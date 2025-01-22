18 женщин, которые рискнули обратиться к бьюти-специалистам, показали, как изменилась их внешность

Фотоподборки
1 день назад

Мало найдется женщин, которые не любят менять свою внешность. Следующие дамы решили поделиться тем, какое преображение произошло с ними после обращения к косметологу или пластическому хирургу.

"Сбросила 45 кг и после этого сделала подтяжку шеи и лица"

«Я избавилась от двойного подбородка и подтянула дряблую кожу на нем и на шее»

"Вот как изменился мой профиль после ринопластики"

La
16 часов назад

А мне так нравится нос с горбинкой, зачем всем нужен этот невыразительный носишка, как у всех

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"Хотела поделиться своим опытом операций и химического пилинга в 62 года. Фото слева — до блефаропластики, подтяжки лица и шеи. Справа — я сейчас"

Светлана БМВ
17 часов назад

Ну, как по-мне, выглядела она в 60 нa все восемьдесят. А после пластики стала выглядеть нa свой возраст.

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  • Боже, как преобразилась! Просто великолепна. Кажется, словно и не было никакой операции, а просто ты всегда была такой красивой. © dragonrider1965 / Reddit

"До и после двойной челюстной операции"

"У меня были нависшие веки. Сделала блефаропластику верхних и нижних век, и вот результат через 2 месяца"

"10 месяцев спустя после абдоминопластики — подтяжки живота. Мой хирург убрал около 3,5 кг кожи"

«Через 5 месяцев после ринопластики. Я в восторге от результатов»

"Мои губы до и после введения в них филлеров"

«Я сделала блефаропластику нижних век, убрав излишек кожи, а также по рекомендации хирурга пересадила жир с живота в носогубные складки и по обе стороны подбородка»

17 часов назад

Пользуясь случаем - стану донором жЫра с живота в ваши носогубки. Срочная офферта, успеть бы до пляжа
Качественный материал - фуагра, просекко, засахаренные каштаны, фондю

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«В юности я часами гуляла на солнце без солнцезащитного крема, поэтому у меня появилось много веснушек и повреждений от солнца. Решила воспользоваться IPL фототерапией для лица, и вот результат»

"До / через 3 дня / через 5 дней / через 7 дней".

"2 месяца после ринопластики"

"Думала, что потратила деньги на шлифовку лица HALO-лазером впустую. Но вот результаты спустя 7 дней после первого сеанса"

"После похудения мое лицо обвисло. Решила сделать подтяжку его и шеи"

"Лет с 25 у меня стали появляться морщины на лбу. Вот как выглядит мой лоб сейчас после ботокса"

"Прошло чуть меньше 3-х месяцев с операции по уменьшению лба"

Катерина Лисичкина
2 дня назад

Удивительно, что женщина ,недовольная размером лба, носит волосы, зачесывая назад, полностью открывая этот самый лоб🙄

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"За день до процедуры глубокой подтяжки лица и шеи и 2 недели спустя после нее"

Светлана БМВ
17 часов назад

Странная фотка слева. Непонятно что сравнивать. По-моему такая же и осталась, только фото развернула.

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"3 месяца спустя после липосакции подбородка"

Необязательно прибегать к услугам косметологов, чтобы изменить внешность. Например, женщинам из этой подборки заметно помогла преобразиться лишь одна деталь: удачное окрашивание, стрижка или правильный тон тонального крема.

Фото на превью BellandBeau / Reddit

Комментарии

Уведомления
Конфуз
23 часа назад

Некоторым правда хорошо стало, но.... а какие будут последствия? Лет через 10-20? Таки то операции, а не просто брови выщипала.

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Миранда Буш
22 часа назад

Я делала ринопластику в 2018 году. Радуюсь каждый раз, когда смотрюсь в зеркало. Хочу вот еще губы сделать, не как жопа макаки, конечно, но и чтобы не 2 "ниточки", как сейчас. Но пока не могу решиться.

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Оля
18 часов назад

Убедили, лет в 55, сделаю круговую подтяжку лица)
а пока просто увлажнение кожи и spf
Про операцию по уменьшению лба слышу впервые, в таких случаях обычно чёлку носят

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Ирина Александровна
18 часов назад

Прекрасно понимаю необходимость хирургического вмешательства в лечебных целях. Могу понять и принять пластику, когдa человек "работает лицом", актер, например. Эстетическую хирургию дaже приветствую, ибо она возвращает даже не столько молодость, а уверенность в себе. Но, если честно, не понимаю, когдa милые и вполне симпатичные люди старательно уничтожают пластикой свою индивидуальность, превращаясь в неотличимых друг от друга барби... Срaзу вспоминается рассказ "Красивые люди" Бомонта Чарльза.

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