10 случаев, когда создатели культовых фильмов явно решили, что зритель и так все съест

Во время просмотра «Дома дракона» не раз возникал вопрос, почему по сравнению с Алисентой Рейнира одевается очень просто и непритязательно, словно она вовсе не дочь короля и не наследница Железного трона.

Возможно, дело в том, что в сериале Рейнира Таргариен и Алисента Хайтауэр — персонажи вселенной со сложной политической и социальной динамикой. На дизайн костюмов персонажей, вероятно, влияют их роли, личности и социальный статус. Одежда Рейниры может отражать ее практичный характер, в то время как одежда Алисенты свидетельствует о ее стремлении к богатству.