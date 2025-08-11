17 человек, чей отдых выдался каким угодно, только не банальным
Отдых — это не просто возможность расслабиться и набраться сил, но и уникальный шанс открыть для себя что-то совершенно новое. Путешествия часто становятся источником удивительных открытий и знакомят нас с особенностями культуры и традиций разных стран. Эти пользователи интернета столкнулись с такими странными и неожиданными моментами на пляжах, что не смогли удержаться и поделились своими находками с миром.
«Вчера на пляже рядом со мной отдыхал этот дикий тюлень»
«У этого мужчины на пляже есть крошечный шезлонг, на который он может положить голову»
Это шезлонг для головы дуболома. Уши и голова нормального человека начнут болеть через 5 минут или раньше.
«Вот какая температура сегодня на пляже у песка» (57,7 °C)
Очень высокая температура у песка. Песок нуждается в госпитализации.
«На Фуэртевентуре есть пляж, который выглядит так, будто сделан из попкорна»
- Почему я захотел есть, глядя на это? © duckophobia/ Reddit
«Моя жена настолько организованная, что отдельно упаковывает вещи на каждый день»
Упаси Б-же перепутать дни...А если дождь, а у нее шорты наэтот день запланированы?🤣🤣🤣
«В отеле на бутылках фотография его владелицы»
Набутылке с яблочным напитком - яблоко, с персиковым - персик. Я таки затрудняюсь понять из чего( кого) этот напиток... И сколько литров в день она его может... произвести???🤣🤣🤣
«На заброшенном пляже нет ничего, кроме этой двери»
«На этом пляже песок черного цвета»
Вот как выглядит стеклянный пляж
«На пляже в Новой Англии нашел кокос»
«Просто стопка пианино на берегу»
Ав_тор снимка раскрыл тайну стопки пианино. Они скреплены с обратной стороны столбом, на который опираются.
«Нашла на пляже камень, который выглядит точь-в-точь как это здание»
«Сегодня нашел камень, который выглядит как сэндвич»
«На пляже на Гавайях в общественных туалетах нет дверей, ни в мужских, ни в женских»
Прямо как в нашей школе в 70-80-е годы, только здесь хотя бы туалетная бумага есть и сиденья на унитазе.