20+ невест, которые решились пойти под венец в нетривиальных платьях и уж точно не прогадали
Выбор свадебного платья — дело непростое. Оно должно быть не только сногсшибательным, чтобы жених и гости торжества не могли сдержать восхищенных вздохов, но и отражать уникальность своей владелицы. Смелые невесты легко отказываются от традиции идти под венец в скромном белом наряде в пол, и выбирают на свадьбу нечто совершенно особенное.
«Я купила свое свадебное платье всего за $ 250. Оно было именно таким, как я хотела, и в нужном цвете!»
«В этом платье я чувствую себя принцессой, но оно стоит $ 1,7 тыс. Убедите меня не переживать о цене»
- Посмотри на свою улыбку — она стоит этих денег. Покупай и наслаждайся! © headintheclouds122 / Reddit
«Я влюбилась в это платье еще в декабре, но в моем размере оно появилось только сейчас. Пусть я и похожа на пион, но это элегантный пион!»
«Я так рада моему красному платью! Шаль вяжу сама»
- Ух ты! Платье прекрасное, но должна сказать, что от вашей шали захватывает дух! © anaofarendelle / Reddit
«Выбрала платье с цветочным принтом. Теперь мучаюсь вопросом, какой же букет сюда подойдет»
«А я вышла замуж вот в таком наряде!»
Носовой платок в руке у невесты чтобы стереть черный маркер с лица жениха? 😂
«Свое платье я нашла в интернете всего за $ 165. Да что там говорить, вся свадьба на 20 человек обошлась нам не дороже $ 5 тыс.»
«Вчера получила дизайнерское платье от Teuta Matoshi! Это самый красивый наряд из всех, что я когда-нибудь носила»
Когда цветочный принт идеально подходит для такого особенного дня
Это должна быть вышивка либо полупрозрачный материал, с принтованной плотной ткани выглядит будто из шторы сшито
«Это платье обошлось мне в $ 450. Я считаю, что черное на свадьбу — это то, что нужно»
смысл их лепки? особенно после того, как лицо "невесты" сначала засвечено на крупном плане, а на дальнем - стикер))
Я решила связать себе свадебное платье. Переживала, что ничего не получится, но в прошлую субботу я надела свое творение, чтобы выйти замуж за лучшего друга!"
Блин, с большой грудью и тонкими ногами добавлять себе лишний объем снизу широкой юбкой - не самая удачная идея
«Если вы подумываете о небелом платье, просто купите его»
«Мой подвенечный наряд был не совсем обычным»
«Моя прекрасная доченька выбрала нетрадиционный наряд, и он ей идеально подходит!»
Блин, зачем делать крупную фигуру еще больше при помощи оборок и воланов?
Когда белое платье не может отразить всю индивидуальность невесты, в ход идут нестандартные расцветки
«Я только что сказала „да“ своему свадебному платью и наряду для банкета! Как вам?»
Зачем эти условности, пусть уже голая идет, гости мужского пола будут в восторге
- Ты выглядишь так, словно могла бы стать моделью Victoria’s Secret. © Ok-Butterscotch-7333 / Reddit
«Я никогда не чувствовала себя самой собой, примеряя белые свадебные платья, поэтому выбрала бордовое. Это было лучшее решение!»
красивая пара, но если не укажут что это жених-невеста.. для постороннего глаза они как обычные гости..
«Совершенно не ожидала, что выберу такой наряд, но я в восторге!»
Я все понимаю. И женщины с ожирением замуж выходят. Но чёрт побери, можно же найти более подходящий наряд вместо принцессиного платья.
«Когда я искала свое свадебное платье, большинство были белыми, поэтому найти такой наряд было сродни обнаружению маленького сокровища»
«Наша свадьба состоится в пятницу, 13-го. Я нашла просто идеальное платье!»
Хоть я и не воспринимаю чёрные свадебные платья, но этот как звёздная ночь!
- Да уж, этот наряд ваши гости никогда не забудут! И вы в нем будете выглядеть просто волшебно! © BadMawma / Reddit
«Мы с мужем решили на свадьбе носить одежду наших любимых цветов. Я до сих пор балдею от своего платья!»
не сказала бы что она жирная.. пышная? да. в теле? да. лишних складок не заметила
Свадьба — незабываемый день, полный романтики. А вот после бракосочетания начинаются семейные будни, о которых рассказывать обычно не принято. Но иногда они наполнены такой драмой, что сдержать себя и не поделиться эмоциями просто невозможно — как это сделали герои другой нашей статьи.
Комментарии
Всем спасибо за комментарии. Давно не видела такую коллекцию глупых и злых людей. Прошлась, заблокировала. Гадко с такими находится в одном виртуальном пространстве.
Мне кажется эта статья с небольшой редакцией скоро выйдет как "бодипозитивные невесты"