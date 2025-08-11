Раньше пушистые мягкие волосы смягчали резкие андрогинные черты лица и худобу
18 женщин, которые после похода к стилисту взглянули на себя в зеркало и просто ахнули
Некоторые женщины решаются на эксперименты с внешностью и становятся участницами телешоу о преображениях. Кто-то идет за советом стилистов, кто-то за изменениями во внешности, а кто-то и за душевным преображением. Эта статья покажет, каким поразительным образом могут повлиять на внешний вид удачная стрижка, грамотный макияж и правильно подобранная одежда.
1.
- У этой женщины просто улетная природная красота! © amberslilrose3954 / Youtube
- Такой макияжа сделал ее красоту еще более ошеломляющей! © chickadeedoodledooo788 / Youtube
2.
3.
- Работа стилиста великолепна! Круто подобраны стрижка и макияж! © debrawolf8458 / Youtube
4.
5.
- Как здорово, что не стали менять ее цвет волос. Ее новая прическа напоминает мне Мерил Стрип из фильма «Дьявол носит Prada». © Littlething41 / Youtube
6.
Цвет волос очень красивый создали, но почему-то этой даме он не идёт. Глаза и брови хорошо получились.
7.
8.
Издеваетесь? Любую накрась - Королева красоты!!! Была одна такая Алла, два часа у зеркала, но результат...Все нанас оборачивались наулице !!! Ладно, не нанас, а нанеё !!! Правда даже с собакой не выходила, не накрасившись...
9.
10.
- Ей очень повезло! Мастера по волосам и макияжу аккуратно подчеркнули ее природную красоту. © АнастасияНазарова-я9ш / Youtube
11.
12.
13.
14.
15.
До было хорошо, после интересно. Только макияж парадный, она не будет сутки напролёт так ходить
16.
17.
18.
Не только женщины, но и мужчины тоже могут преобразиться. Вот статья о том как они сходили к парикмахеру, и теперь их не каждый знакомый сможет узнать.
Комментарии
В вариантах После мало у кого удачно накрашены глаза. Причем , если забугорные стилисты делают агрессивную верхнюю подводку, наши топят за смоки-айз. И глазки у дам съезжаются в кучку…
Самый большой ляп всех "до" - ужасный рисунок бровей. Впрочем, "после" мало чем отличается
Работа стилистов где то удачная, где то не очень. Но в битве женщины со старостью всё равно побеждает старость, хоть в клочья пукан разорви 😁😁😁