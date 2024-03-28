15 сорванцов, которые откалывают такие номера, что взрослым еще долго икается
Детская непосредственность заставляет нас умиляться выходкам малышей еще сильнее. Ни капли не смущаясь, они выдают такие перлы, что хочется провалиться под землю, но иногда удивляют нас своей сообразительностью. Вот истории взрослых дядь и теть, которым дети вообще не дают заскучать.
- Недавно нашла пометку учительницы в дневнике у 7-летнего сына. Она написала: «Объясните ребенку, какие бывают домашние птицы!» Я удивилась, давай расспрашивать. Сын рассказал, что все одноклассники по очереди называли домашних птичек. У кого-то дома канарейка, у кого-то попугай. А наш мальчик заявил, что у него дома курица есть в холодильнике. Не поняла. А курица — это не домашняя птица? Буду звонить учительнице и разбираться! © Мамдаринка / VK
- Были на приеме. Педиатр спросил мою дочку, ходит ли она еще в подгузниках. Та ответила, что нет. Врач похвалил ее: «Очень хорошо, ведь ты теперь большая девочка». Тут дочурка смерила меня взглядом, затем повернулась к доктору и такая во весь голос: «А мама все еще пользуется подгузниками!» Я залилась краской, а малышка как ляпнет: «Тот фиолетовый подгузник, которым ты пользуешься. Расскажи все дяде». Она имела в виду прокладки. В тот момент мне захотелось провалиться сквозь землю. © Shefali Naidu / Quora
- Выходит ко мне свекровь вечером на кухню. Садится, наливает чай и с тяжестью говорит: «Ох, как же сложно с детьми сейчас. Они такие умные пошли! Вот я сыну читала „Колобка“ в детстве, ему было все равно, он слушал и засыпал. Почитала внучке — она просит меня его приготовить! Что делать?» Сидели и думали, как нам приготовить Колобка. Интернет помог. Так и написали: «Как приготовить колобка». И нашли какой-то рецептик мини-колобков со сгущенкой. Дочь осталась довольна! © Мамдаринка / VK
- Стыдно признаться, но я совершенно не умею считать. Много раз пыталась научиться, но никак. Даже деньги не могу посчитать. Поэтому в магазине всегда плачу картой или телефоном. А сегодня выключили свет во всем районе. А мне очень нужны были продукты на вечер, так как родители приезжали в гости. Делать нечего, взяла дочку и пошли мы в маленький подвальный магазин. Продавец считает покупки, а я стою с кошельком и безумно волнуюсь. Мне стыдно и страшно, как в детстве на уроках математики. Стою и представляю, как долго сейчас буду складывать нужные купюры. Но тут 7-летняя дочь выхватывает у меня кошелек и говорит: «Мамочка, я сама хочу заплатить». Уверенно и быстро компонует бумажки и протягивает кассирше. Та одобрительно кивает и дает сдачу. Дочка оценивает сдачу взглядом и выдает: «А где еще сотка?» Продавец пересчитывает купюры еще раз, извиняется и дает дочке недостающую купюру. © Мамдаринка / VK
- Дочке 4 года, она еще не очень хорошо умеет описывать вещи. Как-то рассказывала, что в садике упала и ударилась «усами на животе». Я в непонятках. Спросила, что она имеет в виду. А дочь такая: «Мама, у тебя тоже есть усы на животе! Вот они», — и показала на свои ребра. Ну а что? Для ребенка ребра на картинке выглядят как усы. © shewhoshallnotbenmd / Reddit
- У меня натуральные рыжие волосы. Как-то работала в кафе и увидела, что маленькая девочка пялится на меня во все глаза. Когда я подошла к ее столику, она набралась смелости и спросила, стали ли мои волосы рыжими, потому что наступила осень, и были ли они до этого зелеными. © DisloyalMouse / Reddit
- Едем отдохнуть в природный заповедник.
Варя:
— А там есть машинки?
— Нет.
— А там есть пони?
— Нет?
— А там есть детская площадка?
— Нет.
— А зачем мы туда едем?! © Elena / ADME
- А вы знали, что можно сделать полный сброс заблокированного айфона без ввода пароля?
Я тоже не знала. Мама годовалого ребенка. © margarittka218 / Pikabu
- Раньше я работала репетитором, и у меня в кабинете был календарь с кошками и куча подобных «кошачьих» безделушек. Как-то занималась с пятиклассником, он был очень продвинутым. И его родители заставили меня дать ему дополнительные задания. Ему это не понравилось, и я такая: «Это поможет тебе быстрее изучить тему!» А он в ответ: «Вам так нравятся кошки, потому что вы совсем не понимаете мальчиков?» Как же я ржала. © Unknown author / Reddit
- Моя знакомая с маленьким сыном жили летом у бабушки с дедушкой в деревне. Дедушка держал пчел, которые не раз кусали маленького Диму. И он рассказывал потом: «Мне 5 лет, а выгляжу я на 4, потому что укусы пчел омолаживают». © Фассоль / ADME
- Смотрела как-то на ноуте «Дэдпула». И тут подошел младший брат, хочет посмотреть со мной. Я говорю ему, что это кино не для детей, оно содержит нецензурную лексику. Он ворчит и уходит. Идет на кухню и говорит: «Мама, сестра смотрит кино для взрослых». Я почувствовала, что врастаю в кресло. Мама зовет меня и просит объясниться. Я пытаюсь, но братик решает «закопать» меня окончательно: «Она смотрит „Игру престолов“». Видели бы вы лицо моей мамы. © Anushka Mukherjee / Quora
- Я попросила 2,5-летнего сына взять подгузники, так как мы собирались гулять. Через минуту он вернулся в гостиную, протянул мне прокладку и громко произнес: «Мама, твой подгузник!» Представьте себе выражение лиц всех членов нашей большой семьи, которые все это видели и слышали. © Priya Rao / Quora
Мама меняла свой подгузник перед ребенком? Иначе как они все догадались, для чего это?
- Как-то мы с женой ехали в поезде и наблюдали, как мальчик лет 8 вырезал из бумаги непонятные фигурки. Со словами «Купите мышку!» он обошел все купе нашего вагона. Ребенок сам придумал, сам сделал и пришел к успеху — вернулся с горстью мелочи. После подсчета вырученных денег мальчик понял, что ему нужна сумма в 2 раза больше. Он хотел купить игру. Отец спросил, что он собирается сделать. Малыш сказал, что еще мышек вырежет. Понятно, что это не сработает, но как об этом сказать сыну, чтобы не убить в нем инициативу? Папа мальчика не стал умничать, он сына спровоцировал: «Но ведь у них уже есть мышки». И тут в детскую голову пришел инсайт: «Тогда я вырежу мышеловки!» Мальчик с удвоенной энергией вырезал еще более непонятные бумажки и со словами «Купите мышеловку» снова обошел все купе нашего вагона. Пассажиры были в восторге и насыпали ему еще кучу мелочи. © Kostya.Dubrovin / Pikabu
- У нашего сына с детства есть привычка есть все ложкой. Сейчас ему 6, мы учим его есть вилкой, но он ее откладывает и идет за ложкой. Однажды мы дали ему макароны, положили рядом вилку и спрятали все ложки. Когда сели за стол, сын попросил дать ему ложку, а мы с мужем сказали, что все ложки потерялись. Минут двадцать он по всей квартире искал себе ложку, но так и не нашел. После чего пришел на кухню, сел за стол, взял вилку, посмотрел на нее и начал есть руками. Мы решили, что со временем все наладится, а пока пусть лучше ест ложкой, чем руками. © Мамдаринка / VK
- Гуляла с сыном по городу. Стемнело. Вдруг он заметил большую и яркую вывеску: «Лазерная эпиляция». Она еще сверкала и переливалась разными цветами. У малого глаза заблестели, он как давай тянуть меня туда со словами: «Мам, пошли из лазеров стрелять! Там, наверное, есть пушки, как в „Звездных войнах!“» Не хотелось огорчать его, но пришлось. Объяснила ему, что там нет лазерных пушек, а сын расстроился и сказал: «Обманщики!» © Мамдаринка / VK
Растить ребенка в одиночку — это вам не мешки ворочать. Разборки со вторым родителем, жалость от посторонних и вечные комментарии в духе «Ребенку нужна полноценная семья». Но герои другой нашей подборки не унывают. И правильно делают.
Комментарии
Даме, которая не умеет считать: в телефонах есть калькулятор. Не благодарите.
Про еду ложкой: у нас взрослый голландец ел второе с ножом и ...ложкой. На мое О_О сам сделал такое же лицо. Его так учили.
"А наш мальчик заявил, что у него дома курица есть в холодильнике"
Курица на еду - НЕ домашняя птица, это - еда уже. Курица в огороде - да. домашняя. Разницу чувствуете?