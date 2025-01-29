17 мужчин, которые сходили к парикмахеру, и теперь их не каждый знакомый сможет узнать

Мужчины тоже хотят выглядеть красиво и радовать женские взоры. И, как оказывается, некоторым везунчикам для этого и делать толком ничего не надо: просто найти хорошего парикмахера. Эта статья покажет, каким поразительным образом порой может изменить внешность одна деталь — удачная стрижка, щетина или форма бороды.

«От близких путного совета по своему внешнему виду не дождался. Послушал людей в интернете, пошел ва-банк — и одним махом сбрил все волосы»

Е-мое, лучшего преображения в жизни не видел! © Chealsingh39 / Reddit

«Как лучше — с бородой или без?»

Слышь, не вздумай без бороды ходить! Так еще мою девушку уведешь. © Safe-Palpitation6801 / Reddit

«Я с бородой и побритый»

«Какой стиль мне больше подходит?»

«Отращиваю волосы 16 месяцев, и вот результат»

«Долго подумывал побрить голову. Наконец-то решился»

«Раньше я носил более длинную бороду, но с тех пор похудел. Теперь и не знаю, какая длина бороды и волос лучше. Девушка клянется, что ей без разницы»

«Я пошел во все тяжкие»

Офигеть, ты выглядел в духе «Обнимите меня». А теперь сам от девушек отбиваться будешь. © eNmyBag / Reddit

«Решил подстричься и избавиться от длинной бороды. Так лучше?»

«Обкорнал свои волосы спустя 3,5 года отращивания»

«Как лучше — лысый или почти лысый?»

«Подстригся, потому что лысею»

«Как мне лучше — c бородой или гладко побритому?»

«Подстриг волосы, и сам теперь не знаю нравится мне или нет»

«Год назад побрился налысо, а теперь отрастил волосы»

«Жена так часто спрашивает, нравится ли мне новая стрижка, что я начинаю думать, что получилось плохо»

«Какой образ мне подходит?»