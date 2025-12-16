Посмотрите, как меняются 16 наших любимых сериалов, если события разворачиваются в другую эпоху
«Не родись красивой», «Универ», «Моя прекрасная няня» — эти и другие сериалы стали для нас практически культовыми. Но что, если бы Кате Пушкаревой и Вике пришлось терпеть друг друга во времена Средневековья, а Жанна Аркадьевна и Константин перебрасывались едкими фразочками в Древнем Риме? Мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели наши любимые герои, если бы оказались в совершенно другой эпохе. Для этого мы выбрали не только максимально узнаваемые лица, но и эпохи, которые создают с ними наибольший визуальный и юмористический контраст.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
«Не родись красивой», 2005
«Универ», 2008
«Универ. Новая общага», 2011
«Полицейский с Рублевки», 2016
«Физрук», 2014 г
«Барвиха», 2009 г
Да-да, именно так и ходили на реку, портки стирать... Хотя что это я, какие в "барвихе" портки...
«Моя прекрасная няня», 2004
Нк, я понимаю, что у Древнем Риме были и образованные женщины, но чтоб так просто прям по городу, за ручку и спорить...
«Школа», 2010
«Мажор», 2014
«Психологини», 2017
«Метод», 2015
«Слово пацана. Кровь на асфальте», 2023
«Кухня», 2012
«Дальнобойщики», 2001
«Жена олигарха», 2021
«Интерны», 2010
