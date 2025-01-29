Зачастую близкие "сливаются" в самый неподходящий момент. Похорошел, право слово!
17 мужчин, которые сходили к парикмахеру, и теперь их не каждый знакомый сможет узнать
Мужчины тоже хотят выглядеть красиво и радовать женские взоры. И, как оказывается, некоторым везунчикам для этого и делать толком ничего не надо: просто найти хорошего парикмахера. Эта статья покажет, каким поразительным образом порой может изменить внешность одна деталь — удачная стрижка, щетина или форма бороды.
«От близких путного совета по своему внешнему виду не дождался. Послушал людей в интернете, пошел ва-банк — и одним махом сбрил все волосы»
- Е-мое, лучшего преображения в жизни не видел! © Chealsingh39 / Reddit
«Как лучше — с бородой или без?»
- Слышь, не вздумай без бороды ходить! Так еще мою девушку уведешь. © Safe-Palpitation6801 / Reddit
«Я с бородой и побритый»
«Какой стиль мне больше подходит?»
«Отращиваю волосы 16 месяцев, и вот результат»
«Долго подумывал побрить голову. Наконец-то решился»
«Раньше я носил более длинную бороду, но с тех пор похудел. Теперь и не знаю, какая длина бороды и волос лучше. Девушка клянется, что ей без разницы»
«Я пошел во все тяжкие»
- Офигеть, ты выглядел в духе «Обнимите меня». А теперь сам от девушек отбиваться будешь. © eNmyBag / Reddit
«Решил подстричься и избавиться от длинной бороды. Так лучше?»
«Обкорнал свои волосы спустя 3,5 года отращивания»
«Как лучше — лысый или почти лысый?»
«Подстригся, потому что лысею»
«Как мне лучше — c бородой или гладко побритому?»
Как ни странно, с бородой он как будто более честным выглядит, а без бороды - такой плут
«Подстриг волосы, и сам теперь не знаю нравится мне или нет»
«Год назад побрился налысо, а теперь отрастил волосы»
Между бровями проредить, позорные усы и бороду убрать, будет норм.
«Жена так часто спрашивает, нравится ли мне новая стрижка, что я начинаю думать, что получилось плохо»
«Какой образ мне подходит?»
О, кaкая лохматость повышенная! А спрaва - после груминга. )))
Женщины на изменения во внешности идут еще чаще, чем мужчины. Некоторые из них прибегают к услугам бьюти-специалистов, а другие просто делают стрижку или удачно меняют форму бровей.
Комментарии
Ну "озеро в лесу" не есть гуд, это не секрет, и странно что люди этого сразу не понимают , отращивают что-то, берегут, зачесывают, но как только сбреют, сразу преображаются в лучшую сторону.