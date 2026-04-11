6 занимательных вещей из прошлого, которые современного человека ставят в тупик

До 1775 года, когда Карл Вильгельм Шееле изобрел относительно недорогой зеленый краситель, получение этого оттенка было делом непростым: ткань сначала красили в желтый с помощью куркумы, а потом в синий, используя индиго. Окрас часто получался неравномерным, да и производство такой ткани стоило дорого, поэтому зеленая одежда была признаком богатства ее обладателя.

Правда, у свежеизобретенного зеленого красителя была одна большая проблема — изготавливался он на основе мышьяка, который при контакте с воздухом выделял пары, небезопасные для здоровья. Но, так как в то время не было прямых доказательств вреда мышьяка, краска использовалась не только в производстве тканей, но и при выделке кожи, печати обоев и даже создании детских игрушек.

В середине 19 века на основе мышьяка был создан и еще один краситель, получивший название «парижский зеленый», который был столь же опасен, что и детище Шееле. Немногим позже появился чуть менее вредный пигмент из каменноугольной смолы, а вот по-настоящему безопасный зеленый краситель создали уже в 20-е годы 20 века.