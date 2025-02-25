17 мужчин, которые позаботились о себе и изменились до неузнаваемости
Фотоподборки
1 минута назад
Кажется, многие знают не понаслышке насколько бывает тяжело следить за своим здоровьем. Но если есть мотивация, то результат не заставит себя ждать. В этой подборке можно увидеть мужчин, изменения, которые достойны аплодисментов!
Разница в два года
«Вот, что могут сделать шесть месяцев здорового образа жизни и тренировок»
«Стал выглядеть счастливым»
«Диета и борьба с отечностью сделали свое дело всего за год!»
- Разница огромная, но ты прекрасен на обоих фото! © brxtbRnR / Reddit
«В 27 уже не было никакой надежды, но в 29 я добился своего!»
«Перестал пытаться сохранить волосы, а еще занялся спортом и сбросил вес »
«Тяжеловато пришлось, но вот он я теперь!»
«Поменял в своей жизни абсолютно все!»
- Да ты это же тот актер, что Тора играл! © JohnsonMathi17 / Reddit
«Восемь лет разницы»
«Cтараюсь есть поменьше мороженого»
«Спустя 2 года после разрыва сухожилий плеча »
На первом фото ему 18 лет, на втором — 25
Красавчег). Протеин, может ещё какие добавки.. всё равно крут- 'поселиться' в спортзале не каждый осилит
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- Это какой-то новый уровень трансформации! © Unknown author / Reddit
«Был щупленьким подростком, а потом решился на изменения!»
- А причесочка-то какая! Теперь прям к лицу! © Ill-Marsupial5134 / Reddit
«Я в 2022 и я в 2025»
«Где-то пару лет назад я весил 120 кг!»
«В 2021-ом я и понятия не имел как о себе заботиться, зато сейчас придерживаюсь здорового образа жизни»
«Приятно снова вернуться к фитнесу»
Тут даже и сказать нечего, кроме как «невозможное возможно». Но результат не вызвал бы такого же удивления без первой фотографии. Как и в этой статье, где вся фишка в сравнении снимков «до» и «после»!
Фото на превью Neo_Aevis / Reddit
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