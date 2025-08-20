15 актрис, которые из «девчонок по-соседству» превратились в настоящих королев драмы

Фильмов, где «серая мышка» становится настоящей гламурной дивой — не счесть. Но когда такое происходит в реальности, это впечатляет намного больше. В этой статье мы собрали снимки известных актрис, которых в начале карьеры можно было спутать с собственными соседками, но потом они превратились в настоящих светских львиц, гордо ступающих по красным дорожкам.