15+ кадров, которые сломают ваше представление о том, как устроен этот мир

Мы настолько привыкли к обыденности, что порой плохо себе представляем какие неординарные и удивительные вещи и явления окружают нас. А наши герои стали очевидцем неожиданных природных явлений и решили поделиться со всем миром. Эти события напоминают нам, как мало мы знаем о мире вокруг нас и как важно следить и любить природу.

«Кое-кто играл с нами в прятки в национальном парке в Кении»

«Подводный мир Лофотен, Норвегия. Водичка была прохладная, всего 2 °C. Кстати, слева — морской еж»

«Ничего необычного, просто я нахожусь внутри тыквы весом 817 кг»

«Эти фото сделала моя мама»

«Увидели это с мужем в отпуске»

Были в отпуске и как-то вышли с мужем на балкон. Вдруг он мне вдруг говорит: "Смотри, там в небе девочка! Оказалось это шпиль местной церквушки находился прямо перед каким-то очень мощным фонарем и так отсвечивал на облака.

«Смотрите, что мы обнаружили у берегов Антарктиды! Это „черный“ айсберг»

О, «черный» айсберг редко можно заметить. Обычно для этого требуется правильная перспектива и солнечный свет, чтобы разглядеть его в темной воде. © Terry-Scary / Reddit

«Летел я самолетом и увидел в окошко тень в радуге»

Офигеть, как тебе повезло!

«Северное сияние, которое я застал в Норвегии в октябре, было очень переменчивым. Вот так картинка изменилась всего за несколько минут!»

«Я видела люстру в пещере на глубине около 100 метров под землей»

«Нашел у себя во дворе птичье яйцо без скорлупы»

«Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых по 6 пальцев»

Интересно, приходится ли ей доплачивать за маникюр? © iBeenie / Reddit

«У этого кота, который живет на парковке возле моей работы, лишние пальцы на лапах»

Летучая рыба прыгнула в иллюминатор

Есть в этом одуванчике что-то неземное

«Ледник Байрона на Аляске. Стены и свод туннеля полностью ледяные»

Капли воды похожи на россыпь драгоценных камней

«Просто посмотрите, как снег аккуратно сложился внизу горки»

«Мне удалось запечатлеть бурный закат на пляже»

«У моих соседей три черных кота, и у каждого — свое окошко»

«Снимал пальмы, когда на побережье внезапно обрушилась снежная буря»

«Когда спрашивают: „Зачем тебе очки?“»

«Вот какие радужные облака были в Швеции сегодня утром»

«Вот что происходит с картофелем после года в погребе»

«Другие семена без земли, воды и солнечного света: „Нет, эти условия нам не подходят, 0/10 Это отстой, не будем расти“.

Картошка: „Мне плевать! Я буду расти, пока не найду немного земли“». © Wrenlet / Reddit

«Я нашел крошечную лягушку»

«Я неправильно вставил пленку, поэтому все фотографии из поездки получились одним кадром»

Кажется, будто на фото какая-то старая крепость, а это просто макросъемка трухлявого пня

«У моего кота есть дополнительные пальцы»