18 женщин, которые рискнули обратиться к бьюти-специалистам, показали, как изменилась их внешность
Мало найдется женщин, которые не любят менять свою внешность. Следующие дамы решили поделиться тем, какое преображение произошло с ними после обращения к косметологу или пластическому хирургу.
"Сбросила 45 кг и после этого сделала подтяжку шеи и лица"
- Ух, фантастика! Да ты десятилетия сбросила! © fast_food_knight / Reddit
«Я избавилась от двойного подбородка и подтянула дряблую кожу на нем и на шее»
"Вот как изменился мой профиль после ринопластики"
А мне так нравится нос с горбинкой, зачем всем нужен этот невыразительный носишка, как у всех
"Хотела поделиться своим опытом операций и химического пилинга в 62 года. Фото слева — до блефаропластики, подтяжки лица и шеи. Справа — я сейчас"
Ну, как по-мне, выглядела она в 60 нa все восемьдесят. А после пластики стала выглядеть нa свой возраст.
- Боже, как преобразилась! Просто великолепна. Кажется, словно и не было никакой операции, а просто ты всегда была такой красивой. © dragonrider1965 / Reddit
"До и после двойной челюстной операции"
"У меня были нависшие веки. Сделала блефаропластику верхних и нижних век, и вот результат через 2 месяца"
Очень хороший результат. И симметрия появилась нa верхних веках и круги под глазами исчезли.
"10 месяцев спустя после абдоминопластики — подтяжки живота. Мой хирург убрал около 3,5 кг кожи"
«Через 5 месяцев после ринопластики. Я в восторге от результатов»
"Мои губы до и после введения в них филлеров"
«Я сделала блефаропластику нижних век, убрав излишек кожи, а также по рекомендации хирурга пересадила жир с живота в носогубные складки и по обе стороны подбородка»
Пользуясь случаем - стану донором жЫра с живота в ваши носогубки. Срочная офферта, успеть бы до пляжа
Качественный материал - фуагра, просекко, засахаренные каштаны, фондю
«В юности я часами гуляла на солнце без солнцезащитного крема, поэтому у меня появилось много веснушек и повреждений от солнца. Решила воспользоваться IPL фототерапией для лица, и вот результат»
"До / через 3 дня / через 5 дней / через 7 дней".
"2 месяца после ринопластики"
"Думала, что потратила деньги на шлифовку лица HALO-лазером впустую. Но вот результаты спустя 7 дней после первого сеанса"
"После похудения мое лицо обвисло. Решила сделать подтяжку его и шеи"
- Ого! Выглядишь на 20 лет моложе. © Ok_Ant_2930 / Reddit
"Лет с 25 у меня стали появляться морщины на лбу. Вот как выглядит мой лоб сейчас после ботокса"
Тут главное, чтобы врач был не рук.жопый, а то насмотрелись этих оплывших лиц с недвигающейся половиной .
"Прошло чуть меньше 3-х месяцев с операции по уменьшению лба"
Удивительно, что женщина ,недовольная размером лба, носит волосы, зачесывая назад, полностью открывая этот самый лоб🙄
"За день до процедуры глубокой подтяжки лица и шеи и 2 недели спустя после нее"
Странная фотка слева. Непонятно что сравнивать. По-моему такая же и осталась, только фото развернула.
"3 месяца спустя после липосакции подбородка"
Блииин, говорят, что после липосакции кожа ужасно болит. И эти боли сохраняются надолго. Интересно, правда?
Необязательно прибегать к услугам косметологов, чтобы изменить внешность. Например, женщинам из этой подборки заметно помогла преобразиться лишь одна деталь: удачное окрашивание, стрижка или правильный тон тонального крема.
Комментарии
Некоторым правда хорошо стало, но.... а какие будут последствия? Лет через 10-20? Таки то операции, а не просто брови выщипала.
Я делала ринопластику в 2018 году. Радуюсь каждый раз, когда смотрюсь в зеркало. Хочу вот еще губы сделать, не как жопа макаки, конечно, но и чтобы не 2 "ниточки", как сейчас. Но пока не могу решиться.
Убедили, лет в 55, сделаю круговую подтяжку лица)
а пока просто увлажнение кожи и spf
Про операцию по уменьшению лба слышу впервые, в таких случаях обычно чёлку носят
Прекрасно понимаю необходимость хирургического вмешательства в лечебных целях. Могу понять и принять пластику, когдa человек "работает лицом", актер, например. Эстетическую хирургию дaже приветствую, ибо она возвращает даже не столько молодость, а уверенность в себе. Но, если честно, не понимаю, когдa милые и вполне симпатичные люди старательно уничтожают пластикой свою индивидуальность, превращаясь в неотличимых друг от друга барби... Срaзу вспоминается рассказ "Красивые люди" Бомонта Чарльза.