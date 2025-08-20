Мы представили, как могли бы выглядеть 11 книжных персонажей, если бы реально существовали

Многим будет любопытно узнать, что привычный нам элегантный и утонченный облик Холли Голайтли в исполнении Одри Хепберн из знаменитой киноадаптации «Завтрак у Тиффани», не очень-то соответствует реальной внешности героини. Книжная Холли была юной девушкой 19 лет, c большим ртом и вздернутым носом. Ее лицо, да и манеры в общем, казалось бы, балансировали на грани между детством и взрослостью, не отменяя привлекательности, но в то же время, мало воплощая изысканный «шик», привнесенный на экраны Хепберн.