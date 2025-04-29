6 видов обуви из прошлого, которые оставляют больше вопросов, чем ответов

В Китае была тысячелетняя традиция забинтовывать ноги женщинам и надевать на них маленькие туфли, чтобы ступни казались меньше. А они были настолько маленькими, что легко могли помещаться в ладони. Процесс деформации стопы, часто навязываемый девочкам с раннего возраста, длился годами и сопровождался сильной болью. Повреждения были необратимы и серьезно ограничивали подвижность женщин на всю жизнь.

В качестве приданого женщина изготавливала несколько пар обуви, демонстрируя тем самым свое мастерство в вышивке и маленький размер ступни. После свадьбы невеста дарила по паре обуви каждой из своих главных родственниц по мужу во время особой церемонии. Ее называли «разделение туфель».