17 мужчин, которые позаботились о себе и изменились до неузнаваемости

Фотоподборки
1 минута назад

Кажется, многие знают не понаслышке насколько бывает тяжело следить за своим здоровьем. Но если есть мотивация, то результат не заставит себя ждать. В этой подборке можно увидеть мужчин, изменения, которые достойны аплодисментов!

Разница в два года

«Вот, что могут сделать шесть месяцев здорового образа жизни и тренировок»

«Стал выглядеть счастливым»

«Диета и борьба с отечностью сделали свое дело всего за год!»

  • Разница огромная, но ты прекрасен на обоих фото! © brxtbRnR / Reddit

«В 27 уже не было никакой надежды, но в 29 я добился своего!»

«Перестал пытаться сохранить волосы, а еще занялся спортом и сбросил вес »

«Тяжеловато пришлось, но вот он я теперь!»

«Поменял в своей жизни абсолютно все!»

«Восемь лет разницы»

«Cтараюсь есть поменьше мороженого»

«Спустя 2 года после разрыва сухожилий плеча »

На первом фото ему 18 лет, на втором — 25

irina a
2 дня назад

Красавчег). Протеин, может ещё какие добавки.. всё равно крут- 'поселиться' в спортзале не каждый осилит

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«Был щупленьким подростком, а потом решился на изменения!»

«Я в 2022 и я в 2025»

«Где-то пару лет назад я весил 120 кг!»

«В 2021-ом я и понятия не имел как о себе заботиться, зато сейчас придерживаюсь здорового образа жизни»

«Приятно снова вернуться к фитнесу»

Тут даже и сказать нечего, кроме как «невозможное возможно». Но результат не вызвал бы такого же удивления без первой фотографии. Как и в этой статье, где вся фишка в сравнении снимков «до» и «после»!

Фото на превью Neo_Aevis / Reddit

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