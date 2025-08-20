15 актрис, которые из «девчонок по-соседству» превратились в настоящих королев драмы

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Фильмов, где «серая мышка» становится настоящей гламурной дивой — не счесть. Но когда такое происходит в реальности, это впечатляет намного больше. В этой статье мы собрали снимки известных актрис, которых в начале карьеры можно было спутать с собственными соседками, но потом они превратились в настоящих светских львиц, гордо ступающих по красным дорожкам.

Дакота Джонсон

EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Эйса Гонсалес

© Lola, érase una vez / Televisa S.A. de C.V., Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Плодожорка
2 часа назад

Не знаю, кто это, но превратилась она в основном пережаренную курочку и королеву пластики.

-
-
Ответить

Эмма Стоун

KENNELL KRISTA/SIPA/EAST NEWS, Broadimage/Broad Image/East News

Дженнифер Лоуренс

Dee Cercone/Everett Collection/EAST NEWS, SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News

Кейт Бекинсейл

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Мишель Уильямс

PHOTOlink/Everett Collection/East News, MediaPunch/Associated Press/East News

Дженна Ортега

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, zz/DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Джулия Гарнер

face to face aktuell/Reporter/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Флоренс Пью

Vianney Le Caer/Invision/AP/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Аня Тейлор-Джой

Joel C Ryan/Invision/AP/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Милли Бобби Браун

AFP/EAST NEWS, Scott A Garfitt/Invision/East News

Энди Макдауэлл

AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Хелен Миррен

Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Плодожорка
1 час назад

А эта вообще моя любимка. У нее такие чёртики в глазах всегда, и хороший вкус, как в выборе ролей, так и в одежде.

-
-
Ответить

Деми Мур

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Грейс Келли

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

Изменения во внешности этих актрис — преображение, которое отражает их личностный рост и талант. Какая из этих трансформаций впечатлила вас больше всего? А может быть, мы кого-то забыли? Поделитесь в комментариях!

Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, Collection Christophel / Collection Christophel / East News

