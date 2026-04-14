15+ уморительных историй и фото о том, как взрослые дяди и тети сдавали экзамены
Казалось бы, когда тебе за тридцать, у тебя есть ипотека, карьера и умение сварить ужин из ничего, никакой экзамен тебя уже не напугает. Но стоит сесть за парту перед строгим профессором, как уверенность куда-то испаряется. В нашей подборке сегодня — живые истории о тех, кто сдавал экзамены в зрелом возрасте. Приготовьтесь к порции светлых эмоций и чистого хохота!
Как говорится: все понимаю, но сказать не умею
- Работаю в IT. По-английски читаю, но не говорю. А новое начальство рвет и мечет, что нужен сертификат. Пошла на экспресс-курсы. Сдаю устный экзамен, распинаюсь минут 5, препод смотрит на меня в упор и вдруг выбегает из класса. Я — за ним, а он там стоит и смеется! Выяснилось, что он спросил меня про привычки, а я ему про хоббитов пытаюсь рассказывать. Он сначала не понял, а потом изо всех сил пытался держать серьезную мину, но не смог.
«Только родила — и сразу обратно готовиться к экзаменам!»
Учеба с младенцем! Вот что значит впитать с молоком матери высшую математику и сопромат!
Учеба во взрослом возрасте — это вам не школа, тут списывать особого смысла нет. Согласны?
- Я ушел с продаж на завод машинистом мостового крана (с обучением). Так вот, краном меня управлять научили, теорию разжевали, и пришло время экзамена. Я пришел, вытянул билет, отвечать пошел без подготовки. Сдал. Перед выходом из аудитории бросил взгляд на парня, с которым одновременно устраивались — он сидит, в билет смотрит, глазами хлопает, видно, что не учил... Первая мысль была, как в школе, дать списать, тем более с собой были ответы на все вопросы, а потом я подумал: вдруг что случится, там и моя вина будет, что помог сдать экзамен... Не помог.
Позже встретил его, спрашиваю: «Сдал?» Он такой, мол, завалил меня препод, на пересдачу не пойду, буду искать другую работу. Такие вот дела. Считаю, что если не хочешь к конкретной деятельности ответственно подходить, то и не лезь вообще, а то мало ли...
«Сегодня забрали у одного студента на экзамене. Вы представьте только, сколько усилий было потрачено, чтобы сообразить сие чудо»
Надеемся, в мире стало на одного человека, переставшего судить других по одежке, больше
- Пришла на экзамен по вождению. Конец марта, холодно, я в шубе. Подходит инструктор и говорит: «Автомат сломался, экзамена не будет». Я отвечаю: «А мне и не нужен автомат. Я на механике». В этот момент он на меня посмотрел таким красноречивым взглядом... Видимо, шуба в его воображении никак не сочеталась с механической коробкой передач.
После обеда начался экзамен. Пошла первой. Сажусь за руль, завожу, спокойно проезжаю маршрут — и сдаю с первого раза!
Сдал я на "C" в 2003-м. Бычок, кирпич, цемент мешками. До 2008-го. Потом - всё. Лёг на диван. Стал инженером. Вместо прорабской романтики -песочное печенье, кофе и барышни из бухгалтерии в блузочках.
Права есть? Есть. "C". На кирпич. А на огурцы с дачи - нет. В том году решил: хватит, сдам на "B". Снова отучился. Права-то я забыл поменять вовремя - не до того было, институт осиливал.
Не сдал. Не сдал. Не сдал. С четвёртой попытки - год прошёл. Инспектор смотрит, я стою. Привык - за мной полтонны цемента, а тут пустота. Повернуть боюсь.
Сижу в офисе ярком, печенье хрумкаю. Барышни шепчутся: "Он кирпич возил, а права сдать не может". А я молчу. Потому что герой пьёт кофе и завидует тем, у кого есть "B".
И вдруг понимаю: я разучился поворачивать налево. На стройке налево к забору, направо -к бытовке. А в городе , сплошная, знаки, трамваи.
Барышни смотрят с уважением: "Вы - называют по отчеству, у вас права есть". А какие права? На цемент. Который я больше не вожу.
Потому что героям сейчас не до смеха. Герои пьют кофе и смотрят в окно. Там ездят легковые. Маленькие, юркие, без цемента. И я им завидую. Белой, песочной, офисной завистью.
«Мой парень работает преподавателем и сделал такие билеты на экзамен»
1. Это счастливый билет.
2. Кратко перескажите фильм «Матрица».
1. Это счастливый билет.
2. Назовите фамилию, имя и отчество преподавателя и полное название дисциплины.
3. Если зачетки с собой нет, то счастливый билет теряет свою силу.
А вы помните жесты регулировщика?
- Сдаю на права. Бац! Регулировщик на маршруте. Хоть тресни, ничего не помню! Он палкой в меня тычет, и я такая: «Если палка смотрит в рот, делай правый поворот». Поворачиваю, и тут инструктор с пассажирского сиденья вдруг облегченно выдыхает. Сдала!
«Шахматный набор стоил 1200 рублей. После снижения цены он стал стоить 1020 рублей. На сколько процентов снижена цена на футболку?»
Как в анекдоте : учительница : "Дети, решите задачу: Летели два крокодила, один зелёный, другой на юг. Вопрос: Сколько мне лет?" ответ Вовочки: "24." Учительница :"Почему?" Вовочка: "Батя зовёт меня полудурком, а мне 12 лет."
Будем держать за этого хитреца кулачки и надеяться, что заветный сертификат он-таки получил
- Приходит мужик на экзамен по английскому. Посягает на высокий уровень, аж на C1. нервничает, да и словарного запаса явно недостаточно. Преподаватель:
— А что вы думаете об утилизации мусора?
— Вам в самом деле интересно мое мнение?
— Конечно, иначе зачем бы я спрашивала?
— Услышав ваш вопрос, я цитату из фильма вспомнил: «Им что, всем так интересно, как у меня дела? Нет. А что тогда спрашивают?» Мое личное мнение — моя частная собственность, вроде денег. Вам же не интересно, сколько у меня денег? У меня в собственности еще и чувства есть, знаете ли.
И зарядил ей целый философский монолог на эту тему. Преподша задумалась, затем глянула на часы — время экзаменационного собеседования истекло — отметила что-то в бланке и попрощалась с мужиком.
Итоги экзамена будут озвучены через три месяца. Неизвестно, прошел он или нет — многое зависит от настроения преподавателя. Но одно точно — он сумел складно задвинуть заранее продуманную мысль на английском вместо того, чтобы отвечать на вопросы, для которых не имел достаточного словарного запаса.
Примечание редакции: C1 — это продвинутый уровень знания английского языка, предпоследняя ступенька. Предполагается, что человек с таким уровнем на английском уже не только говорит свободно, но еще и думает.
Не только английский.Много языков так делятся,А1--почти ничего,С2--профи
На железной дороге порой тоже бывает весело
О, я не так давно похожий тест сдавал. Местами откровенная галиматья не только в ответах, но и в вопросах.
Иногда честность открывает все двери
- Я TOEFL сдавал. Был готов плохо, ибо всю жизнь учил немецкий. Я сам математик, но, как назло, все задания в моем билете были о биологии. Причем это была не простая какая-то биология, а что-то там о взаимоотношениях видов динозавров. Куча специальных терминов.
Я выдал экзаменаторам речь вроде такой: «Да меня вообще не особо волнуют взаимоотношения динозавров! Я простой математик и мне всего-то нужно сдать этот экзамен, чтобы поступить в университет по IT-специальности». Но все складно и без особых запинок.
Не знаю, повлияла ли моя тирада на что-то, но я все же сдал!
Примечание редакции: TOEFL — международный экзамен по английскому языку, который необходим, чтобы учиться за границей в англоязычных странах.
«Последний вопрос в моем экзамене: „Половина семестра позади, и каждый из вас уже должен знать меня в лицо. Теперь найдите меня на фото“»
Слышали о правиле пожарных? Если начальник приезжает на тушение и скажет хоть одно командное слово, он автоматически становится руководителем тушения пожара
- Я перешел в инжиниринговую компанию в гидроэнергетике и сдавал экзамен для аккредитации. Профессор спросил:
— Вы кто по должности?
— Первый заместитель генерального.
— Тогда один вопрос. Ответите — сразу 5. Что никогда не должен делать большой начальник, приехавший из офиса на стройплощадку?
— Отдавать указания, обязательные к исполнению.
Поставил «отлично». Это правило работает не только на стройплощадке, кстати. Как только руководитель начинает отдавать прямые указания через несколько уровней вниз, он сам ломает контур управления. Он может думать, что ускорил работу. На деле — просто забрал ее себе.
«Живу на 5 этаже, забыл на экзамен зачетку. Попросил соседа скинуть ее в окно...»
Не то чтобы мы завидовали автору, но... Вот это удача!
- Я учился на заочке. Была у нас физика. Лекции вел один препод, а лабораторные — другой. К экзамену должны были быть сданы лабораторные работы и задачи. Экзамен. Стоим под аудиторией, преподаватель запускает всех и смотрит наличие в журнале всех требований. «Это есть, это тоже есть, давайте зачетку». Подходит моя очередь. Он смотрит свои записи и говорит, что может поставить только «хорошо». Я даю зачетку и сообщаю, что «хорошо» и «удовлетворительно» у меня уже есть по другим предметам на этой сессии, так что я претендую на высокую оценку. Вместе посмеялись, он что-то поставил.
Когда уже после я залез в зачетку, там стояло «отлично». Хороший попался преподаватель, оказалось, что очень спешил на совещание.
Когда я училась, если в сессии была тройка, на пятерки уже было пофиг, так как стипендии все равно не будет...((
«Слушай, женщина, я знаю, что у тебя на носу важный экзамен. Именно поэтому я сейчас лягу на твой ноутбук и буду изо всех лапок помогать!»
Как нам говорили в университете: «Сдал статистику? Считай, университет окончил»
- Был я преподавателем. Принимал экзамен по статистике у заочников, письменный. Забегает студентка — женщина под 45, очень толковая. С порога мне: «Николаевич, ставьте два балла, потом пересдам. Если сегодня не отправлю отчет, налоговая мне такое устроит, вы не представляете!» Поставил ей «отлично» автоматом.
Мы с подругой все сессии сдавали досрочно, потому что бухгалтерские отчеты важнее.
«Фото на момент начала экзамена. Вся группа смеялась! К счастью, все закончилось удачно»
«Работа с обновлениями. Завершено: 29%. Не выключайте компьютер».
А вы бы остались или ушли?
- Поступил учиться заочно. И вот первая сессия, экзамен, но почему-то на него собрали все заочные группы 1 курса. С небольшим опозданием заходит очень старенький профессор, садится на свое место, смотрит на нас и такой: «Ого, чего-то вас сегодня очень много. Товарищи заочники, давайте так: кого устраивает тройка, то открываем зачетку, заполняем сами, а я распишусь, а с остальными мы так уж и быть поговорим.» Из трех групп осталось человек пять.
Сдавали хвосты по высшей математике, Политех.Декан-умница,знал,что мы дундуки,и попросил одного студента показать фокусы, студент был фокусник.Так мы и сдали зачёт.
