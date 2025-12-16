Посмотрите, как меняются 16 наших любимых сериалов, если события разворачиваются в другую эпоху

Интересное
5 часов назад
Посмотрите, как меняются 16 наших любимых сериалов, если события разворачиваются в другую эпоху

«Не родись красивой», «Универ», «Моя прекрасная няня» — эти и другие сериалы стали для нас практически культовыми. Но что, если бы Кате Пушкаревой и Вике пришлось терпеть друг друга во времена Средневековья, а Жанна Аркадьевна и Константин перебрасывались едкими фразочками в Древнем Риме? Мы решили пофантазировать и представить, как бы выглядели наши любимые герои, если бы оказались в совершенно другой эпохе. Для этого мы выбрали не только максимально узнаваемые лица, но и эпохи, которые создают с ними наибольший визуальный и юмористический контраст.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Не родись красивой», 2005

«Универ», 2008

«Универ. Новая общага», 2011

«Полицейский с Рублевки», 2016

«Физрук», 2014 г

«Барвиха», 2009 г

«Моя прекрасная няня», 2004

Кошачья прислуга
2 часа назад

Нк, я понимаю, что у Древнем Риме были и образованные женщины, но чтоб так просто прям по городу, за ручку и спорить...

-
-
Ответить

«Школа», 2010

«Мажор», 2014

«Психологини», 2017

«Метод», 2015

«Слово пацана. Кровь на асфальте», 2023

«Кухня», 2012

«Дальнобойщики», 2001

«Жена олигарха», 2021

«Интерны», 2010

Какой персонаж лучше всего вписался в новую эпоху? Делитесь мнением в комментариях!

Фото на превью Не родись красивой / АМЕДИА, AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее