15+ реалий из жизни наших мам и бабушек, которые современным девушкам покажутся дикостью

Сегодня компактный и мощный фен — такая же обычная вещь как зубная щетка в ванной. А вот нашим мамам и бабушкам о такой роскоши приходилось только мечтать. Один из самых популярных «лайфхаков» прошлого — высушить волосы при помощи утюга. И это не шутка! Для такого действия требовалось минимум два человека — тот, кому нужно было высушить волосы, укладывал голову на доску или стол, накрывал волосы хлопчатобумажной тканью и ждал, пока их отутюжат. С помощью утюга кудрявые от природы волосы можно было и выпрямить на время.

А вот, чтобы быстро накрутить локоны, что только не использовали — переделанные под меньшую мощность паяльники, нагретые над огнем отвертки и вилки.