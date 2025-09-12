Но консервную банку не от рыбных консервов, а иначе от дамы будет такой запах, что все окружающие разбегутся.
15+ реалий из жизни наших мам и бабушек, которые современным девушкам покажутся дикостью
Сегодня мы стоим у витрины и раздумываем, какого оттенка помады или теней у нас еще нет. Полочки прогибаются от уходовых средств, косметички — пухнут от разных хайлайтеров и консилеров, фен сушит волосы за минуты, а колготки продаются любого цвета и самыми невероятными узорами. А ведь еще нашим мамам и бабушкам приходилось во имя моды и красоты идти на такие хитрости, что в это порой трудно поверить.
Вместо фена — утюг, вместо щипцов — вилка
Сегодня компактный и мощный фен — такая же обычная вещь как зубная щетка в ванной. А вот нашим мамам и бабушкам о такой роскоши приходилось только мечтать. Один из самых популярных «лайфхаков» прошлого — высушить волосы при помощи утюга. И это не шутка! Для такого действия требовалось минимум два человека — тот, кому нужно было высушить волосы, укладывал голову на доску или стол, накрывал волосы хлопчатобумажной тканью и ждал, пока их отутюжат. С помощью утюга кудрявые от природы волосы можно было и выпрямить на время.
А вот, чтобы быстро накрутить локоны, что только не использовали — переделанные под меньшую мощность паяльники, нагретые над огнем отвертки и вилки.
- Моя подруга накручивала волосы на здоровенный такой гвоздь, нагретый на пламени конфорки. Я сушила волосы скачала в духовке, потом придумала ноу-хау: был у нас пылесос, который можно было включить на обратную тягу, мама так потолок белила, а я засунула в шланг расческу и так сушила волосы. © Буква Эф / ADME
Секреты объемной прически
После выхода фильма «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли, невероятной популярностью пользовалась прическа бабетта. Изюминка этой прически — объемный валик из волос сзади и частично на макушке. Обладательницы кустой шевелюры с легкостью делали начес и так добивались объема и пышности, а вот те, кто не мог похвастаться густой гривой, или не хотел потом распутывать волосы — брали пустую консервную банку и прикрывали ее волосами.
Женщина в бигуди и халатике — это почти карикатурный образ домохозяйки того времени. В ходу были простые пластмассовые и алюминиевые бигуди с зажимами. Чтобы получить стойкую волну, влажные волосы на них накручивали на ночь, закрепляли шпильками или сеточкой, чтобы не распадались. Спать в них крайне неудобно, но ради модных кудрей терпели. А вот на парафиновые «термобигуди» — пластмассовые цилиндры, внутри которых находился парафин —
можно было быстро накрутить сухие волосы. Бигуди опускали в кипяток на несколько минут. Парафин внутри нагревался и медленно отдавал тепло. За счет этого завивка получалась быстрее и держалась дольше.
В конце 70-х в появились бигуди-«липучки» — легкие пластмассовые цилиндры, обтянутые ворсистой поверхностью. Волосы буквально «прилипали» к ним и держались без шпилек. Но достать такие было трудно, поэтому большинство женщин продолжали по старинке накручиваться на «бабушкины» бигуди, закрепляя их сеточками и платками. В салонах же к бигуди добавлялись сушуары — те самые колпаки-фены. Там подогревали волосы теплым воздухом, ускоряя завивку.
Чтобы уложенные локоны не распались, часто использовали подручные средства: волосы сбрызгивали сладкой водой или квасом — сахар и хмель отлично фиксировали форму. Даже в парикмахерских применяли самодельные спреи на основе сахара или желатина. Зафиксированные таким образом прически держались не хуже залакированных, но пахли, мягко говоря, своеобразно.
- В продаже только появились бигуди-липучки. Меня собирали на какой-то утренник, и за неимением лака, в голову моим родителям пришла гениальная идея! Сахар с водой так развели, что у меня волосы просто прилипли к этим бигуди. Как с меня все отдирали я помню до сих пор! «Терпи! Самая красивая на празднике будешь» — говорила мама выдирая очередную прядь моих волос. © sasharulit / Pikabu
Экстрим вместо санскрина
Солнцезащитных кремов тогда в широкой продаже не существовало, поэтому изобретали свои способы. Чтобы нос не обгорел, к нему прилепляли лист подорожника или даже кусочек бумаги. А если все-таки сгорали на солнце, то спасались проверенным средством — сметаной: ею щедро мазали лицо и плечи, веря, что она снимет жар и вернет коже свежесть.
Огуречный лосьон, или просто огурец!!! Или спирт, но тогда облазит кожа быстрее...🤣🤣🤣
Это сейчас мы знаем, что кисломолочные продукты, хоть и приносят временное облегчение при контакте с кожей, но, из-за наличия в составе молочной кислоты и лактобактерий, способны усиливать раздражение и воспаление кожи, а у наших мам и бабушек такой информации не было.
Марганцовка для «загара»
почему химическим карандашом родинки? он же синий! или были коричневые тоже?
Загар в те годы считался признаком здоровья и красоты. Если не было возможности поджариться на солнышке, девушки шли на хитрости. Самый экзотический способ — марганцовка: в воде разводили несколько кристалликов и протирали кожу или даже принимали такую ванну. Легкий розовый раствор окрашивал кожу в теплый тон, создавая видимость загара. Правда, результат держался недолго и выглядел не всегда ровно, но тогда это казалось настоящим лайфхаком.
- Бабушка рассказывала, что они с подругами делали «автозагар» ложась в ванну с круто разведенной марганцовкой. А химическим карандашом ставили себе мушки, было модное поветрие. Чтобы как в песне «на щечке родинка, а в глазах любовь». © VeDunia / Pikabu
Колготки по домашнему рецепту
Бедный чувак не дождется ни каши, ни супчика - жена бьюти-секреты тестирует)
В конце 60-х годов начали выпускать колготки из нового материала — эластина. Он делал ткань тянущейся и удобной, но подвел цвет: вся продукция была одинакового тускло-коричневого оттенка. Наши мамы и бабушки ухитрялись придавать им новые оттенки своими силами.
Чтобы получить белый цвет, колготки варили в белизне, чтобы они стали черными — окунали в канцелярскую тушь, для красивого бронзового цвета — использовали луковую шелуху или окунали в крепкую заварку. Иногда в воду добавляли марганцовку — тогда колготки приобретали розоватый или сиреневый оттенок. Такие «домашние эксперименты» позволяли не только выглядеть «не как все». Правда, результат часто был непредсказуемым: цвет мог лечь пятнами, запах лука держался еще несколько дней, а попасть под дождь в колготках, окрашенных тушью было вовсе отдельным приключением — размытая водой тушь стекала черными разводами по ногам, оставляя на коже полосы.
Изобретательность вместо брендов
Помню пацаном меня послали на Зеленый базар, в хоз магазин за ацетоном. Везу я две поллитровых бутылки на коленках и вдруг автобус кааак подпрыгнул... бутылки вдребезги, я весь в ацетоне этом... Приехал домой снял джинсы - ноги и причиндалы синие такие, цвета индиго....🤣🤣🤣 Мама перепугалась, но потом всё отмылось, со временем....🤣🤣🤣
В 60–70-е годы тушь для ресниц выглядела совсем не так, как сегодня. Это была небольшая плоская коробочка с сухим брусочком и маленькой щеточкой. Чтобы накраситься, на брусочек капали воды или просто плевали, размешивали до густоты и только после этого красили. Процесс был долгим и не всегда удобным: тушь осыпалась, ресницы склеивались, поэтому женщины часто брали в руки иголку, чтобы разделить их по одной.
- Помню эту адскую тушь. У мамы была такая, и я чуть застала попользоваться. Боже упаси, если в глаз попала — жгло неимоверно. Слезы ручьем, а она от этих слез еще больше растекается и еще сильнее заходит в глаза и щиплет. Но красила хорошо. Мама рассказывала, чтобы добиться большей пышности и объема она припудривала ресницы рассыпчатой пудрой или мелом, и сверху красила. Эффект невероятный. © Vollmond86 / Pikabu
Выбор теней был минимальным: чаще всего встречались голубые, зеленые или серые оттенки. Палетки выглядели аскетично — маленькая коробочка с двумя-тремя цветами. Поэтому женщины нередко прибегали к выдумке: использовали школьный мел, цветные карандаши или даже краску серебрянку — алюминиевый порошок, который разводили жидкостью и наносили на веки. Получался яркий металлический эффект, словно у эстрадных див. Но вместе с блеском приходили и риски: кожа могла раздражаться, глаза слезились, а смыть такую «косметику» было непросто. Тем не менее соблазн выглядеть необычно брал верх, и серебрянка на веках стала одним из самых экстравагантных лайфхаков красоты того времени.
С помадой дела обстояли чуть лучше, но тоже без излишеств. Тюбики были металлические или пластиковые, цвет — в основном красный или и розовый, без различных привычных нам эффектов. Те, кто хотел необычный оттенок, брали несколько помад разных цветов плавили вместе — на ложке или в крышечке от крема — и заливали обратно в пустой тюбик. Так получался новый, «уникальный» тон, который невозможно было найти в продаже. Когда помада почти заканчивалась, девушки поддевали остаток спичкой или шпилькой и пользовали до последней крошки. Иногда помадой красили не только губы, но и щеки — в качестве румян, если под рукой не было ничего другого.
- Я помню эти чудные времена. Я была еще мала для нанесения боевого раскраса, но у меня были молодые тети. Я обожала смотреть как они собираются на танцы. Особенно помню серебряные тени из грифеля простого карандаша. А еще тушь, в которую нужно было плевать, а потом ресницы иглой разделять. Или помаду модного фиолетового цвета: тени для глаз + гигиеническая помада. © Inato / Pikabu
Красота с привкусом салата
В те времена магазинная косметика была редкостью, поэтому женщины смело лезли в холодильник за «кремами» и «сыворотками». Огуречные кружочки клали на глаза, чтобы снять отеки и освежить взгляд. Сметану или кефир наносили на лицо для мягкости и отбеливания кожи. Мед использовали как увлажняющую маску — липко, но эффективно. А майонез считался универсальным средством: его мазали и на волосы, и на лицо, веря, что жир и яйца питают кожу ничуть не хуже дорогих кремов. Яичный белок взбивали и наносили как подтягивающую маску. Чтобы убрать жирный блеск и подсушить кожу, брали овсяные хлопья, перемалывали их в муку и разводили теплой водой до густой кашицы — получался простой домашний пилинг.
Ещё помню хороший был пилинг из кофейной гущи - протирала так и лицо, и тело, и руки зимой, когда кожа обветривалась от мороза - смывала, а потом наносила крем.
Летом в ход шло почти все, что зрело на грядках и в садах. Самой популярной маской была клубничная — ароматная кашица освежала и слегка отбеливала кожу, помогала бороться с веснушками. Петрушка считалась универсальным средством: ее соком протирали лицо, укроп и мяту заваривали, а настоем умывались или замораживали в кубики льда для тонизирования кожи.
От уксуса до картошки: вот чем пользовались для красивых волос
И после таких ополаскиваний волосы не слипались? По-моему, это полная чушь... я такого не припомню, вот травы - да, и сейчас использую их и для волос, и для ванн. Никакая косметика их не заменит.
Шампуни и бальзамы в продаже, конечно, были, но выбор их был также ограниченным, и многие женщины полагались на домашние средства. Волосы мыли ржаным хлебом: корочки размачивали в воде и получившейся кашицей втирали в корни. Для укрепления делали ополаскивания травами — крапивой, ромашкой, лопухом, для роста — маски из луковой кашицы или жгучей горчицы. Уксус или лимонный сок разводили в воде, чтобы придать локонам блеск.
А еще использовали для ополаскивания отвар после варки макарон или картошки. Он содержал крахмал, и волосы становились более гладкими и послушными, словно покрытые тонкой пленкой.
Маникюр без салона: чем богаты, тем и красим
С лаками ситуация была непростая: ассортимент скудный, а качество — далекое от современного. Цветовая палитра ограничивалась красными, розовыми и иногда светлыми перламутровыми оттенками. Лак быстро густел, ложился полосами, держался недолго и нередко отслаивался целыми кусочками. Чтобы вернуть загустевшему лаку «жизнь», в него капали ацетон или одеколон. А если лака не было вовсе, ногти могли подкрашивать йодом, марганцовкой или даже чернилами, добиваясь хотя бы легкого тона.
Уход за ногтями тоже был в духе «чем богаты». Чтобы ногти не слоились и не ломались, их натирали чесноком или лимонным соком, держали руки в теплом подсолнечном масле или в отваре ромашки. Для блеска ногтевую пластину полировали кусочком замши или просто зубным порошком.
- Не было у нас лаков синих, зеленых и фиолетовых. Как сейчас помню — в белый перламутровый добавляли на кончике иголки пасту из стержня шариковой руки. А потом узорчик делали из кружочков от перфоленты от ЭВМ «Электроника 60» — самые правильные кружочки были. © Коала / ADME
Иголка, ватка, немного смелости и можно носить сережки
Зачем так рисковать - ведь можно же занести инфекцию? Мама отвела меня в косметологическую клинику, где мне в стерильных условиях прокололи уши, и сразу же надели небольшие золотые серьги с французским замком (чтобы не травмировать мочку). Сказали купить борный спирт в аптеке, и несколько раз в день протирать уши небольшими кусочками ваты - для каждого уха отдельную ватку. Месяца два, наверное, так протирала - зажило всё хорошо, до сих пор ношу серёжки, отверстия не растянуты, симметричные.
Серьги всегда были желанным украшением. Уши чаще всего прокалывали дома, прямо на кухне. В ход шла большая игла, которую прокаливали над огнем или протирали спиртом, если он был под рукой. Мочку фиксировали картошкой, чтобы игла прошла насквозь ровно. Процедура была болезненной, часто ее делали друг другу подружки — быстро, одним движением, и втихаря от взрослых.
Чтобы прокол не затянулся, в отверстие сразу вставляли нитку, смоченную спиртом или одеколоном. Иногда — тонкую серьгу из медицинской стали, если удавалось достать. Ухаживали за проколом тоже подручными средствами: обрабатывали зеленкой или йодом, а чтобы дырочка не зарастала, нитку или сережку регулярно прокручивали.
- Мне уши прокололи мама и соседская бабушка цыганской иглой. В 5 лет. Второе ухо проколото криво, потому что я извивалась. Еще неделю позорилась с нитками в ушах, чтобы дырочки не заросли. До сих пор не знаю, за что мне дядька так подкузьмил, подарив сережки. © AnyankaYa / Pikabu
