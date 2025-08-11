17 человек, чей отдых выдался каким угодно, только не банальным

Фотоподборки
2 часа назад

Отдых — это не просто возможность расслабиться и набраться сил, но и уникальный шанс открыть для себя что-то совершенно новое. Путешествия часто становятся источником удивительных открытий и знакомят нас с особенностями культуры и традиций разных стран. Эти пользователи интернета столкнулись с такими странными и неожиданными моментами на пляжах, что не смогли удержаться и поделились своими находками с миром.

«Вчера на пляже рядом со мной отдыхал этот дикий тюлень»

«У этого мужчины на пляже есть крошечный шезлонг, на который он может положить голову»

Светлана БМВ
1 час назад

Это шезлонг для головы дуболома. Уши и голова нормального человека начнут болеть через 5 минут или раньше.

-
-
Ответить

«Вот какая температура сегодня на пляже у песка» (57,7 °C)

«На Фуэртевентуре есть пляж, который выглядит так, будто сделан из попкорна»

«Моя жена настолько организованная, что отдельно упаковывает вещи на каждый день»

Бродяга
6 минут назад

Упаси Б-же перепутать дни...А если дождь, а у нее шорты наэтот день запланированы?🤣🤣🤣

-
-
Ответить

«В отеле на бутылках фотография его владелицы»

Бродяга
3 минуты назад

Набутылке с яблочным напитком - яблоко, с персиковым - персик. Я таки затрудняюсь понять из чего( кого) этот напиток... И сколько литров в день она его может... произвести???🤣🤣🤣

-
-
Ответить

«На заброшенном пляже нет ничего, кроме этой двери»

«На этом пляже песок черного цвета»

Вот как выглядит стеклянный пляж

«На пляже в Новой Англии нашел кокос»

«Просто стопка пианино на берегу»

Светлана БМВ
47 минут назад

Ав_тор снимка раскрыл тайну стопки пианино. Они скреплены с обратной стороны столбом, на который опираются.

-
-
Ответить

«Нашла на пляже камень, который выглядит точь-в-точь как это здание»

«Сегодня нашел камень, который выглядит как сэндвич»

«На пляже на Гавайях в общественных туалетах нет дверей, ни в мужских, ни в женских»

Ольга Курпякова
1 час назад

Прямо как в нашей школе в 70-80-е годы, только здесь хотя бы туалетная бумага есть и сиденья на унитазе.

-
-
Ответить

«Раньше на этом пляже был кирпичный завод, теперь он полностью покрыт кирпичами»

«В Нидерландах есть специальные автоматы с солнцезащитным кремом»

«Нашел песок 8 разных цветов в пределах трех метров друг от друга»

Фото на превью JonathanRune / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее