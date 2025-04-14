6 старинных способов ухаживания, которые сегодня вызывают недоумение
Любовь — тема вечная. Время не способно изменить само стремление людей к близости и романтике, однако способы выражения симпатии и традиции ухаживания сильно различались от эпохи к эпохе. Некоторые из них сегодня кажутся странными, забавными или даже немного шокирующими.
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Ложка любви
Обычай вырезать и дарить любовные ложки возник в Уэльсе. Молодой человек мог часами трудиться над ее созданием, чтобы выразить свои нежные чувства к возлюбленной. Такой подарок свидетельствовал не только о его симпатии, но и о мастерстве и творческом таланте. Если девушка принимала ложку, это означало, что она заинтересована в отношениях.
Помимо эстетической ценности, каждая ложка была наполнена символами. Так, цепь означала стремление быть вместе навсегда, алмаз — богатство или удачу, крест — веру, цветок — привязанность и т.д.
Танцевальные карточки
Ни в одно время ухаживания не были столь строго регламентированы, как в викторианской эпохе. В обществе, невероятно щепетильном в вопросах взаимоотношений, зарождение романтической связи происходило исключительно на виду у всех и под неусыпным надзором. Молодым девушкам практически не позволялось выходить куда-либо без сопровождения, а одним из немногих способов знакомства были танцы.
В это время танцевальные карточки стали неотъемлемой частью светской культуры. Как правило, они были дамским аксессуаром. Мужчины обычно брали с собой золотой или серебряный пенал. А девушки носили карточки на запястье или прикрепляли к платью: так они записывали имена кавалеров, желающих потанцевать. Если девушка не была заинтересована в отношениях, она просто говорила, что на карточке все места уже заняты.
Конкурсы и соревнования
У женщин в Древней Греции и Риме практически не было права голоса в выборе будущего мужа. Однако сам процесс, в котором их опекуны подыскивали жениха, мог быть довольно забавным зрелищем. Если все складывалось удачно, женихи соперничали между собой, предлагая выкуп за невесту. Но если отец девушки хотел помучить женихов, то им приходилось бороться за ее руку в прямом смысле. Конкурсы включали все: от гонок на колесницах до пения и изнурительных допросов со стороны семьи невесты. Один из самых известных подобных случаев описан у Геродота: царь Клисфен устроил для претендентов на руку своей дочери соревнование, которое длилось целый год. Главный фаворит потерял все шансы на победу в самый последний день: будучи не в себе, он начал ходить на руках.
Бандлинг
Традиция бандлинга возникла в Нидерландах в XVIII веке, а потом начала распространяться в Англии и других странах. Согласно этому обычаю, между парой до свадьбы ставили доску или использовали мешок, прошитый посередине. Такой способ считался относительно безопасным способом для еще неженатой пары узнать друг друга поближе и оценить совместимость, при этом находясь под контролем семьи и без риска нарушить общественные нормы. Эти приспособления подчеркивали нравственность ритуала и служили своего рода гарантией соблюдения приличий.
Яблоки любви
Эта необычная традиция появилась в Австрии в XIX веке. Во время танцев девушки из деревень клали в подмышки яблоко, точнее, ломтики, и носили их там весь вечер. После окончания веселья они вручали «подарок» тому мужчине, который им особенно приглянулся. Если симпатия была взаимной, кавалер должен был не только принять яблоко, но и съесть его целиком. Не самое простое испытание даже по меркам XIX века!
Трубка для ухаживаний
Строгие общественные нормы в Новой Англии делали ухаживания почти невозможными. Влюбленным редко позволяли оставаться наедине, поэтому мужчине приходилось навещать возлюбленную прямо в доме ее семьи. А это означало, что общение происходило на глазах у всех, и о приватности можно было только мечтать.
Для этого влюбленная пара общалась через специальную трубку или палочку. Это было устройство длиной около двух метров, снабженное двумя мундштуками и двумя наушниками. Пара садилась по разные стороны и перешептывалась через эту трубку. Чтобы услышать мужчину, женщина подносила один конец трубки к уху и наоборот И несмотря на то, что в комнате находилась вся семья, никто не мог расслышать, о чем говорят влюбленные.
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