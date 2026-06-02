Просто посмотрите, как изменились 16 культовых персонажей любимых сериалов за годы съемок

Есть герои сериалов, которые просто западают в душу практически с первых серий. Из-за них хотелось улыбаться в трудные дни, а их сюжетные линии согревали даже в самую холодную погоду. В конце сериалов персонажи уже становились зрителям, как родные. Вот мы и решили вспомнить героев таких известных лент, как «Улицы разбитых фонарей», «Кухня», «Склифосовский» и других, а также посмотреть на то, как изменились наши любимчики спустя множество сезонов. Кто-то преобразился внешне, а кто-то кардинально поменялся характером.

Мария из «Тайн следствия» буквально расцвела на глазах телезрителей и с каждым годом становилась все харизматичнее и ярче

Олег в сериале «Улицы разбитых фонарей» стал еще более мужественным и статным

Вячеслав из «Улицы разбитых фонарей» практически не изменился, пройдя путь в 12 сезонов

Алексей в сериале «Литейный, 4» за восемь сезонов тоже сильно поменялся

А пленяющий взгляд Анастасии остался неизменным даже спустя множество сезонов сериала «Литейный, 4»

Олег из «Склифосовского» спустя годы возмужал и стал более мудрым и спокойным героем



Как с годами расцвела Марина из «Склифосовского»! На их гармоничную пару с Олегом хочется смотреть бесконечно

Бунтарка Даша из «Папиных дочек» в последних сезонах сериала сама вынуждена искать общий язык с подрастающим поколением

Из робкого юноши Вениамин из «Папиных дочек» превратился в настоящего мужчину и отца семейства

Как же быстро летит время! Еще недавно мы наблюдали за тем, как Галина Сергеевна из «Папиных дочек» корпит над учебниками в школе, а теперь она сама стала мамой

Вике в последнем сезоне «Кухни» пришлось пройти через множество трудностей, но она со всем справилась

В первом сезоне «Кухни» Максим был легкомысленным юношей, который ни за что не хотел брать на себя ответственность

А в последнем сезоне его герой повзрослел и осознал, что их семья с Викой для него важнее всего.

Кристина феерично вернулась на экраны в последнем сезоне «Универа» и поразила всех своим образом роковой красотки

Антон в «Универе. 15 лет спустя» остепенился и понял, что их история с Кристиной должна остаться в прошлом

Аллочка в «Универе. 15 лет спустя» из эксцентричной студентки превратилась в железную леди

А вы видели эффектную бородку Вали в последнем сезоне «Универа»?