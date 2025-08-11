18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули

3 часа назад

Некоторые женщины решаются на эксперименты с внешностью и становятся участницами телешоу о преображениях. Кто-то идет за советом стилистов, кто-то за изменениями во внешности, а кто-то и за душевным преображением. Эта статья покажет, каким поразительным образом могут повлиять на внешний вид удачная стрижка, грамотный макияж и правильно подобранная одежда.

1.

Dia_Mak
2 часа назад

Раньше пушистые мягкие волосы смягчали резкие андрогинные черты лица и худобу

2.

3.

Iosi Merson
2 часа назад

Круто скрыли уши и ресницы подвели!!! Сама не могла, чё ли???🤣🤣🤣

  • Работа стилиста великолепна! Круто подобраны стрижка и макияж! © debrawolf8458 / Youtube

4.

Dia_Mak
2 часа назад

Мне нравится цвет на обновленном фото, не такое все черное

5.

  • Как здорово, что не стали менять ее цвет волос. Ее новая прическа напоминает мне Мерил Стрип из фильма «Дьявол носит Prada». © Littlething41 / Youtube

6.

Плодожорка
1 час назад

Цвет волос очень красивый создали, но почему-то этой даме он не идёт. Глаза и брови хорошо получились.

7.

8.

Iosi Merson
2 часа назад

Издеваетесь? Любую накрась - Королева красоты!!! Была одна такая Алла, два часа у зеркала, но результат...Все нанас оборачивались наулице !!! Ладно, не нанас, а нанеё !!! Правда даже с собакой не выходила, не накрасившись...

9.

10.

Iosi Merson
2 часа назад

Преввеличили! Естественность даже лучше исскуственым ...лицам???

11.

12.

13.

Iosi Merson
2 часа назад

Испортили есстественую прелесть. Куклу сделали, в угоду трендам...

14.

15.

O_о
5 часов назад

До было хорошо, после интересно. Только макияж парадный, она не будет сутки напролёт так ходить

16.

17.

18.

Не только женщины, но и мужчины тоже могут преобразиться. Вот статья о том как они сходили к парикмахеру, и теперь их не каждый знакомый сможет узнать.

Maxipotak
5 часов назад

В вариантах После мало у кого удачно накрашены глаза. Причем , если забугорные стилисты делают агрессивную верхнюю подводку, наши топят за смоки-айз. И глазки у дам съезжаются в кучку…

Арти
21 минута назад

Работа стилистов где то удачная, где то не очень. Но в битве женщины со старостью всё равно побеждает старость, хоть в клочья пукан разорви 😁😁😁

