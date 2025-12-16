Посмотрите, как меняются 16 наших любимых сериалов, если события разворачиваются в другую эпоху

«Не родись красивой», «Универ», «Моя прекрасная няня» — эти и другие сериалы стали для нас практически культовыми. Но что, если бы Кате Пушкаревой и Вике пришлось терпеть друг друга во времена Средневековья, а Жанна Аркадьевна и Константин перебрасывались едкими фразочками в Древнем Риме? Мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели наши любимые герои, если бы оказались в совершенно другой эпохе. Для этого мы выбрали не только максимально узнаваемые лица, но и эпохи, которые создают с ними наибольший визуальный и юмористический контраст.