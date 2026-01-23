Мой ребенок, когда мы в гостях у родных/друзей, наоборот всё, что понравится или что ему дали, складывает мне в сумку ходит😆😆
14 историй от бьюти-мастеров, которых хочется просто обнять
Иногда в кресле парикмахера или мастера маникюра разворачиваются драмы покруче турецких сериалов. Здесь и случайные разоблачения измен прямо во время стрижки, и подгузники в сумках, и увольнения из-за одной неловкой полоски на затылке. Мы заглянули в закулисье бьюти-индустрии и нашли 14 историй, после которых вы будете смотреть на своего мастера совсем другими глазами.
- Однажды пришла ко мне клиентка. Говорю: «Проходите, садитесь. Что стричь будем?» Она: «Да мне не стрижку. Просто уберите волосы». Я в ответ интересуюсь, сколько убрать, а она выдает: «Ну-у-у, уберите 17% волос». И я просто судорожно пытаюсь вычислить, сколько это.
- Обычно не работаю на дому, так как маленький ребенок, но сегодня сделала исключение. Крашу, а мелкий все рядом болтается, тихонько так, вообще на него не похоже. Клиентка ушла довольная, собираюсь мыть кисти и вижу, что двух не хватает. Думаю, ну все, никто мне их, конечно, не вернет. И тут звонит клиентка: «Здравствуйте. Я тут у себя в сумке обнаружила вашу косметику, машинку и памперс». © Циничный визажист / VK
- Я мастер маникюра. У меня были две клиентки, мать и дочь, которых я обслуживала в долг. Когда сумма накопилась приличная, я от них отказалась. Так эти две дамочки ничего лучше не придумали, как расплатиться со мной нетривиальным способом. Они взяли и подарили моему семилетнему сыну мейн-куна без моего ведома и согласия. Сначала была очень недовольна, хотела его отдать или передарить. Но прошло три года, а огромный кот по имени Элвис до сих пор с нами, стал членом нашей семьи, и я даже рада, что все так получилось. © Подслушано / Ideer
- Я управляю небольшим спа-салоном, и к нам пришел мужчина на часовой расслабляющий массаж. Он раньше никогда его не делал. После сеанса он вышел раздраженным, я спросила, что случилось, и он ответил: «Я плохо себя чувствую». Я начала волноваться, хотела принести воды, а он неожиданно ляпнул: «Мышцы просто как тряпочки, кажется, не смогу теперь пойти играть в гольф». Он злился на меня за то, что я сделала именно то, что и обещали. © captainsaveabro / Reddit
- Начала работать визажистом, поехала красить невесту, первый выезд в жизни. Заранее списались, клиентка скинула референсы мейка: растушеванная стрелка, сильное сияние. Сделала. Она посмотрела в зеркало и говорит: «Это чересчур, надо переделать». Начала ей убирать мейк с глаз, чтобы переделать, а она забирает у меня инструмент и красится сама. Нарисовала тоненькую стрелку, никакого сияния не добавляла. © Циничный визажист / VK
Ну про свадебный макияж, тут всё ясно, девушка хотела растушёвку и сияние, но в реальности, увидев результат, он не понравился. У меня такое было тоже. И мастер был хороший, но результат разочаровал и тоже красилась сама в итоге. Вот такие мы девочки.
- Работаю парикмахером. Пришел мужчина, попросил машинку для стрижки посмотреть. Взял и начал сам себя стричь. Заплатил и ушел. Еле удержалась, чтобы не закричать вслед: «Приходите еще!» © Подслушано / Ideer
- Была в гостях у лучшей подруги, делали маникюр ей, как вдруг вернулся ее парень с работы. Они отошли в коридор поговорить, но я мельком могла слышать их разговор. Он с претензией в голосе спросил у подруги: «Снова деньги на маникюр давать? Сколько? Ты правда тратишь так много на то, чтобы ноготки разноцветные сделать?» Я уже заволновалась, думала скандал будет, но подруга смогла поставить на место своего парня одной фразой: «Ты не забывай, на что ты деньги тратишь! Каждый день покупаешь нарисованные предметы, чтобы в компьютерной игре бегать и хвастаться!» © Карамель / VK
- Снимаю маленькую студию, там храню всю косметику и инструменты. Время 7 утра, приезжаю туда, а дверь заклинило, я ее и так, и сяк — не поддается. Боролась полчаса, вижу, что на такси подъезжает моя клиентка с фатой наперевес. Объясняю ситуацию и тут же оптимистично заверяю, что все будет хорошо, надо только съездить на такси до меня. Едем ко мне, потом к ней, потом к ее маме, собираем буквально с миру по нитке: косметику, которая валяется у меня дома в очень скудном количестве, невидимки, лак, бублик для волос. Вся аховость ситуации до невесты дошла уже в такси и всю дорогу она практически рыдала. Я успокаивала ее уверенным тоном. И вот разложили все это скудное имущество, и я начала. И у нас все получилось! Ничего с девочки не взяла, сказала, что это ей подарок за такой стресс. © Циничный визажист / VK
О Боже, про слесаря в ваших краях не слыхали? МЧС, на крайняк??? Не разорилась бы. А если б там люди были.
- Была одна клиентка, вечно жаловалась. Решила деликатно намекнуть сменить мастера. Скрепя сердце подстригла ее очень плохо на скорую руку. Она ушла, я решила, что больше ее не увижу. И вот спустя больше месяца, она мне звонит и сообщает, что я в прошлый раз ее просто замечательно подстригла, и теперь она хочет, чтобы я повторила. Понятия не имею, как это повторить. © ПОДСЛУШАНО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ / VK
- Работаю визажистом 3 месяца, и сегодня произошел такой казус: наношу тон клиентке, распределяю по лицу, приступаю к коррекции, и тут замечаю, что брызги тона попали на ее платье. Я в панике, девочка тоже, благо, что она моя хорошая знакомая, вошла в положение. Решила ситуацию тысячей моих извинений и бесплатным макияжем. Жалею, что не купила парикмахерскую накидку. © Циничный визажист / VK
- Одна клиентка во время стрижки рассказывала мне о своем новом парне в подробностях: имя, чем занимается и т.д. Прошло где-то полчаса, в салон зашла разъяренная женщина, рванула прямиком к моей клиентке и как давай кричать: «Как долго мой муж мне изменяет с тобой? Знаешь, ты не первая и не последняя». Оказалось, что девушка, сидевшая на соседнем кресле, была сестрой жены этого самого нового бойфренда. Она как раз переписывалась со своей сестрой, когда моя клиентка громко и восторженно хвасталась своим парнем. А он, как выяснилось, женат. © Olealicat / Reddit
- Мне было 19, я работала в парикмахерской. Ко мне зашел один парень, он был очень разговорчивый и постоянно крутился в кресле, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Когда я подравнивала ему волосы около шеи, он в очередной раз резко поднял голову к зеркалу! И я увидела, как на его темных волосах появилась светлая полоса от триммера. Он не видел свой затылок, но мне было ужасно стыдно. Уволилась через два дня из того салона. © No-Bank-8914 / Reddit
- Я мастер маникюра, пришла ко мне новая клиентка. Сидит, жалуется на мастеров, мол, не могу найти хорошего, все не то делают и меня не слышат. Я делала все так, как она считала нужным. Три раза она уходила довольная. В четвертый раз пришла и вынесла мне мозг конкретно. Сказала, что кутикулу в прошлый раз я ей перетерла и в этот раз ее не трогать. Так и сделала, а она в конце заявляет: «Почему вы кутикулу не дорезали?» Я говорю: «Вы же сами сказали не трогать». В итоге она ушла недовольная и сказала, что больше не придет. Я выдохнула, потому что была очень рада, что она слилась. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
- Я мастер маникюра. Записалась новая клиентка, никаких вопросов не задавала. И вот приходит она ко мне, открывает сумочку и достает оттуда крафт-пакет со словами: «Не уверена, что у вас тут все стерильно». И высыпает из пакета свои инструменты, вплоть до пилочки. Я сразу говорю, что так работать не буду, ее инструмент нестерилен, потому что пакет даже не был закрыт. А она мне: «Ну так это же только мне». В итоге уговаривала меня еще 20 минут и ушла в непонятках почему ей отказали. © ЗЛОЙ МАСТЕР МАНИКЮРА / VK
Эти истории — лишь малая часть того, что происходит за дверями салонов красоты каждый день. Пора взглянуть на это и с другой стороны, в этой статье мы собрали истории клиентов, которые даже годы спустя не дают покоя.