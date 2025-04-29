6 видов обуви из прошлого, которые оставляют больше вопросов, чем ответов
Нам часто кажется, что люди в прошлом рассуждали так же, как и мы: главное — чтобы обувь была удобной. Однако все было далеко не так однозначно. Обувь отражала социальный статус, культурные традиции и даже возраст. Поэтому она нередко оказывалась не столько удобной, сколько необычной, порой с самыми неожиданными причудами.
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Туфли "Лотос"
В Китае была тысячелетняя традиция забинтовывать ноги женщинам и надевать на них маленькие туфли, чтобы ступни казались меньше. А они были настолько маленькими, что легко могли помещаться в ладони. Процесс деформации стопы, часто навязываемый девочкам с раннего возраста, длился годами и сопровождался сильной болью. Повреждения были необратимы и серьезно ограничивали подвижность женщин на всю жизнь.
В качестве приданого женщина изготавливала несколько пар обуви, демонстрируя тем самым свое мастерство в вышивке и маленький размер ступни. После свадьбы невеста дарила по паре обуви каждой из своих главных родственниц по мужу во время особой церемонии. Ее называли «разделение туфель».
Свадебные башмаки
Эти своеобразные башмаки появились во Франции, в регионе Арьеж. Мужчины деревни создавали их для своих будущих невест. Считалось, что чем выше носок башмака, тем сильнее он любит ее.
Падуки
Падуки очень похожи на наши современные шлепанцы. Но в Индии у этих туфлей более высокий статус. От санскрита название переводится как "маленькая ступня". Их дизайн варьировал в зависимости от статуса человека, который их носил. Простые деревянные падуки носили обычные люди, а более сложные или искусные варианты использовали на свадьбах, еще можно было найти в приданом невесты или у людей высокого ранга.
Но падука имела еще другое предназначение. Она была призвана обеспечить практику ахимсы (ненасилия), сводя к минимуму вред всем живым существам, включая растения и насекомых под ногами.
Кабкабы
Название этой обуви происходит от звука, который она издает при ходьбе по мраморному полу. Когда-то кабкабы служили практичным способом защитить ближневосточных женщин от грязи на мокрых, грязных улицах и в жарких, влажных банях. Обувь, принадлежавшая богатым женщинам, часто богато инкрустировалась перламутром. Верх украшался вышивкой из серебряной, золотой или оловянной проволоки.
Для особых случаев, таких как свадьбы, деревянные кабкабы полностью покрывались замысловатой серебряной отделкой или мелкими украшениями. Часто невестами становились совсем юные девушки, рост которых был невелик. Чтобы компенсировать это, свадебные кабкабы иногда делали высотой до 60 сантиметров.
Окобо
Эту обувь обычно носили ученицы гейш — майко. Их обучение начиналось в возрасте 10 лет. Высота платформы могла составлять от 10 до 15 сантиметров. Часто к обуви прикрепляли колокольчик: поскольку девочки были ещe совсем маленькими, они могли заблудиться. Звон помогал окружающим понять, что рядом находится юная ученица гейши. Со временем этот звук, издаваемый при ходьбе майко, стал символом невинности и молодости.
Цвет окобо также имел значение: начинающие майко носили обувь с красной отделкой, а те, кто уже приближался к завершению обучения — с жeлтой.
Чопины
Чопины были популярны в Европе в XV веке. Высота их платформ могла достигать 50 сантиметров. Изначально эту необычную обувь носили легкомысленные женщины или куртизанки, но со временем чопины начали привлекать внимание и женщин из высшего общества. Несмотря на то, что их ношение вызывало в обществе неоднозначную реакцию, это никак не останавливало благородных дам. Даже вышел закон, который ограничивал высоту чопинов. Те, которые нарушали его, должны были оплатить штраф.
Помимо подчеркивания высокого социального статуса, чопины визуально удлиняли ноги и придавали женскому силуэту величественный облик. Однако из-за внушительной высоты обуви передвигаться в ней было крайне сложно, и знатным дамам на улицах часто помогали служанки.
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Комментарии
Читала, что эталоном женской красоты в Китае была ступня 8 (!) сантиметров в длину.
Страшно представить, какие муки девочкам приходилось испытывать...