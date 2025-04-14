6 старинных способов ухаживания, которые сегодня вызывают недоумение

Обычай вырезать и дарить любовные ложки возник в Уэльсе. Молодой человек мог часами трудиться над ее созданием, чтобы выразить свои нежные чувства к возлюбленной. Такой подарок свидетельствовал не только о его симпатии, но и о мастерстве и творческом таланте. Если девушка принимала ложку, это означало, что она заинтересована в отношениях.

Помимо эстетической ценности, каждая ложка была наполнена символами. Так, цепь означала стремление быть вместе навсегда, алмаз — богатство или удачу, крест — веру, цветок — привязанность и т.д.