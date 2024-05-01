20+ невест, которые решились пойти под венец в нетривиальных платьях и уж точно не прогадали

Выбор свадебного платья — дело непростое. Оно должно быть не только сногсшибательным, чтобы жених и гости торжества не могли сдержать восхищенных вздохов, но и отражать уникальность своей владелицы. Смелые невесты легко отказываются от традиции идти под венец в скромном белом наряде в пол, и выбирают на свадьбу нечто совершенно особенное.

«Я купила свое свадебное платье всего за $ 250. Оно было именно таким, как я хотела, и в нужном цвете!»

«В этом платье я чувствую себя принцессой, но оно стоит $ 1,7 тыс. Убедите меня не переживать о цене»

Посмотри на свою улыбку — она стоит этих денег. Покупай и наслаждайся! © headintheclouds122 / Reddit

«Я влюбилась в это платье еще в декабре, но в моем размере оно появилось только сейчас. Пусть я и похожа на пион, но это элегантный пион!»

«Я так рада моему красному платью! Шаль вяжу сама»

Ух ты! Платье прекрасное, но должна сказать, что от вашей шали захватывает дух! © anaofarendelle / Reddit

«Выбрала платье с цветочным принтом. Теперь мучаюсь вопросом, какой же букет сюда подойдет»

«А я вышла замуж вот в таком наряде!»

«Свое платье я нашла в интернете всего за $ 165. Да что там говорить, вся свадьба на 20 человек обошлась нам не дороже $ 5 тыс.»

«Вчера получила дизайнерское платье от Teuta Matoshi! Это самый красивый наряд из всех, что я когда-нибудь носила»

Когда цветочный принт идеально подходит для такого особенного дня

«Это платье обошлось мне в $ 450. Я считаю, что черное на свадьбу — это то, что нужно»

Я решила связать себе свадебное платье. Переживала, что ничего не получится, но в прошлую субботу я надела свое творение, чтобы выйти замуж за лучшего друга!"

«Если вы подумываете о небелом платье, просто купите его»

«Мой подвенечный наряд был не совсем обычным»

«Моя прекрасная доченька выбрала нетрадиционный наряд, и он ей идеально подходит!»

Когда белое платье не может отразить всю индивидуальность невесты, в ход идут нестандартные расцветки

«Я только что сказала „да“ своему свадебному платью и наряду для банкета! Как вам?»

Ты выглядишь так, словно могла бы стать моделью Victoria’s Secret. © Ok-Butterscotch-7333 / Reddit

«Я никогда не чувствовала себя самой собой, примеряя белые свадебные платья, поэтому выбрала бордовое. Это было лучшее решение!»

«Совершенно не ожидала, что выберу такой наряд, но я в восторге!»

«Когда я искала свое свадебное платье, большинство были белыми, поэтому найти такой наряд было сродни обнаружению маленького сокровища»

«Наша свадьба состоится в пятницу, 13-го. Я нашла просто идеальное платье!»

Да уж, этот наряд ваши гости никогда не забудут! И вы в нем будете выглядеть просто волшебно! © BadMawma / Reddit

«Мы с мужем решили на свадьбе носить одежду наших любимых цветов. Я до сих пор балдею от своего платья!»