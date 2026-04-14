15+ уморительных историй и фото о том, как взрослые дяди и тети сдавали экзамены

Сдал я на "C" в 2003-м. Бычок, кирпич, цемент мешками. До 2008-го. Потом - всё. Лёг на диван. Стал инженером. Вместо прорабской романтики -песочное печенье, кофе и барышни из бухгалтерии в блузочках.

Права есть? Есть. "C". На кирпич. А на огурцы с дачи - нет. В том году решил: хватит, сдам на "B". Снова отучился. Права-то я забыл поменять вовремя - не до того было, институт осиливал.

Не сдал. Не сдал. Не сдал. С четвёртой попытки - год прошёл. Инспектор смотрит, я стою. Привык - за мной полтонны цемента, а тут пустота. Повернуть боюсь.

Сижу в офисе ярком, печенье хрумкаю. Барышни шепчутся: "Он кирпич возил, а права сдать не может". А я молчу. Потому что герой пьёт кофе и завидует тем, у кого есть "B".

И вдруг понимаю: я разучился поворачивать налево. На стройке налево к забору, направо -к бытовке. А в городе , сплошная, знаки, трамваи.

Барышни смотрят с уважением: "Вы - называют по отчеству, у вас права есть". А какие права? На цемент. Который я больше не вожу.

Потому что героям сейчас не до смеха. Герои пьют кофе и смотрят в окно. Там ездят легковые. Маленькие, юркие, без цемента. И я им завидую. Белой, песочной, офисной завистью.