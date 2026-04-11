Если учесть что зелёные платья женщины надевали не каждый день, то вполне может быть, что опасное действие ядовитого мышьяка на здоровье было не столь очевидным.
6 занимательных вещей из прошлого, которые современного человека ставят в тупик
Мода прошлого зачастую заставляет нас восклицать «Да что ты такое?» Нам сложно понять, как во славу модных поветрий можно было носить юбки, сковывающие движения, или собирать волосы с расчесок. С другой стороны, возможно, через столетие историки моды тоже будут с удивлением смотреть на то, что мы носим сегодня и восклицать с неменьшим недоумением «Как это вообще можно было надеть?»
Зеленая краска на основе мышьяка
До 1775 года, когда Карл Вильгельм Шееле изобрел относительно недорогой зеленый краситель, получение этого оттенка было делом непростым: ткань сначала красили в желтый с помощью куркумы, а потом в синий, используя индиго. Окрас часто получался неравномерным, да и производство такой ткани стоило дорого, поэтому зеленая одежда была признаком богатства ее обладателя.
Правда, у свежеизобретенного зеленого красителя была одна большая проблема — изготавливался он на основе мышьяка, который при контакте с воздухом выделял пары, небезопасные для здоровья. Но, так как в то время не было прямых доказательств вреда мышьяка, краска использовалась не только в производстве тканей, но и при выделке кожи, печати обоев и даже создании детских игрушек.
В середине 19 века на основе мышьяка был создан и еще один краситель, получивший название «парижский зеленый», который был столь же опасен, что и детище Шееле. Немногим позже появился чуть менее вредный пигмент из каменноугольной смолы, а вот по-настоящему безопасный зеленый краситель создали уже в 20-е годы 20 века.
Емкость для сбора волос
А я не давно видела в продаже "усатник". Это вазочка для кошачьих усов)
Сегодня это может показаться странным или даже неприятным, но в викторианскую эпоху сбор волос, снятых с расчесок, был вполне обычной практикой. Фарфоровые или металлические емкости с отверстием толщиной в палец, предназначенные специально для этого, держали на туалетном столике наряду с баночкой для пудры.
Но зачем же было нужна столь странная «коллекция»? А вариантов была масса: от наполнения игольниц и диванных подушек, до изготовления так называемых «крыс» — специальных набитых волосами мешочков, служивших для создания высоких причесок. Кроме того, волосы использовали и для создания памятных украшений, тоже пользовавшихся популярность в эпоху королевы Виктории. Подобные аксессуары канули в Лету в 1920-е годы, когда мода на высокие прически сменилась модой на короткие стрижки.
Купальные машины
Читала о таких повозках и таких купальных костюмах в воспоминаниях Агаты Кристи - это же ужас какой-то на современный взгляд.
Сегодня подобное довольно сложно представить, но когда-то правила приличия диктовали, что мужчины и женщины должны купаться отдельно даже в открытой воде. Для того, чтобы никто не увидел купальщика в неприличном по тогдашним меркам для выхода в люди купальном костюме, были созданы специальные кабинки.
Они представляли собой повозку на больших колесах, которая заезжала в воду — внутри кабинки, выход из которой был направлен в сторону моря, купальщик переодевался и заходил в воду, спускаясь по лестнице. Повозка должна была не только защитить человека от посторонних глаз во время переодевания, но и сделать его невидимым для людей до погружения в воду.
Конец эры купальных повозок пришелся на начало 20 века, когда было разрешено совместное купание на пляжах. Но с берегов они не исчезли — их стали использовать как стационарные кабинки для переодевания.
Бумажная одежда
Несмотря на то, что одежда из бумаги была известна еще в Древнем Китае и Древней Японии, в моду она вошла в 1960-х годах. Правда, период спроса на нее был столь же недолговечен, как и сама одежда, однако в течение нескольких лет она вполне успешно продавалась. Популярностью бумажные облачения начали пользоваться в 1966 году, когда британские модельеры разработали одежду для масс-маркета: это были платья-футляры с короткими рукавами. Несмотря на недолговечность материала, большинство бумажной одежды могло выдержать до трех стирок, а изделия некоторых производителей — аж до шести. Забавно, но существовали даже купальники из бумаги, которые вполне можно было использовать до трех раз.
Несмотря на высокий спрос в период пика популярности — одна из крупнейших компаний продавала до 80 тысяч платьев в неделю, — в 1969 году интерес к бумажной одежде угас. Тому было две причины: во-первых, фасоны одежды были весьма однообразны, а, во-вторых, в мире постепенно стали задумываться об экологии, и одноразовые товары явно не входили в список вещей, безопасных для окружающей среды.
Хромая юбка
Еще одним недолговечным трендом были так называемые «хромые» юбки, или юбки-карандаши, чей подол был настолько узок, что женщинам буквально приходилось перемещаться семенящими шажками. Ее изобретение приписывается одному из самых значимых кутюрье начала 20 века — Полю Пуаре. Юбка не только обтягивала бедра, но и сужалась книзу — окружность подола была всего 30 см. Такие юбки по понятным причинам легко рвались, поэтому некоторые дамы, чтобы следовать моде, надевали модели обычной ширины, но поверх них связывали ноги в районе колен специальными поясами.
«Хромые» модели фактически вытеснили из моды нижние юбки, которые женщины носили на протяжении веков. Кроме того, благодаря журналистам название «юбка-карандаш» перешло к узким юбкам, вновь вернувшимся в моду в 1959 году, сохранившись и по сей день.
Греческий изгиб
И еще один странный модный тренд из второй половины 19 века — так называемый греческий изгиб. Согласно требованиям этой моды, женщины носили сложноскроенные юбки с турнюрами, панье и тканью, собранной чуть пониже спины. Кроме того, к поясу юбки крепился стальной язычок, упиравшийся в поясницу — именно он придавал объем, но и заставлял женщин принимать неестественную позу с прогибом в районе талии.
Плюс ко всему, дамы носили и туфли на высоком каблуке, что тоже заставляло тело выгибаться, да и корсет, в который затягивали верхнюю часть туловища, не прибавлял удобства. Несмотря на явные трудности, создаваемые во время ходьбы, и невозможность сидеть, мода продержалась довольно долго — где-то между 1869 и 1880 годами.
Мода - дама капризная, непостоянная, изменчивая. Что ещё преподнесёт нам она в будущем?
Статья интересная, познавательно- развлекательная. Лайк. 👍