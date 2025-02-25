17 мужчин, которые позаботились о себе и изменились до неузнаваемости

Кажется, многие знают не понаслышке насколько бывает тяжело следить за своим здоровьем. Но если есть мотивация, то результат не заставит себя ждать. В этой подборке можно увидеть мужчин, изменения, которые достойны аплодисментов!

Разница в два года

«Вот, что могут сделать шесть месяцев здорового образа жизни и тренировок»

«Стал выглядеть счастливым»

«Диета и борьба с отечностью сделали свое дело всего за год!»

Разница огромная, но ты прекрасен на обоих фото! © brxtbRnR / Reddit

«В 27 уже не было никакой надежды, но в 29 я добился своего!»

«Перестал пытаться сохранить волосы, а еще занялся спортом и сбросил вес »

«Тяжеловато пришлось, но вот он я теперь!»

«Поменял в своей жизни абсолютно все!»

Да ты это же тот актер, что Тора играл! © JohnsonMathi17 / Reddit

«Восемь лет разницы»

«Cтараюсь есть поменьше мороженого»

«Спустя 2 года после разрыва сухожилий плеча »

На первом фото ему 18 лет, на втором — 25

Это какой-то новый уровень трансформации! © Unknown author / Reddit

«Был щупленьким подростком, а потом решился на изменения!»

А причесочка-то какая! Теперь прям к лицу! © Ill-Marsupial5134 / Reddit

«Я в 2022 и я в 2025»

«Где-то пару лет назад я весил 120 кг!»

«В 2021-ом я и понятия не имел как о себе заботиться, зато сейчас придерживаюсь здорового образа жизни»

«Приятно снова вернуться к фитнесу»