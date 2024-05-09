19 невест, которые решили: «Я — особенная!» и не стали рядиться в традиционное белое платье

Выбор свадебного платья — дело непростое, ведь в день бракосочетания любой невесте хочется быть не просто красивой, но и неповторимой. Именно поэтому некоторые девушки выбирают не совсем традиционные наряды, которые ярко подчеркивают их уникальность.

"Я увидела это платье в интернете и влюбилась. Оно стоило $ 8 тыс., но мне удалось купить его почти в 10 раз дешевле!"

Кто сказал, что свадебные платья должны быть белыми? Глупцы, ведь это платье потрясающее, просто 10 из 10! © Taliasimmy** / Reddit

"Привет всем, кто носит нетрадиционные свадебные наряды"

«Я никогда не хотела на свадьбу белое платье. А в этом я ну просто королева фей!»

«Синий — мой любимый цвет, поэтому я точно знала, какое платье мне нужно надеть»

«Я просто не могла представить себя в белом платье. Вот какое в итоге выбрала»

«Выбирайте наряд, в котором вы чувствуете себя красивой! Не позволяйте никому влиять на ваше решение»

Вот именно! Вам даже не обязательно носить платье. Наденьте костюм, если это вам кажется правильным, или повседневную одежду, да даже купальник. Что угодно. Это ваш день, носите то, что вам нравится. © DiplomaticHypocrite / Reddit

«Свадебное платье мы шили вдвоем с будущей свекровью. Вот как оно выглядело поначалу, и смотрите, что у нас получилось в итоге»

«А вот мой наряд. Правда я все никак не определюсь с прической под него»

«Перемерив более 30 традиционных платьев, я поняла, что мне нужно что-то более необычное. Выбрала голубое платье и ни о чем не жалею»

«Свое свадебное платье я связала сама. Это заняло полтора года»

«Сшила себе свадебный наряд. Юбку украсила примерно 400 светодиодными лампочками, чтобы получился эффект звездного неба»

Да я сейчас разрыдаюсь! Платье такое красивое, и так мило, что это был семейный проект. Поздравляю! © noodlenirvana / Reddit

«Вот мой свадебный наряд за $40. Шаль, между прочим, ручной вязки!»

Говорю искренне — это самое красивое свадебное платье, которое я когда-либо видела! © sensitiveskin80 / Reddit

«Совет: выбирайте себе такое свадебное платье, которое потом легко можно будет превратить в одежду для беременных»

«Нашла платье, но уж очень дорого оно стоило. А потом увидела в интернете его копию и заказала, ни на что особо не надеясь. Но оно оказалось потрясающим!»

Я в восторге! Обычно черные платья не выглядят свадебными, но то, что на вас, буквально кричит о том, что вы невеста. Оно идеально. © plushsafeshethink / Reddit

«Сначала я купила белое платье. Не хотела, но купила, потому что так было проще. Потом мы с подругой прошлись по магазинам и нашли его — синее платье»

Синее платье очень красивое, оно хорошо сидит и прекрасно на смотрится! Ты молодец, что передумала! © jeannerbee / Reddit

«Мы с мамой смоделировали и сшили мне свадебное платье и обе несколько раз плакали во время процесса»

«Решение сшить свадебный наряд самостоятельно будет преследовать меня еще долгие годы»

«Около 9 месяцев я вязала кружево, утром в день свадьбы все еще сшивала лиф. На платье ушло около 9 метров атласа и примерно 6500 метров ниток для кружева».

«Я не только влюбилась в платье, но и в себя в нем! Такое ощущение, что оно было создано специально для меня»

«Это платье я просто заказала в интернете. В нем я чувствовала себя стильной и особенной, и при этом оставалась самой собой»