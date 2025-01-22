18 женщин, которые рискнули обратиться к бьюти-специалистам, показали, как изменилась их внешность

1 день назад

1 день назад

Мало найдется женщин, которые не любят менять свою внешность. Следующие дамы решили поделиться тем, какое преображение произошло с ними после обращения к косметологу или пластическому хирургу.

"Сбросила 45 кг и после этого сделала подтяжку шеи и лица"

«Я избавилась от двойного подбородка и подтянула дряблую кожу на нем и на шее»

"Вот как изменился мой профиль после ринопластики"

"Хотела поделиться своим опытом операций и химического пилинга в 62 года. Фото слева — до блефаропластики, подтяжки лица и шеи. Справа — я сейчас"

Боже, как преобразилась! Просто великолепна. Кажется, словно и не было никакой операции, а просто ты всегда была такой красивой. © dragonrider1965 / Reddit

"До и после двойной челюстной операции"

"У меня были нависшие веки. Сделала блефаропластику верхних и нижних век, и вот результат через 2 месяца"

"10 месяцев спустя после абдоминопластики — подтяжки живота. Мой хирург убрал около 3,5 кг кожи"

«Через 5 месяцев после ринопластики. Я в восторге от результатов»

"Мои губы до и после введения в них филлеров"

«Я сделала блефаропластику нижних век, убрав излишек кожи, а также по рекомендации хирурга пересадила жир с живота в носогубные складки и по обе стороны подбородка»

© pixelperfect728 / Reddit MБ 17 часов назад Пользуясь случаем - стану донором жЫра с живота в ваши носогубки. Срочная офферта, успеть бы до пляжа

Качественный материал - фуагра, просекко, засахаренные каштаны, фондю - - Ответить

«В юности я часами гуляла на солнце без солнцезащитного крема, поэтому у меня появилось много веснушек и повреждений от солнца. Решила воспользоваться IPL фототерапией для лица, и вот результат»

"До / через 3 дня / через 5 дней / через 7 дней".

"2 месяца после ринопластики"

"Думала, что потратила деньги на шлифовку лица HALO-лазером впустую. Но вот результаты спустя 7 дней после первого сеанса"

"После похудения мое лицо обвисло. Решила сделать подтяжку его и шеи"

Ого! Выглядишь на 20 лет моложе. © Ok_Ant_2930 / Reddit

"Лет с 25 у меня стали появляться морщины на лбу. Вот как выглядит мой лоб сейчас после ботокса"

"Прошло чуть меньше 3-х месяцев с операции по уменьшению лба"

"За день до процедуры глубокой подтяжки лица и шеи и 2 недели спустя после нее"

"3 месяца спустя после липосакции подбородка"