла Тернера. Она забирает у него золотой ацтекский медальон. Спустя годы, когда Элизабет падает в воду, медальон реагирует на это и «призывает» проклятую команду «Черной Жемчужины».
Однако медальон, почему-то, не сделал то же самое несколькими годами ранее, когда Уилл пережил кораблекрушение. А команда «Черной жемчужины» должна тогда была знать, что медальон находился поблизости, и они бы искали его среди обломков. Но этого не произошло.
У героев в юности и старости глаза разного цвета
В продолжении мюзикла «Мамма миа!» рассказывается о лете, когда героиня Мерил Стрип встретила Сэма, Билла и Гарри и забеременела Софи. В сиквеле было изменено множество деталей по сравнению с оригиналом, что создало ряд несоответствий между двумя фильмами.
Например, между юными и взрослыми версиями некоторых персонажей есть одно различие, которое трудно игнорировать. В 1979 году у Донны были карие глаза, а у Рози голубые. Однако в наши дни у Донны теперь голубые глаза, а у Рози они внезапно стали карими.
Гоша — слишком недогадливый персонаж
Ну, кстати, к Гоше все равно вопросы по этому поводу. Такая женщина, которая может так обставить квартиру, - в СССР явно со способностями/ связями. Если не зарабатывает больше, так все равно есть какой-то "хвост".
В культовом фильме самоуверенный Гоша страдает, когда узнает, что на самом деле Катя выше его по статусу. Однако, будь он повнимательнее, понял бы это гораздо раньше. Достаточно было обратить внимание на ее квартиру: она заставлена дорогой техникой и мебелью. Катя живет в красивом благоустроенном доме, ездит на собственной машине, а гости у нее даже не разуваются — проходят по коврам прямо в обуви.
Любой фильм в чем то неправдоподобен. Даже документальный бывает с натяжками, не говоря уж про художественные. Давайте еще театральные спектакли так проанализируем.