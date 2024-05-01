20+ невест, которые решились пойти под венец в нетривиальных платьях и уж точно не прогадали

1 час назад

Выбор свадебного платья — дело непростое. Оно должно быть не только сногсшибательным, чтобы жених и гости торжества не могли сдержать восхищенных вздохов, но и отражать уникальность своей владелицы. Смелые невесты легко отказываются от традиции идти под венец в скромном белом наряде в пол, и выбирают на свадьбу нечто совершенно особенное.

«Я купила свое свадебное платье всего за $ 250. Оно было именно таким, как я хотела, и в нужном цвете!»

«В этом платье я чувствую себя принцессой, но оно стоит $ 1,7 тыс. Убедите меня не переживать о цене»

  • Посмотри на свою улыбку — она стоит этих денег. Покупай и наслаждайся! © headintheclouds122 / Reddit

«Я влюбилась в это платье еще в декабре, но в моем размере оно появилось только сейчас. Пусть я и похожа на пион, но это элегантный пион!»

«Я так рада моему красному платью! Шаль вяжу сама»

  • Ух ты! Платье прекрасное, но должна сказать, что от вашей шали захватывает дух! © anaofarendelle / Reddit

«Выбрала платье с цветочным принтом. Теперь мучаюсь вопросом, какой же букет сюда подойдет»

«А я вышла замуж вот в таком наряде!»

«Свое платье я нашла в интернете всего за $ 165. Да что там говорить, вся свадьба на 20 человек обошлась нам не дороже $ 5 тыс.»

«Вчера получила дизайнерское платье от Teuta Matoshi! Это самый красивый наряд из всех, что я когда-нибудь носила»

Когда цветочный принт идеально подходит для такого особенного дня

«Это платье обошлось мне в $ 450. Я считаю, что черное на свадьбу — это то, что нужно»

Gulnar Hydyrova
22 минуты назад

смысл их лепки? особенно после того, как лицо "невесты" сначала засвечено на крупном плане, а на дальнем - стикер))

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Я решила связать себе свадебное платье. Переживала, что ничего не получится, но в прошлую субботу я надела свое творение, чтобы выйти замуж за лучшего друга!"

«Если вы подумываете о небелом платье, просто купите его»

«Мой подвенечный наряд был не совсем обычным»

«Моя прекрасная доченька выбрала нетрадиционный наряд, и он ей идеально подходит!»

Когда белое платье не может отразить всю индивидуальность невесты, в ход идут нестандартные расцветки

«Я только что сказала „да“ своему свадебному платью и наряду для банкета! Как вам?»

«Я никогда не чувствовала себя самой собой, примеряя белые свадебные платья, поэтому выбрала бордовое. Это было лучшее решение!»

Gulnar Hydyrova
16 минут назад

красивая пара, но если не укажут что это жених-невеста.. для постороннего глаза они как обычные гости..

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«Совершенно не ожидала, что выберу такой наряд, но я в восторге!»

Тревожное Пирожное
6 минут назад

Я все понимаю. И женщины с ожирением замуж выходят. Но чёрт побери, можно же найти более подходящий наряд вместо принцессиного платья.

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«Когда я искала свое свадебное платье, большинство были белыми, поэтому найти такой наряд было сродни обнаружению маленького сокровища»

«Наша свадьба состоится в пятницу, 13-го. Я нашла просто идеальное платье!»

  • Да уж, этот наряд ваши гости никогда не забудут! И вы в нем будете выглядеть просто волшебно! © BadMawma / Reddit

«Мы с мужем решили на свадьбе носить одежду наших любимых цветов. Я до сих пор балдею от своего платья!»

Gulnar Hydyrova
5 минут назад

не сказала бы что она жирная.. пышная? да. в теле? да. лишних складок не заметила

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Свадьба — незабываемый день, полный романтики. А вот после бракосочетания начинаются семейные будни, о которых рассказывать обычно не принято. Но иногда они наполнены такой драмой, что сдержать себя и не поделиться эмоциями просто невозможно — как это сделали герои другой нашей статьи.

Фото на превью ReadingOutrageous103 / Reddit

Комментарии

Уведомления
графиня Деревко-Тряпочкина
30 минут назад

Всем спасибо за комментарии. Давно не видела такую коллекцию глупых и злых людей. Прошлась, заблокировала. Гадко с такими находится в одном виртуальном пространстве.

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Анна
29 минут назад

Мне кажется эта статья с небольшой редакцией скоро выйдет как "бодипозитивные невесты"

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