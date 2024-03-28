15 сорванцов, которые откалывают такие номера, что взрослым еще долго икается

Детская непосредственность заставляет нас умиляться выходкам малышей еще сильнее. Ни капли не смущаясь, они выдают такие перлы, что хочется провалиться под землю, но иногда удивляют нас своей сообразительностью. Вот истории взрослых дядь и теть, которым дети вообще не дают заскучать.